Увлекательное путешествие по Афинам, где можно насладиться разнообразием местных сладостей и вин. Участники смогут посетить атмосферные таверны и узнать о традиционных блюдах и обычаях.
Экскурсия проходит по маршруту от площади Синтагма до района Тиссион, что позволяет ощутить настоящий дух города. Отличный выбор для тех, кто хочет открыть для себя кулинарные секреты Греции
Экскурсия проходит по маршруту от площади Синтагма до района Тиссион, что позволяет ощутить настоящий дух города. Отличный выбор для тех, кто хочет открыть для себя кулинарные секреты Греции
5 причин купить эту экскурсию
- 🍬 Уникальные сладости
- 🍷 Дегустация вина
- 🏛 Атмосферные таверны
- 🎉 Праздничные традиции
- 👟 Удобный маршрут
Что можно увидеть
- Площадь Синтагма
- Район Тиссион
Описание экскурсииОб экскурсии Мы пройдемся с вами по любопытным магазинам кондитерских изделий, увидим широкий ассортимент, который непременно обрадует сладкоежек, зайдем посмотреть и приобрести хорошее вино, и, конечно, посетим атмосферные и гостеприимные таверны Афин! Я познакомлю вас с основными характеристиками и особенностями нашей кухни. Вы узнаете массу интересного о местных сладостях и традиционных блюдах, а также праздничные обычаи и традиции. Организационные детали • Обычно наш маршрут пролегает от площади Синтагма до района Тиссион • Наденьте удобную обувь и одежду по погоде.
Ежедневно в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Синтагма
- Районы Плака, Монастираки, Тиссион, Омониа
Что включено
- Услуги гида
- Угощение.
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Душевная Стелла, накормила, вином угостила, Афины показала.
Все задачи были выполнены!
И в конце экскурсии с семьей Стеллы познакомились и кофе угостились! Все было по домашнему. Мы были с круиза MSC, поэтому
Все задачи были выполнены!
И в конце экскурсии с семьей Стеллы познакомились и кофе угостились! Все было по домашнему. Мы были с круиза MSC, поэтому
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S
Огромное спасибо за чудесную экскурсию по Афинам! Благодаря Вам мы смогли по-настоящему прочувствовать дух этого удивительного города. Ваши истории оживили древние руины, и мы получили огромное удовольствие от прогулки. Ваша любовь к Афинам была заразительна!
Еще раз большое спасибо!
Еще раз большое спасибо!
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S
Стелла очень душевный человек и знающий гид, внимательный к вопросам и пожеланиям туриста. Экскурсия была была очень познавательной и подойдёт как знатокам Средиземноморский кухни, так и тем, кто только начинает с ней знакомиться.
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С
Экскурсия была содержательная и интересная. Ольга искренне любит эту страну и знает все о ее истории и традициях. Рекомендую
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С
Экскурсия была содержательная и интересная. Ольга искренне любит эту страну и знает все о ее истории и традициях. Рекомендую
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З
Интересно, познавательно. Стелла- профессионал! Спасибо!
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