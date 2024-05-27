1 чел.
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Фотопрогулка
2.5 часа
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксархия - район вольнодумцев и богемы: индивидуальная экскурсия по Афинам
Эксархия - это уникальный район Афин, где сочетаются история, искусство и свобода. Погрузитесь в атмосферу творческого и интеллектуального центра города
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальный обзорный тур по Афинам: от древности до современности
Познакомьтесь с Афинами как никогда раньше: от величественного Акрополя до живописных горных пейзажей
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная экскурсия в Метеоры из Афин: монастыри и история
Погрузитесь в величие православных традиций и истории Греции, посетив монастыри Метеор и место битвы 300 спартанцев
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€540 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€580 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Гастрономическая экскурсия по кондитерским, винным лавкам и тавернам Афин
Откройте для себя гастрономические секреты Афин! Посетите кондитерские, попробуйте вино и насладитесь атмосферой таверн
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€294 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афинский треугольник
Насладиться историей, атмосферой, вкусами и звуками древнего греческого города
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
€134 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman27 мая 2024Рекомендую! Очень понравилась экскурсия. Нас было четверо, посетили много интересных и непопсовых мест Афин.
- ЕЕвгений24 апреля 2024Здравствуйте! Мы с тремя коллегами решили, что хорошо бы не только по Акрополю ходить, так что собрались и пошли с Ольгой
- GGala18 апреля 2024Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому кварталу, объединение истории Греции
- ААндреас7 апреля 2024Всё было просто замечательно!
- ИИрина19 марта 2024Замечательная экскурсия!!! Необычная,интересная,оригинальная фотосессия получилась,прошло на ура,спасибо громадное Елене
- IIrina17 марта 2024Отличная, очень интересная экскурсия, Елена отличный рассказчик, вся информация подаётся в непринужденной обстановке, в дополнение была отличная фотосессия, лучшие фото
- ННаталия27 февраля 2024Трудный и долгий путь в Метеоры стоил того. Единственное в своем роде явление, наскальные монастыри- восхитительны.
- SSergey11 сентября 2023Стелла очень душевный человек и знающий гид, внимательный к вопросам и пожеланиям туриста. Экскурсия была была очень познавательной и подойдёт как знатокам Средиземноморский кухни, так и тем, кто только начинает с ней знакомиться.
- ЗЗагороднюк17 июня 2023Интересно, познавательно. Стелла- профессионал! Спасибо!
- ВВиталий25 мая 2023Лет 5 назад нам повезло провести с Алексеем 1 экскурсию. Нам она настолько понравилась и запомнилась, что в этот раз
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Необычные»
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