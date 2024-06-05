Плака и Монастираки – экскурсии в Афинах

Найдено 6 экскурсий в категории «Плака и Монастираки» в Афинах на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
174 за всё до 6 чел.
Афины: путешествие сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 6 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
40 за человека
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Это Афины
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Это Афины
Прогуляйтесь по древним улочкам Афин, узнайте о зарождении демократии и философии, посетите Парфенон и насладитесь греческими танцами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Афины за 120 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Афины за 120 минут: индивидуальная экскурсия
Превратите знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа. Узнайте колоритные районы Монастираки и Плака, поднимитесь на Ареопаг
Начало: На площади Синтагма
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
134 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.
  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
    Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень
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    рекомендую эту экскурсию для начала знакомства с Афинами - маршрут так построен, что все точки интереса в городе показаны и сразу в голове все встает на свои места - что и каким образом посетить дальше! Сразу перестаешь себя чувствовать слепым котёнком в новом городе, и это гораздо полезнее и нагляднее советов из интернета о том, что посмотреть. Чувствовалось, что Александр не экономит свои силы и старается вложить в экскурсию максимум интереса и эмоций! Рассказ был очень насыщенным, глубоким и высококультурным, но при этом невероятно живым и увлекательным, с юмором и массой интересных моментов! Плюс как бонус - множество лайфхаков о пребывании с Афинах. Большое спасибо Александру за то, что мы влюбились в Греческую столицу благодаря его таланту гида и потрясающе интересной экскурсии!

  • V
    Vlad
    31 мая 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Все супер, время пролетело незаметно. Рекомендую!
  • I
    Irina
    27 мая 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Если вы решите полететь в Афины,особенно,если в первый раз,очень рекомендую пройтись по городу,по Акрополю с замечательным экскурсоводом,Александром. Вы пройдёте с
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    ним интересным маршрутом,услышите интересный рассказ о Греции,Афинах,людях,живших в Афинах в разные периоды истории. Наша экскурсия прошла очень увлекательно,не утомительно и мы не заметили,как пролетело время. Большое спасибо,Александр.

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, мы первый раз в Афинах. Решили начать знакомство с городом с гидом и не ошиблись. Получился формат
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    приятной прогулки, будто с хорошим знакомым. Нам повезло дважды: с гидом, и с тем, что групповая экскурсия стала для нашей семьи индивидуальной! Получили много приятных впечатлений, интересной информации, без перегруза. Потом уже сами смогли выбрать свои маршруты для следующих дней. Большое спасибо! Было приятно познакомиться с Александром!

  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Афины: путешествие сквозь века
    Было очень интересно и познавательно. Анна прекрастно преподносит историю, мифи и факты. Спасибо большое ей и вашей платформе.
  • G
    Galina
    24 апреля 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
    Это была увлекательная двухчасовая прогулка по центру Афин с прекрасным экскурсоводом Александром. Я была впервые в Афинах и благодаря информации,
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    полученной во время экскурсии, я смогла спланировать свое пребывание в Афинах, а также ориентироваться в городе. Кстати, экскурсия начинается в 17, а это значит, что жара уже спала и ходить по городу гораздо приятнее, чем днем.

  • Y
    Yana
    24 марта 2024
    Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
    Очень приятная женщина- Стелла. Во всем шла к нам навстречу.
  • С
    Софья
    21 марта 2024
    Афины: путешествие сквозь века
    Экскурсия была очень познавательная и интересная, в благоприятном для нас темпе. Анне огромное спасибо!!!!!
  • И
    Ирина
    28 мая 2023
    Афины: путешествие сквозь века
    Отличная экскурсия! Анна прекрасный экскурсовод, получили удовольствие от прогулки, новых знаний и красивых видов!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Плака и Монастираки»

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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Плака и Монастираки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 40 до 174. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Плака и Монастираки», 121 ⭐ отзыв, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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