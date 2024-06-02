1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
«Взгляд на культуру Греции через гастрономические традиции»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
«Экскурсия и дегустация на винодельне: 10 вин, включая премиум-вина, и тарелка с традиционными греческими закусками — 40 евро с человека»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Гастрономическая экскурсия по кондитерским, винным лавкам и тавернам Афин
Откройте для себя гастрономические секреты Афин! Посетите кондитерские, попробуйте вино и насладитесь атмосферой таверн
Начало: По договоренности
«Я познакомлю вас с основными характеристиками и особенностями нашей кухни»
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Винный тур в Афинах: дегустация вин и посещение виноградников
Погрузитесь в мир греческого виноделия с эксклюзивным туром по виноградникам Аттики и дегустацией вин
Начало: Ваш отель или квартира
«Внутри винодельни эксперт покажет и проинформирует вас обо всех деталях производства вина, вам предложат для дегустации 3 разных вида вин в сопровождении сыра и хлеба»
Расписание: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena2 июня 2024Хорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствие.
- ТТатьяна17 мая 2024Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.
- ИИнна11 мая 2024Очень понравилось! Ольга- замечательный рассказчик, чуткий и профессиональный гид, интеллигентная и прекрасная девушка. Все прошло на одном дыхании. Великолепный баланс между историей и современностью, без сухих цифр, увлекательно и интересно. Рекомендую на все 100% Ольга, благодарю.
- ЛЛилиана8 мая 2024И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))
- SShimunov5 мая 2024Было интересно, увлекательно и вкусно! Рекомендую!
- MMaya30 апреля 2024Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы мы получили ответы, увидели прекрасные места Афинской ривьеры.
- SSergey11 сентября 2023Стелла очень душевный человек и знающий гид, внимательный к вопросам и пожеланиям туриста. Экскурсия была была очень познавательной и подойдёт как знатокам Средиземноморский кухни, так и тем, кто только начинает с ней знакомиться.
- ЗЗагороднюк17 июня 2023Интересно, познавательно. Стелла- профессионал! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Афинах в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 200. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Афин, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024