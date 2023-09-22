Увидеть главные места исторического центра и посетить знаменитый Акрополь с профессиональным гидом
Приглашаю исследовать его вместе! Вы увидите древнегреческую Агору и Римский форум, погуляете по очаровательному району Анафиотика и посетите легендарный Акрополь. Я расскажу, как развивались Афины и какие известные личности здесь бывали.
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Описание
Что вас ожидает
Тайны древнего Акрополя
Вы увидите основные памятники Акрополя: Парфенон, Эрехтейон, храм Афины Ники, Пропилеи, святилище Асклепия, театр Диониса и Одеон Герода Аттического. Я поделюсь историей и архитектурными особенностями этих мест. Расскажу, как храмы использовались на протяжение веков и как они восстанавливались в наши дни. А ещё вы услышите о многочисленных захватчиках греческой столицы, о богах Олимпа и о том, как Афина стала покровительницей города.
Прогулка по Старому городу
Мы посетим колоритный район Анафиотика, построенный по образцу поселений Кикладских островов. Он запомнится вам извилистыми улицами, цветущими деревьями и домами с черепичными крышами. Кроме того, вы увидите визитные карточки Старого города: древнегреческую Агору, Римский форум, Башню ветров и площадь Монастираки. Раскроете, как из поселения в 10 тысяч человек Афины превратились в бурлящий мегаполис и чем он живёт сегодня.
Организационные детали
Входные билеты в Акрополь не включены в стоимость: 10 евро в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 20 евро в высокий (1 апреля — 31 октября), дети до 6 лет бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Акрополи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Был очень интересный маршрут, подкрепленных историческими фактами и интересной беседой. Порекомендовал много интересных мест для проведения досуга уже вне экскурсии. Оцениваю на 10 из 10