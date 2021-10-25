Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Мы начнем восхождение на Акрополь с прогулки по его южному склону, где расположены святилища бога врачевания Асклепия и покровителя виноделия Диониса. Увидим первый театр в мировой истории — именно в нем зародились понятия драмы, трагедии и комедии. Встретим еще одно античное сооружение — Одеон Герода Аттика — и поговорим о состязаниях, которые в нем проходили.

Акрополь изнутри

Достигнув величественных Пропилей, служивших церемониальным входом в Акрополь, вы насладитесь замечательным видом на остров Саламин и всю западную часть Афин. А поднявшись на вершину холма, оцените знаменитые храмы Парфенон и Эрехтейон. Я расскажу, когда и как они были построены, как использовались в разные исторические периоды и где произошел спор между Афиной и Посейдоном.

Организационные детали

Входные билеты в Акрополь не включены в стоимость: 10 евро в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 20 евро в высокий (1 апреля— 31 октября), дети до 6 лет бесплатно.