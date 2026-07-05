34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Афины открывают свои тайны для всех возрастов. На экскурсии вы посетите три из семи знаменитых холмов города. На Марсовом холме начнётся наше путешествие, где дети получат задания. Холм Муз станет

местом для оживших мифов, а на Пниксе вы узнаете о зарождении полиса. Интерактивный формат позволяет лучше усваивать информацию, а живописные виды останутся в памяти надолго. Подготовьте удобную обувь и список интересующих тем для насыщенной прогулки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От Эллады к Афинам

Чтобы увидеть достаточно, но при этом не устать, мы побываем на 3 знаменитых высотах города из 7. На Марсовом холме я проведу вводную беседу и выясню уровень ваших знаний по темам. Детям дадим ответственное задание отмечать пройденные пункты маршрута. Далее отправимся на холм Муз, который станет прекрасной декорацией для мифов и легенд об Элладе. И последняя вершина в программе — Пникс. Здесь уже от сказаний перейдём к фактам и поговорим о зарождении полиса. Также вы представите день из жизни простого эллина, больше узнаете о богатой культуре страны богов и героев — а попутно насладитесь видами с высоты птичьего полёта.

Знания, которые останутся в памяти надолго

Я предпочитаю диалог вместо монолога — по моему опыту и взрослые, и дети так лучше усваивают информацию. Поэтому по ходу прогулки буду ждать ваших комментариев, вопросов и ремарок. Кстати, встреча получается вдвойне насыщеннее, если перед ней вы набросаете небольшой список любопытных тем для вас и вашего ребёнка.

Организационные детали

Пожалуйста, выбирайте обувь с нескользящей подошвой. Город холмистый и покрыт мрамором.