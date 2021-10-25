Акрополь: в гости к богине Афине

Посетить «визитную карточку» города и расшифровать античные памятники с профессиональным гидом

5
5 отзывов
Акрополь — священная скала, связывающая древнегреческую цивилизацию с современностью.

Вы рассмотрите легендарный Парфенон, храм Эрехтейон с кариатидами и старейший театр мира.

Полюбуетесь потрясающими видами на Афины, отыщете святилища богов и услышите о заслугах Перикла.
Акрополь: в гости к богине Афине
Акрополь: в гости к богине Афине
Акрополь: в гости к богине Афине
Акрополь: в гости к богине Афине
Акрополь: в гости к богине Афине
Акрополь: в гости к богине Афине
Акрополь: в гости к богине Афине
Акрополь: в гости к богине Афине
Акрополь: в гости к богине Афине

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Мы начнем восхождение на Акрополь с прогулки по его южному склону, где расположены святилища бога врачевания Асклепия и покровителя виноделия Диониса. Увидим первый театр в мировой истории — именно в нем зародились понятия драмы, трагедии и комедии. Встретим еще одно античное сооружение — Одеон Герода Аттика — и поговорим о состязаниях, которые в нем проходили.

Акрополь изнутри

Достигнув величественных Пропилей, служивших церемониальным входом в Акрополь, вы насладитесь замечательным видом на остров Саламин и всю западную часть Афин. А поднявшись на вершину холма, оцените знаменитые храмы Парфенон и Эрехтейон. Я расскажу, когда и как они были построены, как использовались в разные исторические периоды и где произошел спор между Афиной и Посейдоном.

Организационные детали

Входные билеты в Акрополь не включены в стоимость: 10 евро в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 20 евро в высокий (1 апреля— 31 октября), дети до 6 лет бесплатно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Акрополи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Меня зовут Александр, я родом из Донецка, этнический грек. Увлекаюсь историей и археологией. В 2001 году приехал в Грецию по стипендии Министерства иностранных дел для получения высшего образования. Окончил Университет социальных и политических наук «Пандион» в Афинах по специальности «Международные отношения» и Школу гидов при Министерстве туризма. Получил лицензию гида-экскурсовода и сейчас с радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками!
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5 реальных отзывов от туристов

Е
25 окт 2021
Александр прекрасно знает историю Древней Греции и очень увлекательно о ней рассказывает. Два часа пролетели незаметно, на одном дыхании. После такой экскурсии Акрополь и его достопримечательности запомнятся надолго.
В
20 сен 2021
Александр очень грамотно строит экскурсию. Интересно рассказывает о греческой истории. Подсказал нам, в какое время лучше отправиться на Акрополь.
Очень рекомендую данную экскурсию всем!
Е
19 сен 2021
Огромное спасибо, Александр за проведенные вместе с вами 2 часа в " гостях у богини Афины". Было очень интересно и познавательно окунуться не только в историю Акрополя, но и в целом в историю Древнего мира, Греции, Византии. Подъем к Парфенону несмотря на жаркую погоду, прошел для нас легко, потому что, слушая Александра, обращали внимание на всевозможные детали, обсуждали традиции и обычаи древних греков, окунались в историю и красоту этого архитектурного памятника. После экскурсии хотелось по дольше погулять и насладиться всем увиденным и услышанным. И все благодаря, вам. Очень рекомендую эту экскурсию в сопровождении Александра.
С
9 сен 2021
Экскурсию проводил Александр. Нам с супругой очень понравилось! Видно, что Александр любит свою работу. Спасибо большое!
В
7 сен 2021
Александр прекрасный экскурсовод.
За два часа было рассказано и про историю Греции, и про важные события в жизни страны в прошлом, про Акрополь, основные его вехи, про все постройки и особенности архитектуры, а также про то как сейчас все реконструируют и сохраняют.
Очень рекомендую

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