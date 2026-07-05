34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Проведите 3 часа в Афинах, погружаясь в мифы и историю. Идеально для семей с детьми, любящих приключения и новые знания
Афины открывают свои тайны для всех возрастов. На экскурсии вы посетите три из семи знаменитых холмов города. На Марсовом холме начнётся наше путешествие, где дети получат задания. Холм Муз станет читать дальшеуменьшить
местом для оживших мифов, а на Пниксе вы узнаете о зарождении полиса.
Интерактивный формат позволяет лучше усваивать информацию, а живописные виды останутся в памяти надолго. Подготовьте удобную обувь и список интересующих тем для насыщенной прогулки
Чтобы увидеть достаточно, но при этом не устать, мы побываем на 3 знаменитых высотах города из 7. На Марсовом холме я проведу вводную беседу и выясню уровень ваших знаний по темам. Детям дадим ответственное задание отмечать пройденные пункты маршрута. Далее отправимся на холм Муз, который станет прекрасной декорацией для мифов и легенд об Элладе. И последняя вершина в программе — Пникс. Здесь уже от сказаний перейдём к фактам и поговорим о зарождении полиса. Также вы представите день из жизни простого эллина, больше узнаете о богатой культуре страны богов и героев — а попутно насладитесь видами с высоты птичьего полёта.
Знания, которые останутся в памяти надолго
Я предпочитаю диалог вместо монолога — по моему опыту и взрослые, и дети так лучше усваивают информацию. Поэтому по ходу прогулки буду ждать ваших комментариев, вопросов и ремарок. Кстати, встреча получается вдвойне насыщеннее, если перед ней вы набросаете небольшой список любопытных тем для вас и вашего ребёнка.
Организационные детали
Пожалуйста, выбирайте обувь с нескользящей подошвой. Город холмистый и покрыт мрамором.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1005 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родом из Украины, но большую часть жизни живу в Греции. Моя страсть — педагогическая практика. Но я надеюсь, что и взрослым не скучно слушать мои рассказы, читать дальшеуменьшить
ведь все мы большие дети.
Если хотите получить в лице гида проводника в мир греческой культуры и человека, который всю историю Греции уложит в компактную и весёлую прогулку, тогда вам ко мне:)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
96
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3
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–
Е
Елена
Александра провела очень увлекательную и познавательную экскурсию. Доступным языком изложила информацию, ответила на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. Нам очень понравилось, осталось прекрасное впечатление. Рекомендую этого гида.
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А
Алла
очень понравилась экскурсия! Рекомендую!
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А
Анна
Большое спасибо за познавательную экскурсию и приятное общение!!! ❤️❤️❤️
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А
Артем
Очень интересная не навязчивая грамотная девушка рекомендую!!!
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М
Максим
Отличная экскурсия
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С
Светлана
Мы с большим удовольствием провели время с экскурсоводом Александрой. Она не только удивительный рассказчик, но и настоящий профессионал со знанием истории. Многие моменты стали для нас открытием. Отдельно хочется отметить, что Александра сделала маршрут по нашим запросам. Будем советовать Александру всем друзьям, которые соберутся в Афины.
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