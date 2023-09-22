2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город

Увидеть главные места исторического центра и посетить знаменитый Акрополь с профессиональным гидом

5
3 отзыва
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Афины — один из древнейших городов Европы, который по праву считается колыбелью европейской цивилизации.

Приглашаю исследовать его вместе! Вы увидите древнегреческую Агору и Римский форум, погуляете по очаровательному району Анафиотика и посетите легендарный Акрополь. Я расскажу, как развивались Афины и какие известные личности здесь бывали.
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Тайны древнего Акрополя

Вы увидите основные памятники Акрополя: Парфенон, Эрехтейон, храм Афины Ники, Пропилеи, святилище Асклепия, театр Диониса и Одеон Герода Аттического. Я поделюсь историей и архитектурными особенностями этих мест. Расскажу, как храмы использовались на протяжение веков и как они восстанавливались в наши дни. А ещё вы услышите о многочисленных захватчиках греческой столицы, о богах Олимпа и о том, как Афина стала покровительницей города.

Прогулка по Старому городу

Мы посетим колоритный район Анафиотика, построенный по образцу поселений Кикладских островов. Он запомнится вам извилистыми улицами, цветущими деревьями и домами с черепичными крышами. Кроме того, вы увидите визитные карточки Старого города: древнегреческую Агору, Римский форум, Башню ветров и площадь Монастираки. Раскроете, как из поселения в 10 тысяч человек Афины превратились в бурлящий мегаполис и чем он живёт сегодня.

Организационные детали

Входные билеты в Акрополь не включены в стоимость: 10 евро в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 20 евро в высокий (1 апреля — 31 октября), дети до 6 лет бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Акрополи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
И
22 сен 2023
Александр отличный гид
Был очень интересный маршрут, подкрепленных историческими фактами и интересной беседой. Порекомендовал много интересных мест для проведения досуга уже вне экскурсии. Оцениваю на 10 из 10
Н
16 сен 2023
Спасибо большое Александру за отличную экскурсию. Очень познавательно, живо и интересно! Также у Александра отличное чувство юмора) спасибо ему за отличную экскурсию.
А
15 сен 2023
Большая благодарность Александру! Профессионализм, интересная подача исторического материала и личное обаяние))) Рекомендуем)))

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Театральные
Акрополь
Популярные места
Анафиотика
Одеон Герода Аттика
Эрехтейон
Парфенон
Театр Диониса
Плака и Монастираки

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