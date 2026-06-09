Посетите царские винодельни и попробуйте вина колоритной греческой таверны с морскими яствами! От вашего отеля мы отправимся на экскурсию по винодельне и посетим органический виноградник и поместье. Прогуляемся по Башне царицы Амалии и Отона, которая является национальным памятником новейшей истории Греции. Остановимся около конюшни с лошадьми. Прогулка завершается дегустацией органических вин поместья, сопровождаемых сырами, орехами, мясным ассорти и т. д. Далее наш путь лежит вдоль моря к национальной рыбной греческой таверне. Где за бокалом вина и рыбными яствами Греции мы окунемся в дружественную беседу, а я отвечу на все интересующие вопросы о средиземноморской кухне, традициях, обычаях в древней и новой Греции. Безлимитная рыбная таверна*, где можно попробовать всё: разные виды рыбы, креветки, кальмар, мидии, греческие закуски, греч. вино, виноградную и анисовую водку. В знойную греческую жару очень сложно посещать открытые достопримечательности и археологические зоны, но так не хочется терять время под кондиционером в отеле и душа требует познавательной поездки? Тогда эта экскурсия для вас! Проведите время с пользой и без ущерба здоровью! Будет интересно, вкусно и полезно!:

Отдельная оплата: Дегустация: винодельня + таверна: 55€/ с человека.

Отдельная оплата: Дегустация: винодельня + таверна: 55€/ с человека.

*Отдельная оплата: Дегустация: винодельня + таверна: 55€/ с человека.