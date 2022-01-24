21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Добро пожаловать в Афины — колыбель западной цивилизации! На моей экскурсией вы влюбитесь в этот город: увидите Акрополь и площадь Монастираки, побываете в нетуристических уголках и услышите о жизни Сократа и Перикла. Я помогу вам исследовать город и понять, чем сегодня живут потомки древних эллинов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по лучшим местам столицы

С площади Монастираки начнётся ваше знакомство с Афинами. Здесь я покажу место, откуда открывается вид на монументы трёх эпох. Древняя Агора «вернёт» в античные времена, а церковь Богородицы Капникареи поразит внутренними интерьерами. Я расскажу, что было на месте христианской обители раньше, и приведу вас в старейший район Европы — Плаку. Квартал порадует аутентичными греческими заведениями и лабиринтом узких улочек, которые постепенно поднимаются в сторону священного холма Акрополя. Закончим прогулку на холме Филопапу, где вы насладитесь живописной растительностью и панорамой города с высоты.

От Сократа до современных афинян

Что было счастьем для древних эллинов и сильно ли отдалились от их идеалов потомки — на экскурсии я объясню, как менялись жители страны на протяжении веков. Вы узнаете о повседневности древних греков и философии Сократа. Проникнете в тайны жизни Перикла, услышите о Золотом веке Афин и ключевых событиях греческой истории. Я поделюсь нюансами современной жизни: почему греки откладывают крещение детей, кого называют «бедняжками» в конце лета и где покупают местные продукты.

После экскурсии я посоветую уютные кафе и хорошие таверны, магазинчики с греческими марками и лучшие места для самостоятельного изучения города. Кроме того, подскажу, как заказывать кофе на греческом, раскрою секрет приготовления мусакаса и научу танцевать несложный хороводный танец.

Организационные детали