1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Это Афины
Прогуляйтесь по древним улочкам Афин, узнайте о зарождении демократии и философии, посетите Парфенон и насладитесь греческими танцами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Афины за 120 минут: индивидуальная экскурсия
Превратите знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа. Узнайте колоритные районы Монастираки и Плака, поднимитесь на Ареопаг
Начало: На площади Синтагма
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
€134 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.
- ААлена3 июня 2024Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень
- VVlad31 мая 2024Все супер, время пролетело незаметно. Рекомендую!
- IIrina27 мая 2024Если вы решите полететь в Афины,особенно,если в первый раз,очень рекомендую пройтись по городу,по Акрополю с замечательным экскурсоводом,Александром. Вы пройдёте с
- ННаталья13 мая 2024Очень понравилась экскурсия, мы первый раз в Афинах. Решили начать знакомство с городом с гидом и не ошиблись. Получился формат
- ИИгорь28 апреля 2024Было очень интересно и познавательно. Анна прекрастно преподносит историю, мифи и факты. Спасибо большое ей и вашей платформе.
- GGalina24 апреля 2024Это была увлекательная двухчасовая прогулка по центру Афин с прекрасным экскурсоводом Александром. Я была впервые в Афинах и благодаря информации,
- YYana24 марта 2024Очень приятная женщина- Стелла. Во всем шла к нам навстречу.
- ССофья21 марта 2024Экскурсия была очень познавательная и интересная, в благоприятном для нас темпе. Анне огромное спасибо!!!!!
- ИИрина28 мая 2023Отличная экскурсия! Анна прекрасный экскурсовод, получили удовольствие от прогулки, новых знаний и красивых видов!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Плака и Монастираки»
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