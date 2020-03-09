21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Проникнуться традициями греков и узнать самое главное из истории страны

Ольга
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Ольга – ваш гид
Добро пожаловать в Афины — колыбель западной цивилизации! На моей экскурсией вы влюбитесь в этот город: увидите Акрополь и площадь Монастираки, побываете в нетуристических уголках и услышите о жизни Сократа и Перикла.

Я помогу вам исследовать город и понять, чем сегодня живут потомки древних эллинов.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Монастираки
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У этой экскурсии21 отзыв
4.9
Афины и афиняне
Афины и афиняне

Что вас ожидает

Прогулка по лучшим местам столицы
С площади Монастираки начнётся ваше знакомство с Афинами. Здесь я покажу место, откуда открывается вид на монументы трёх эпох. Древняя Агора «вернёт» в античные времена, а церковь Богородицы Капникареи поразит внутренними интерьерами. Я расскажу, что было на месте христианской обители раньше, и приведу вас в старейший район Европы — Плаку. Квартал порадует аутентичными греческими заведениями и лабиринтом узких улочек, которые постепенно поднимаются в сторону священного холма Акрополя. Закончим прогулку на холме Филопапу, где вы насладитесь живописной растительностью и панорамой города с высоты.

От Сократа до современных афинян
Что было счастьем для древних эллинов и сильно ли отдалились от их идеалов потомки — на экскурсии я объясню, как менялись жители страны на протяжении веков. Вы узнаете о повседневности древних греков и философии Сократа. Проникнете в тайны жизни Перикла, услышите о Золотом веке Афин и ключевых событиях греческой истории. Я поделюсь нюансами современной жизни: почему греки откладывают крещение детей, кого называют «бедняжками» в конце лета и где покупают местные продукты.

После экскурсии я посоветую уютные кафе и хорошие таверны, магазинчики с греческими марками и лучшие места для самостоятельного изучения города. Кроме того, подскажу, как заказывать кофе на греческом, раскрою секрет приготовления мусакаса и научу танцевать несложный хороводный танец.

Организационные детали

  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Афины и афиняне
Афины и афиняне
Афины и афиняне
Афины и афиняне
Афины и афиняне
Афины и афиняне
Афины и афиняне
Афины и афиняне
Афины и афиняне
Афины и афиняне
Афины и афиняне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Монастираки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Добрый день! Я Ольга, учитель греческого языка, афинолюб и эллинофил. Я люблю готовить, общаться с друзьями, танцевать сиртаки. Гулять по городу, делиться секретами, болтать и пить хороший кофе. Не перестаю познавать историю, культуру, мифологию, язык страны, в которой живу с 2006 года. Обожаю встречать новых людей и зажигать в них любовь ко всему греческому. До встречи на улочках Афин!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 марта 2020
Брали Тур с Ольгой. Всё очень понравилось !! Показала точки с которых открывается шикарный вид на город и Акрополь !! Живая экскурсия!! Смогла пойти нам на встречу, тк мы просили поменьше сухих дат. однозначно рекомендую !!!
28 февраля 2020
Замечательная эксурсия ! Всем рекомендую !
9 февраля 2020
Ольга — профессиональный гид, очень интересный рассказчик и широкой души человек! Экскурсия была насыщенной, яркой и очень занимательной. При этом учитывались все наши пожелания и просьбы. Очень рекомендую Ольгу как экскурсовода! Вернёмся — и снова к ней ))
7 февраля 2020
Отличная экскурсия! Совершили познавательную прогулку в компании чудесного гида. Ольга, огромное Вам спасибо за интересную информацию о прекрасных Афинах.
1 февраля 2020
Это было КРУТО!!!! Олечка спасибо Вам огромное ! Экскурсия прошла на одном дыхании . Убеждаюсь что только человек любящий свое дело может так интересно и увлекательно преподнести информацию . А какие потрясающие виды ....сами мы никогда бы не нашли эти ракурсы ! Афины потрясающий город ...но помните как в песне " Город это не улиц сплетенье , не вокзал, не дома , не мосты ...Это люди , друзья, настроенье . Это мы- это я, это ты " Олечка спасибо вам миллион раз!
26 января 2020
Чудова екскурсія, чудовий екскурсовод!
Ольга відповідала на всі запитання, показала найкращі місця, рекомендувала все, що варто спробувати.
3 января 2020
Спасибо Ольге. Экскурсия очень содержательная. Плюс огромное количество рекомендаций по быту и отдыху в Афинах. Очень понравилось всё.
2 января 2020
Ольга прекрасно разбирается в тебе, быстро адаптирует программу под конкретных слушателей, легко и интересно рассказывает детям, хорошо находит общий язык. Экскурсия интересная и время пролетело незаметно на одном дыхании.
Большое спасибо за незабываемый день в Афинах:)))))
2 января 2020
Спасибо большое Ольге за экскурсию. Даже дождик сменился на солнце с началом экскурсии, так что солнце, изумительные виды и положительные эмоции сопровождали нас в ходе встречи. И всё это стало возможным благодаря Ольге, которая любит своё дело и информацию доносит непринужденно и эмоционально. И после экскурсии Ольга держала с нами связь, высылая рекомендации по посещению наиболее интересных мест в городе и таверен с вкусной кухней
11 ноября 2019
Все отлично, спасибо за интересную экскурсию
Ещё 11 отзывов

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