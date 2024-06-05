1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Афины - город вечной красоты и свободы
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Начало: Метро Акрополь
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
Сегодня в 16:30
10 июня в 13:30
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Афины для детей и взрослых
Побывать на 3 холмах, подтянуть знания об Элладе и выучить пару фраз на местном языке
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
€93 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Афины: погружение в мир древних тайн и мифов
Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин
Начало: У метро Акрополь
Сегодня в 16:00
14 июня в 08:00
€169 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Агора Афин: Индивидуальное путешествие в историю античности
Представьте себя участником судебных процессов и голосований античных Афин, гуляя по историческим местам Агоры
Начало: В районе м. Тисеон
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Древней Греции
Начало: Вход на станцию метро ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Расписание: По будням в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Пирей: от Афин до сердца Средиземноморья
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Афин в Пирей, чтобы увидеть самый крупный порт Греции и насладиться его красотой
Начало: Метро Пирей
Расписание: По запросу, вторник, четверг в 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто: путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних Афин, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки на авто с личным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€494 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия, погружение в историю
Приглашаем на пешеходную экскурсию по Афинам и Акрополю - уникальный шанс увидеть сердце Греции своими глазами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Греции: экскурсия в Национальный археологический музей Афин
Погрузитесь в историю древней Греции, увидев золото Микен, маску Агамемнона и уникальный Антикитерский механизм
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Афинам: Акрополь, Ликавитос и храм Зевса
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением горы Ликавитос, Акрополя, храма Зевса и других значимых мест. Возможность изменения программы и удобный трансфер
Начало: Отель, порт или квартира
Расписание: Все дни недели кроме понедельника и среды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Афинскому Акрополю: от Микен до наших дней
Откройте величие Афинского Акрополя: святилища, театры и храмы, ждущие вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Арголида: Путешествие по золотому кольцу древней Греции
Погрузитесь в мир древней Греции, посетив Эпидаврос, Нафплион и Микены. Величие истории ждет вас
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Это Афины
Прогуляйтесь по древним улочкам Афин, узнайте о зарождении демократии и философии, посетите Парфенон и насладитесь греческими танцами
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Афины за 120 минут: индивидуальная экскурсия
Превратите знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа. Узнайте колоритные районы Монастираки и Плака, поднимитесь на Ареопаг
Начало: На площади Синтагма
Сегодня в 14:30
10 июня в 08:00
€134 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.
- ППетр5 июня 2024Нам с женой, как опытным путешественникам (много стран, где были; для примера мы только на Трипстере брали 7 экскурсий) очень
- ДДмитрий4 июня 2024Отлично погуляли по окрестностям Афин, Елена отличный гид, очень веселая и жизнерадостная, всем советую!
- ААртем4 июня 2024Ольга провела для нас отличную экскурсию! По нашей просьбе скорректировала маршрут, чтобы удобнее было идти с ребенком. Мы остались довольны!
- ДДмитрий3 июня 2024Отлично погугуляли по окрестностям Афин, позитивная и интересная женщина!
- ГГеннадий3 июня 2024Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.
- ААлена3 июня 2024Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень
- ИИрина2 июня 2024Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!
- ССветлана1 июня 2024Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!
- VVlad31 мая 2024Все супер, время пролетело незаметно. Рекомендую!
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