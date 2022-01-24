21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Проникнуться традициями греков и узнать самое главное из истории страны
Добро пожаловать в Афины — колыбель западной цивилизации! На моей экскурсией вы влюбитесь в этот город: увидите Акрополь и площадь Монастираки, побываете в нетуристических уголках и услышите о жизни Сократа и Перикла. Я помогу вам исследовать город и понять, чем сегодня живут потомки древних эллинов.
С площади Монастираки начнётся ваше знакомство с Афинами. Здесь я покажу место, откуда открывается вид на монументы трёх эпох. Древняя Агора «вернёт» в античные времена, а церковь Богородицы Капникареи поразит внутренними интерьерами. Я расскажу, что было на месте христианской обители раньше, и приведу вас в старейший район Европы — Плаку. Квартал порадует аутентичными греческими заведениями и лабиринтом узких улочек, которые постепенно поднимаются в сторону священного холма Акрополя. Закончим прогулку на холме Филопапу, где вы насладитесь живописной растительностью и панорамой города с высоты.
От Сократа до современных афинян
Что было счастьем для древних эллинов и сильно ли отдалились от их идеалов потомки — на экскурсии я объясню, как менялись жители страны на протяжении веков. Вы узнаете о повседневности древних греков и философии Сократа. Проникнете в тайны жизни Перикла, услышите о Золотом веке Афин и ключевых событиях греческой истории. Я поделюсь нюансами современной жизни: почему греки откладывают крещение детей, кого называют «бедняжками» в конце лета и где покупают местные продукты.
После экскурсии я посоветую уютные кафе и хорошие таверны, магазинчики с греческими марками и лучшие места для самостоятельного изучения города. Кроме того, подскажу, как заказывать кофе на греческом, раскрою секрет приготовления мусакаса и научу танцевать несложный хороводный танец.
Организационные детали
Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
Дополнительных расходов не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 246 туристов
Добрый день! Я Ольга. Я люблю готовить, общаться с друзьями, танцевать сиртаки. Гулять по городу, делиться секретами, болтать и пить хороший кофе. Не перестаю познавать историю, культуру, мифологию, язык страны, в которой живу с 2006 года. Обожаю встречать новых людей и зажигать в них любовь ко всему греческому. До встречи на улочках Афин!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Мы были в первый раз вдвоём с мужем в Афинах. Ольга сразу обговорила детали и пожелания, информация подавалась легко и не была перегружена сухими датами. Была возможность останавливать и уточнять читать дальшеуменьшить
детали, что больше всего заинтересовало. Так как мы привыкли гулять/ходить много-поэтому физически к экскурсии были подготовлены)))) ещё один плюс, что очень повезло с погодой. За время экскурсии мы увидели Акрополь с разных сторон, прошлись по «островной» части скрытой и малоизвестной для туристов и узнали о жизни современных греков. От себя советую: одевать удобную обувь (так как ходить по холмам-там потрясающие виды) и брать с собой хорошее настроение! Ольге спасибо за данную экскурсию, совместный кофе и фото Акрополя «со всех сторон»
+2
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А
Анжелика
Огромное спасибо Ольге за интересную и содержательную экскурсию! Отдельное спасибо за маршрут - очень красивые места и что очень важно, что не в толпе других туристов (ничего не имею против читать дальшеуменьшить
но было приятно тихо), узнали и увидели много интересного! Во время экскурсии пошёл сильный дождь и нам его пришлось переждать, и опять большое спасибо Ольге, что не смотрела на часы, не торопила нас и довела экскурсию до логического завершения! Мы остались очень довольны, полны впечатлений и благодарности Оле! Спасибо ещё раз от всей нашей семьи!
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Marina
Вы хотите погулять по туристическим и не очень местам Афин, увидеть потрясающие виды города, сделать отличные фото, узнать много нового в непринуждённой беседе, а главное, расставаясь с экскурсоводом думать, что знакомы много лет??? Тогда Вам сюда. Оля, спасибо за прогулку, за кофе и знакомство с Афинами!
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Е
Елена
Спасибо Ольге за быстро пролетевшее время! Много гуляли, фотографировались и разговаривали! Рекомендую
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Евгения
Отлично провели время с Ольгой!
Понравилось, насколько Ольга умеет слушать и адаптироваться под вас: никакой шаблонной информации, глубокие размышления и опыт многолетнего проживания в Афинах и общения с греками ❤️
Экскурсия вышла читать дальшеуменьшить
очень тёплая и эмоциональная, получили неповторимые рекомендации 😎 Сильно вышли за рамки туризма, удалось проникнуться жизнью на уровне местных людей, а я именно это всегда ищу в путешествиях.
Также интересно, что Ольга преподаёт древнегреческий, это помогает ей тонко чувствовать мышление греков.
Хоть много ходили по городу и сами, до экскурсии, все равно удалось обнаружить новые интересные уголочки ☺️ А те, которые уже посещали, насытились новыми смыслами.
Почти 3 часа пролетели незаметно, за очень комфортной беседой!
Спасибо Ольге ☺️
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Е
Екатерина
Большое спасибо за экскурсию. Было интересно, познавательно и просто приятно оказаться в такой компании. Ольга рассказывала и о мифологии, и об истории, но не сухим языком, а живым. Увлекла подростка читать дальшеуменьшить
16 лет, а это показатель. Многое узнали о жизни простых греков. Еще Ольга угостила нас кофе, чем совсем восхитила меня. Посещаем много экскурсий, но такое впервые. А после еще скинула много информации о локациях, стоящих местах и ресторанчиках. Время пролетело быстро, словно мы бродили в компании старого друга. Желаю удачи и включите кофе в стоимость экскурсии)