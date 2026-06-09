Посетите царскую винодельню с эксклюзивными винами и колоритную греческую таверну с морскими яствами! Откройте для себя красоты виноградников, полюбуйтесь Башней царицы Амалии, остановитесь возле конюшен с лошадьми и полюбуйтесь морем по дороге к национальной греческой таверне, где можно попробовать: рыбу, креветки, кальмары, мидии, греческие закуски, вино, пиво, виноградную и анисовую водку). Без лимита на дегустацию!
Описание экскурсии
Посетите царские винодельни и попробуйте вина колоритной греческой таверны с морскими яствами! От вашего отеля мы отправимся на экскурсию по винодельне и посетим органический виноградник и поместье. Прогуляемся по Башне царицы Амалии и Отона, которая является национальным памятником новейшей истории Греции. Остановимся около конюшни с лошадьми. Прогулка завершается дегустацией органических вин поместья, сопровождаемых сырами, орехами, мясным ассорти и т. д. Далее наш путь лежит вдоль моря к национальной рыбной греческой таверне. Где за бокалом вина и рыбными яствами Греции мы окунемся в дружественную беседу, а я отвечу на все интересующие вопросы о средиземноморской кухне, традициях, обычаях в древней и новой Греции. Безлимитная рыбная таверна*, где можно попробовать всё: разные виды рыбы, креветки, кальмар, мидии, греческие закуски, греч. вино, виноградную и анисовую водку. В знойную греческую жару очень сложно посещать открытые достопримечательности и археологические зоны, но так не хочется терять время под кондиционером в отеле и душа требует познавательной поездки? Тогда эта экскурсия для вас! Проведите время с пользой и без ущерба здоровью! Будет интересно, вкусно и полезно!:
Отдельная оплата: Дегустация: винодельня + таверна: 55€/ с человека.
Отдельная оплата: Дегустация: винодельня + таверна: 55€/ с человека.
*Отдельная оплата: Дегустация: винодельня + таверна: 55€/ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царская винодельня
- Органический виноградник и поместье
- Башня царицы Амалии и Оттона
- Конюшни
- Винодельный цех
- Дегустационный зал
- Национальная колоритная таверна с морскими яствами
Что включено
- Услуги лицензионного гида - экскурсовода, все организационные детали
Что не входит в цену
- Дегустация: винодельня + таверна: 55€/ с человека
- Трансфер от 100€
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Афин
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