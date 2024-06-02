Гастрономические экскурсии Афин

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Афинах на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
«Взгляд на культуру Греции через гастрономические традиции»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
«Экскурсия и дегустация на винодельне: 10 вин, включая премиум-вина, и тарелка с традиционными греческими закусками — 40 евро с человека»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200 за всё до 3 чел.
Гастрономическая экскурсия в Афинах
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Гастрономическая экскурсия по кондитерским, винным лавкам и тавернам Афин
Откройте для себя гастрономические секреты Афин! Посетите кондитерские, попробуйте вино и насладитесь атмосферой таверн
Начало: По договоренности
«Я познакомлю вас с основными характеристиками и особенностями нашей кухни»
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Винный тур в Афинах
Индивидуальная
4 часа
Винный тур в Афинах: дегустация вин и посещение виноградников
Погрузитесь в мир греческого виноделия с эксклюзивным туром по виноградникам Аттики и дегустацией вин
Начало: Ваш отель или квартира
«Внутри винодельни эксперт покажет и проинформирует вас обо всех деталях производства вина, вам предложат для дегустации 3 разных вида вин в сопровождении сыра и хлеба»
Расписание: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    2 июня 2024
    Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
    Хорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствие.
  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.
  • И
    Инна
    11 мая 2024
    Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
    Очень понравилось! Ольга- замечательный рассказчик, чуткий и профессиональный гид, интеллигентная и прекрасная девушка. Все прошло на одном дыхании. Великолепный баланс между историей и современностью, без сухих цифр, увлекательно и интересно. Рекомендую на все 100% Ольга, благодарю.
  • Л
    Лилиана
    8 мая 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))
  • S
    Shimunov
    5 мая 2024
    Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
    Было интересно, увлекательно и вкусно! Рекомендую!
  • M
    Maya
    30 апреля 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы мы получили ответы, увидели прекрасные места Афинской ривьеры.
    Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросыСпасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросыСпасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы
  • S
    Sergey
    11 сентября 2023
    Гастрономическая экскурсия в Афинах
    Стелла очень душевный человек и знающий гид, внимательный к вопросам и пожеланиям туриста. Экскурсия была была очень познавательной и подойдёт как знатокам Средиземноморский кухни, так и тем, кто только начинает с ней знакомиться.
  • З
    Загороднюк
    17 июня 2023
    Гастрономическая экскурсия в Афинах
    Интересно, познавательно. Стелла- профессионал! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Гастрономические»

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  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 200. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Афин, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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