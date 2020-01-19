34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увлекательное погружение в Афины

Я не загружу вас и ваших детей сухими датами и информацией из путеводителей, а помогу оживить историю и погрузиться в мифы Древней Греции. Знакомство с главными достопримечательностями пройдёт на понятном детям языке.

На площади Синтагма вы посмотрите на смену почётного караула, эвзонов, и узнаете о назначении их причудливых «юбок» и башмаков с помпонами.

вы посмотрите на смену почётного караула, эвзонов, и узнаете о назначении их причудливых «юбок» и башмаков с помпонами. В Национальном ботаническом саду — настоящем раю для детей — вы прогуляетесь в тени роскошной зелени, понаблюдаете за смешными позами водных черепашек, найдёте гнездо попугаев и покормите горных козлов.

— настоящем раю для детей — вы прогуляетесь в тени роскошной зелени, понаблюдаете за смешными позами водных черепашек, найдёте гнездо попугаев и покормите горных козлов. У олимпийского стадиона Каллимармаро ребята попробуют повторить известную статую «Дискобол», узнают о современных Олимпийских играх и марафонском беге.

ребята попробуют повторить известную статую «Дискобол», узнают о современных Олимпийских играх и марафонском беге. На открыточных улочках Анафиотики вы познакомитесь с котиками, облюбовавшими этот район.

вы познакомитесь с котиками, облюбовавшими этот район. У храма Зевса погрузитесь в мифы о главном боге Олимпа и его приключениях.

погрузитесь в мифы о главном боге Олимпа и его приключениях. На холме Ареопаг вы взглянете на храм Гефеста и главную античную площадь, а я расскажу о самом интересном фестивале древности — Панафинеях.

вы взглянете на храм Гефеста и главную античную площадь, а я расскажу о самом интересном фестивале древности — Панафинеях. Проходя мимо главного входа в Афинский Акрополь, мы поднимемся на холм Филопаппу, чтобы полюбоваться потрясающим видом на море, порт Пирей и Верхний Акрополь. Там же, в парке, отыщем вместе с детьми тюрьму Сократа.

А ещё заглянем в сказочное кафе или купим по дороге вкуснейшее в Афинах мороженое!