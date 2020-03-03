8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с древнегреческим искусством в компании профессионального гида

Александр
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Александр – ваш гид
Вы рассмотрите шедевры Национального археологического музея, основанного еще в XIX веке: маску Агамемнона, золотые и серебряные украшения, настенные фрески, изделия из керамики, бронзы и слоновой кости.

Я расскажу историю их находок и помогу расшифровать замыслы древних мастеров!
89 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в Национальный археологический музей
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Сокровища Археологического музея
Сокровища Археологического музея

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое
Прогуливаясь по выставочным залам музея, вы узнаете историю заселения современной территории Греции, раскроете секреты археологических раскопок и услышите о личностях, которые на них повлияли. А еще увидите самые интересные из 11 тысяч экспонатов и погрузитесь в эпохи, когда они были созданы, — с доисторических времен до Римского периода.

История человечества в древних артефактах
Вы рассмотрите золото Микен, знаменитую маску Агамемнона, коллекцию кикладских мраморных статуэток и самое большое в мире собрание керамических сосудов разных эпох. А еще я покажу древние мраморные и медные скульптуры и невероятный механизм Антикиферон, который считается первым известным науке аналоговым компьютером.

Организационные детали

  • Входной билет в музей не включен в стоимость экскурсии: 5 евро в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 10 евро в высокий (1 апреля— 31 октября).
  • Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
Сокровища Археологического музея
Сокровища Археологического музея
Сокровища Археологического музея
Сокровища Археологического музея
Сокровища Археологического музея
Сокровища Археологического музея
Сокровища Археологического музея
Сокровища Археологического музея
Сокровища Археологического музея
Сокровища Археологического музея

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в Национальный археологический музей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр, я родом из Донецка, этнический грек. Увлекаюсь историей и археологией. В 2001 году приехал в Грецию по стипендии Министерства иностранных дел для получения высшего образования. Окончил Университет социальных и политических наук «Пандион» в Афинах по специальности «Международные отношения» и Школу гидов при Министерстве туризма. Получил лицензию гида-экскурсовода и сейчас с радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Большое спасибо Александру за содержательную и интересную экскурсию! Мы приехали в Афины с сыном 12 лет, и нашей целью было погружение в мир Древней Греции. Александр провел нас по залам Археологического музея в той последовательности, в какой развивались цивилизации на территории Греции. На примерах наиболее выразительных экспонатов он рассказал об основных чертах Кикладской, Минойской, Микенской и Эллинской культур. И это все очень хорошо уложилось в голове - как по полочкам. Мы узнали о статуэтках-скрипках с древних Киклад, об "архаической улыбке" скульптур, о том, как рисовали красно- и черно-фигурные вазы античные художники, и почему кони и быки были такими популярными изображениями у древних греков, и еще много других интересных фактов. Экспонаты музея стали понятнее, а культура Древней Греции - ближе.
Я очень советую начинать знакомство с музеями именно с Национального археологического музея, а экскурсия поможет вам лучше ориентироваться среди огромного количества залов и экспонатов, и, конечно же, наполнит вдохновением! Сын еще 2 часа после экскурсии не хотел уходить из музея! По совету Александра мы в этот же день посетили еще один музей - Античных технологий, где были представлены различные механизмы и изобретения Древней Греции, которые можно было опробовать самим. Сын был в восторге!
25 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия с Александром! Рассказывает интересно и увлекательно, такую глубокую и разносторонюю информацию в Интернете не найдешь. Всем рекомендуем)
25 февраля 2020
Мощная экскурсия. Увлекательно,познавательно. Рекомендую!
23 февраля 2020
Мы с сыном 5-классиком начали знакомство с Афинами с экскурсии в Археологический музей. Александр очень подробно рассказал об эпохах истории Древней Греции, мы проследили развитие ремесел и искусства, очень ярко представленных в богатой коллекции музея. Очень интересная и познавательная экскурсия.
20 февраля 2020
Александр провел отличную экскурсию, открыв нам новые страницы из истории Древней Греции и населявших ее народов. Интересно было и взрослым и детям ( мальчики 9 и 11 лет). Настоятельно рекомендую.
7 декабря 2019
Экскурсия с Александром была великолепной. Он очень много знает и прекрасно рассказывает. Я считаю, что поход в такой музей без гида пустая трата времени. Александр рассказал нам много такого, что трудно найти в том же интернете. Рекомендую всем!
Анна
12 ноября 2019
Александр провел великолепную экскурсию! Рекомендую!
30 октября 2019
Александр - не только гид с потрясающе глубоким знанием предмета, но и увлеченный своим делом человек. Его рассказ был одновременно точным и живым. Было интересно не только мне (я не так много знаю про Древнюю Грецию), но и моей дочери (а она изучала этот материал в вузе). Смело рекомендую экскурсию Александра всем, независимо от возраста и уровня знаний!

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