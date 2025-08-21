Обратите внимание: в тур включён лицензированный гид.
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
- Коринфский канал (1–1,5 часа от Афин) Наша первая остановка — впечатляющее инженерное чудо XIX века. Мы подойдём к мосту, откуда открывается захватывающий вид на узкий канал, прорезанный сквозь материк и соединяющий Эгейское и Ионическое моря. Я расскажу, как его строили, зачем Наполеон тут ни при чём, и почему канал так и не стал «вторым Суэцем».
- Эпидавр (40–50 минут от канала) Я проведу для вас экскурсию по территории древнего святилища Асклепия — бога врачевания. Здесь находится один из самых знаменитых античных театров с поразительной акустикой. Расскажу, как в этом месте лечили тело через душу, и почему древние греки считали искусство неотъемлемой частью медицины.
- Нафплион (30 минут от Эпидавра) Город, в который невозможно не влюбиться: венецианские улочки, крепость Паламиди на скале, неоклассические здания и морской воздух. Мы сделаем остановку на обед, а у вас будет 1,5–2 часа свободного времени: можно подняться на крепость, прогуляться по набережной, выпить кофе с видом на море или выбрать сувениры.
- Микены (30 минут от Нафплиона) Мы войдём через Львиные ворота — главный символ микенской цивилизации. Вы увидите гробницы, циклопические стены и остатки царских дворцов бронзового века. Я проведу экскурсию прямо по территории археологического памятника: расскажу о царе Агамемноне, Троянской войне и загадках, которые до сих пор будоражат учёных. Без лицензированного гида объяснять что-либо на месте — запрещено законом.
- Время маршрута: 1 час от Афин до Коринфского канала, 1 час до Эпидавра, затем 30-40 минут до Нафплиона, 30 минут до Микен, и около 1,5 часа обратно в Афины.
- В Нафплионе у вас будет 2-3 часа свободного времени, в течение которого вы сможете выбрать ресторан на любой вкус — от традиционных греческих таверен до современных кафе с видом на море.
Ежедневно выезд с 09:00 до 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коринфский канал
- Древний театр Эпидавра
- Античные Микены (поход на Трою)
- Средневековый город Нафплион
Что включено
- Экскурсия с лицензированным гидом внутри археологических памятников
- Комфортный транспорт Skoda Superb
- Трансфер из отеля и обратно
- Вода в машине
- Wi fi
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты в археологические памятники - 20 евро (для Микен и Эпидавра)./nДети до 18 лет - бесплатно /nГраждане стран ЕС в возрасте до 25 лет - бесплатно (при наличии паспорта).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно выезд с 09:00 до 10:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Время маршрута: 1 час от Афин до Коринфского канала, 1 час до Эпидавра, затем 30-40 минут до Нафплиона, 30 минут до Микен, и около 1,5 часа обратно в Афины
- В Нафплионе у вас будет 2-3 часа свободного времени, в течение которого вы сможете выбрать ресторан на любой вкус - от традиционных греческих таверен до современных кафе с видом на море
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
21 авг 2025
Очень интересная и насыщенная экскурсия!
Екатерина
20 авг 2025
Самый прекрасный гид🙏
Игорь
11 июл 2025
