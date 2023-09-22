Афины — один из древнейших городов Европы, который по праву считается колыбелью европейской цивилизации. Приглашаю исследовать его вместе! Вы увидите древнегреческую Агору и Римский форум, погуляете по очаровательному району Анафиотика и посетите легендарный Акрополь. Я расскажу, как развивались Афины и какие известные личности здесь бывали.

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Описание

Что вас ожидает

Тайны древнего Акрополя

Вы увидите основные памятники Акрополя: Парфенон, Эрехтейон, храм Афины Ники, Пропилеи, святилище Асклепия, театр Диониса и Одеон Герода Аттического. Я поделюсь историей и архитектурными особенностями этих мест. Расскажу, как храмы использовались на протяжение веков и как они восстанавливались в наши дни. А ещё вы услышите о многочисленных захватчиках греческой столицы, о богах Олимпа и о том, как Афина стала покровительницей города.

Прогулка по Старому городу

Мы посетим колоритный район Анафиотика, построенный по образцу поселений Кикладских островов. Он запомнится вам извилистыми улицами, цветущими деревьями и домами с черепичными крышами. Кроме того, вы увидите визитные карточки Старого города: древнегреческую Агору, Римский форум, Башню ветров и площадь Монастираки. Раскроете, как из поселения в 10 тысяч человек Афины превратились в бурлящий мегаполис и чем он живёт сегодня.

Организационные детали

Входные билеты в Акрополь не включены в стоимость: 10 евро в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 20 евро в высокий (1 апреля — 31 октября), дети до 6 лет бесплатно.