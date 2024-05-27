Необычные экскурсии по Афинам

Найдено 8 экскурсий в категории «Необычные» в Афинах на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по стильным Афинам
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
35 отзывов
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
130 за всё до 3 чел.
Эксархия - район вольнодумцев и богемы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Эксархия - район вольнодумцев и богемы: индивидуальная экскурсия по Афинам
Эксархия - это уникальный район Афин, где сочетаются история, искусство и свобода. Погрузитесь в атмосферу творческого и интеллектуального центра города
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Обзорный тур по Афинам
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Уникальный обзорный тур по Афинам: от древности до современности
Познакомьтесь с Афинами как никогда раньше: от величественного Акрополя до живописных горных пейзажей
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
270 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Однодневная экскурсия в Метеоры из Афин: монастыри и история
Погрузитесь в величие православных традиций и истории Греции, посетив монастыри Метеор и место битвы 300 спартанцев
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
540 за всё до 8 чел.
Чудо в Греции
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
580 за всё до 3 чел.
Гастрономическая экскурсия в Афинах
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Гастрономическая экскурсия по кондитерским, винным лавкам и тавернам Афин
Откройте для себя гастрономические секреты Афин! Посетите кондитерские, попробуйте вино и насладитесь атмосферой таверн
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Путешествие на мыс Сунио
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
294 за всё до 4 чел.
Афинский треугольник
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Афинский треугольник
Насладиться историей, атмосферой, вкусами и звуками древнего греческого города
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
134 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    27 мая 2024
    Обзорный тур по Афинам
    Рекомендую! Очень понравилась экскурсия. Нас было четверо, посетили много интересных и непопсовых мест Афин.
  • Е
    Евгений
    24 апреля 2024
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Здравствуйте! Мы с тремя коллегами решили, что хорошо бы не только по Акрополю ходить, так что собрались и пошли с Ольгой
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    на экскурсию. Маршрут по Экзархии примерно такой: от Омонии, через Политехнический университет, на холм Стрефи, через "расписные" районы около Тзавеллы и потом к Университету и Академии. Ольга рассказала, какую роль эти места играли в недавней истории Греции. Около Университета поговорили ещё немного про древнюю историю. Прогулка вышла приятная, мне понравилось; насколько могу судить, коллегам тоже. С Ольгой приятно общаться и она много знает и про Афины, и про греков. Любопытно посмотреть город и с такой стороны, в дополнение к древней истории (про Фемистокла и Сократа, впрочем, тоже поговорили). Ольга, спасибо большое! Отлично провели время.

  • G
    Gala
    18 апреля 2024
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому кварталу, объединение истории Греции
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    20го века и классики Сократа. Нам очень понравилось. Ольга рассказывает легко и нескучно, при этом глубоко погружает в культурные коды и историю города. Благодарим за отличную экскурсию и обязательно вернемся снова!

    Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестромуЭкскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестромуЭкскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестромуЭкскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестромуЭкскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому
  • А
    Андреас
    7 апреля 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Всё было просто замечательно!
  • И
    Ирина
    19 марта 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Замечательная экскурсия!!! Необычная,интересная,оригинальная фотосессия получилась,прошло на ура,спасибо громадное Елене
  • I
    Irina
    17 марта 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Отличная, очень интересная экскурсия, Елена отличный рассказчик, вся информация подаётся в непринужденной обстановке, в дополнение была отличная фотосессия, лучшие фото
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    в моей жизни! Также, мы получили много дополнительной информации, какие интересные места можно посмотреть самостоятельно и воспользовавшись советами, не пожалели! Огромное спасибо Елене!!!!!

  • Н
    Наталия
    27 февраля 2024
    Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
    Трудный и долгий путь в Метеоры стоил того. Единственное в своем роде явление, наскальные монастыри- восхитительны.
  • S
    Sergey
    11 сентября 2023
    Гастрономическая экскурсия в Афинах
    Стелла очень душевный человек и знающий гид, внимательный к вопросам и пожеланиям туриста. Экскурсия была была очень познавательной и подойдёт как знатокам Средиземноморский кухни, так и тем, кто только начинает с ней знакомиться.
  • З
    Загороднюк
    17 июня 2023
    Гастрономическая экскурсия в Афинах
    Интересно, познавательно. Стелла- профессионал! Спасибо!
  • В
    Виталий
    25 мая 2023
    Чудо в Греции
    Лет 5 назад нам повезло провести с Алексеем 1 экскурсию. Нам она настолько понравилась и запомнилась, что в этот раз
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    мы решили поехать в Грецию конкретно к Алексею. Именно от него хотелось узнать побольше из истории Греции. В Греции есть что посмотреть, но особенно важно, что об этой стране можно бесконечно много говорить. И тут важно с кем говорить. Алексей не просто водит по известным местам и делится информацией. Он, будучи политологом, создает удивительные параллели прошлого и настоящего. С ним экскурсии не просто интересны, они способны заставить смотреть на привычные вещи другими глазами и даже изменить сознание. Обязательно вернемся к Алексею и продолжим обсуждать с ним мифы и реальность. Грецию и весь мир.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Необычные»

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  1. Прогулка по стильным Афинам
  2. Эксархия - район вольнодумцев и богемы
  3. Обзорный тур по Афинам
  4. Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
  5. Чудо в Греции
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Необычные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 580. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 46 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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