34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Увлекательное погружение в Афины Я не загружу вас и ваших детей сухими датами и информацией из путеводителей, а помогу оживить историю и погрузиться в мифы Древней Греции. Знакомство с главными достопримечательностями пройдёт на понятном детям языке.
На площади Синтагма вы посмотрите на смену почётного караула, эвзонов, и узнаете о назначении их причудливых «юбок» и башмаков с помпонами.
В Национальном ботаническом саду — настоящем раю для детей — вы прогуляетесь в тени роскошной зелени, понаблюдаете за смешными позами водных черепашек, найдёте гнездо попугаев и покормите горных козлов.
У олимпийского стадиона Каллимармаро ребята попробуют повторить известную статую «Дискобол», узнают о современных Олимпийских играх и марафонском беге.
На открыточных улочках Анафиотики вы познакомитесь с котиками, облюбовавшими этот район.
У храма Зевса погрузитесь в мифы о главном боге Олимпа и его приключениях.
На холме Ареопаг вы взглянете на храм Гефеста и главную античную площадь, а я расскажу о самом интересном фестивале древности — Панафинеях.
Проходя мимо главного входа в Афинский Акрополь, мы поднимемся на холм Филопаппу, чтобы полюбоваться потрясающим видом на море, порт Пирей и Верхний Акрополь. Там же, в парке, отыщем вместе с детьми тюрьму Сократа.
А ещё заглянем в сказочное кафе или купим по дороге вкуснейшее в Афинах мороженое!
Организационные детали
Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Syntagma square.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Илона. Я переехала в Грецию всего лишь 3 года назад, но полюбила эту страну всей душой. Я закончила историко-филологический факультет, а также курсы по истории Греции и с удовольствием посещаю проходящие в Афинах культурные и исторические мероприятия.
Моя главная миссия на данный момент — показать Афины без фильтров, с их правдами и неправдами, с их запахами и звуками, так, как когда-то я увидела этот город сама. Афины — город, где древность и современность так гармонично слились воедино, город, где каждый найдет себе место по душе.
Я хочу показать вам секретные места и кафе Афин и их окрестности. Я стану вашим проводником по самым фотогеничным уголкам города — неформальным районам, креативным пространствам, улочкам в цветах и холмам с самыми красивыми закатами.
Экскурсия отлично подходит детям. Илона не теряет их внимания, возвращает к теме, когда они отвлекаются и старается рассказать дополнительно о том, что вызвало больший интерес. Мои два мальчика 6 и 10 лет, которые не хотели ходить с гидом, своё мнение быстро изменили. Экскурсия добавила им впечатлений о поездке, а ещё у нас есть лучшее семейное фото где все, наконец, смотрят в кадр), да ещё на фоне лучшего вида всех времен и народов!
Елена
8 января 2020
Илона замечательный гид! Несмотря на то, что нам совершенно не повезло с погодой( лил дождь и был сильный ветер), ей удалось заинтересовать нас всех, в том числе и двух наших сыновей 14 и 11 лет, мифами и богами древней Греции! Подача материала очень хорошая, интересные факты переплетаются с серьёзной историей и информация хорошо усваивается. Спасибо!
Татьяна
26 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась и 2 взрослым и детям (8 и 4 года) . Как прогулялись по городу весело и интересно с хорошим другом. Спасибо Илоне за интересный рассказ. Смело рекомендую
Ульяна
27 октября 2019
Выбрали Илону, так как нашей целью было заинтересовать историей Афин 12-летнюю дочь, внимание которой часто сложно удержать. Илона справилась с задачей на отлично, было интересно не только дочке, но и нам! Маршрут построен таким образом, что картинка постоянно меняется - от ботанического сада до вершины холма, с которого открывается роскошный вид на Акрополь - Вы будто смотрите кино о городе, проникаясь культурой и бытом. Остановка, во время которой мы по тенью деревьев съели вкуснейшее мороженое, запомнилась особенно!:) Илона поделилась некоторыми лайфаками, которые нам очень пригодились во время поездки. Помимо профессионализма, хотелось бы отметить, что Илона - просто очень приятный и эрудированный человек, с которым приятно пообщаться на абсолютно любые темы. Всем рекомендую!
Сабина
8 октября 2019
Были на экскурсии с ребёнком 6 лет. Илона, спасибо, заинтересовали дочь, подьем к тюрьме Сократа и вид на Акрополь её потрясли, а все разговоры теперь о мифах:) рекомендую всем!
Сергей
20 сентября 2019
Экскурсия нам всем очень понравилась, понравилась ребенку шести лет. Маршрут составлен очень хорошо, часть экскурсии проходит в парке ( ботаническом саду)- так легче в жаркий день. С другой стороны, хорошо рассказано об истории Афин, дано представление о топографии современного города. Материал подготовлен на самом высоком методическом уровге, Илона замечательный рассказчик, находит нужный тон и для детей. Заканчивается экскурсия на холме рядом с Агорой: вид замечательный ! Мы встретили закат, дождались минуты , когда включили подсветку Парфенона. Замечательная экскурсия, очень рекомендую особенно тем, кто путешествует с детьми.
Етку
Людмила
28 августа 2019
Очень доступно и познавательно!! При чем хоть экскурсия была для детей, нам взрослым было тоже очень интересно!!
Илья
26 августа 2019
Очень понравилось, как Илона построила экскурсию. Очень интересно рассказывала о мифах и истории Афин. Сам для себя почерпнул много интересного. Брали экскурсию Афины взрослым и детям, конечно дочку в большей степени заинтересовала улица кошек и мороженное, но все равно запомнила, что символ Афин это сова и в споре Афины Паллады и Посейдона, выиграла Афина, потому что принесла жителям Афин в дар оливковое дерево и за это спасибо Илоне.
Ольга
26 августа 2019
Илона отличный рассказчик! Интересно было и мне и моему сыну-подростку. Главное, что при такой жаре, мы шли большую часть по тени, ноги не сильно устали, ту была возможность присесть. Илона спасибо, все было просто замечательно!!!
Александр
22 августа 2019
Отличная экскурсия, которая позволяет получить общее понимание об архитектурных достопримечательностей и истории Афин за достаточно короткое время. Понравилась и детям и взрослым.
Познать жизнь города и запечатлеть ее на ярких фотографиях
Если ваш лучший сувенир из путешествия — это стильные фото, Афины вас не разочаруют. Я стану проводником по самым фотогеничным уголкам города — неформальным районам, креативным пространствам, улочкам в цветах и красивым кафе. А еще с радостью поделюсь наблюдениями о жизни города и греков, посоветую вкусные места. В результате прогулка поможет взглянуть на Афины с другого ракурса и пополнить ленту классными кадрами!
История Афин, мифы о богах и навыки греческого в игровой интерактивной форме
Я помогу вам и вашим детям открыть историю Афин от античности до современности, и сделаем мы это в игровой форме, используя большое количество картинок для «оживления» моих рассказов, так, что история станет и для детей, и для взрослых веселым приключением. Также я мотивирую детей и взрослых активно участвовать в этом познавательном путешествии с помощью призов. А еще вам откроется мир греческого языка — вместе освоим базовые знания!
Познакомить ребенка с античной культурой и символами древнего города в игровой форме
Приготовьтесь перенестись на тысячелетия назад и очутиться в Афинах эпохи Древней Греции! На моей прогулке ребята в игровой форме познакомятся с главными достопримечательностями города: пройдут по следам древнегреческих богов, расшифруют античные мифы, услышат истории о микенцах и спартанцах и представят, как выглядел древний Парфенон.
Познавательная интерактивная прогулка для детей и взрослых с подсказками от города
И стар и млад увлечётся историями богов Олимпа, если их правильно рассказать! Нам поможет сам город: чтобы ребята быстрее разобрались, чем «прославились» Зевс или Гефест, статуи, храмы и даже витрины сувенирных лавочек Афин послужат подсказками. В результате экскурсия превратится в нескучное знакомство с древностями и запутанной греческой мифологией. А тот, кто проявит себя лучше всех, получит сувенир из Эллады.