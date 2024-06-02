E Elena Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива Хорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствие.

Т Татьяна Неизведанные уголки Афинской Ривьеры Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.

И Инна Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива Очень понравилось! Ольга- замечательный рассказчик, чуткий и профессиональный гид, интеллигентная и прекрасная девушка. Все прошло на одном дыхании. Великолепный баланс между историей и современностью, без сухих цифр, увлекательно и интересно. Рекомендую на все 100% Ольга, благодарю.

Л Лилиана Неизведанные уголки Афинской Ривьеры И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))

S Shimunov Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива Было интересно, увлекательно и вкусно! Рекомендую!

M Maya Неизведанные уголки Афинской Ривьеры Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы мы получили ответы, увидели прекрасные места Афинской ривьеры.

S Sergey Гастрономическая экскурсия в Афинах Стелла очень душевный человек и знающий гид, внимательный к вопросам и пожеланиям туриста. Экскурсия была была очень познавательной и подойдёт как знатокам Средиземноморский кухни, так и тем, кто только начинает с ней знакомиться.