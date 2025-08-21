Что вас ждёт?

Коринфский канал (1–1,5 часа от Афин) Наша первая остановка — впечатляющее инженерное чудо XIX века. Мы подойдём к мосту, откуда открывается захватывающий вид на узкий канал, прорезанный сквозь материк и соединяющий Эгейское и Ионическое моря. Я расскажу, как его строили, зачем Наполеон тут ни при чём, и почему канал так и не стал «вторым Суэцем».

Эпидавр (40–50 минут от канала) Я проведу для вас экскурсию по территории древнего святилища Асклепия — бога врачевания. Здесь находится один из самых знаменитых античных театров с поразительной акустикой. Расскажу, как в этом месте лечили тело через душу, и почему древние греки считали искусство неотъемлемой частью медицины.

Нафплион (30 минут от Эпидавра) Город, в который невозможно не влюбиться: венецианские улочки, крепость Паламиди на скале, неоклассические здания и морской воздух. Мы сделаем остановку на обед, а у вас будет 1,5–2 часа свободного времени: можно подняться на крепость, прогуляться по набережной, выпить кофе с видом на море или выбрать сувениры.

Микены (30 минут от Нафплиона) Мы войдём через Львиные ворота — главный символ микенской цивилизации. Вы увидите гробницы, циклопические стены и остатки царских дворцов бронзового века. Я проведу экскурсию прямо по территории археологического памятника: расскажу о царе Агамемноне, Троянской войне и загадках, которые до сих пор будоражат учёных. Без лицензированного гида объяснять что-либо на месте — запрещено законом.

• Путь обратно (Микены — Афины, около 1,5 часа) После Микен мы замыкаем наше «золотое кольцо», возвращаясь на Коринфский перешеек и далее — в Афины. По пути проезжаем вдоль острова Саламин — того самого, где произошла легендарная Саламинская морская битва, изменившая ход истории. Важная информация: