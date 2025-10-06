8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сокровища Археологического музея

Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Представьте себя исследователем древних цивилизаций, входя в величественные залы Национального археологического музея Афин.

Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами двери в прошлое, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю.

Вы увидите знаменитую
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маску Агамемнона, которая стала символом микенской культуры, исследуете коллекцию кикладских мраморных статуэток, оцените мастерство древних мастеров, создавших невероятные керамические сосуды, которые пережили века.

Ваш гид раскроет перед вами тайны археологических раскопок, покажет, как менялась история заселения территории современной Греции и какие события и личности оставили свой след в истории человечества. От доисторических времен до Римского периода - каждый шаг по музею будет наполнен открытиями.

Не упустите шанс прикоснуться к истории, ведь каждый экспонат хранит в себе часть загадки древнего мира.

Входной билет в музей оплачивается отдельно, но возможность скорректировать маршрут экскурсии сделает ваше путешествие поистине незабываемым

5
63 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные артефакты
  • 🗺️ Погружение в историю
  • 🎨 Искусство древних мастеров
  • 🧩 Расшифровка древних замыслов
  • 📚 Интересные рассказы гида
Сокровища Археологического музея
Сокровища Археологического музея
Сокровища Археологического музея

Что можно увидеть

  • Национальный археологический музей
  • Маска Агамемнона
  • Золото Микен
  • Кикладские мраморные статуэтки
  • Механизм Антикиферон

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое

Прогуливаясь по выставочным залам музея, вы узнаете историю заселения современной территории Греции, раскроете секреты археологических раскопок и услышите о личностях, которые на них повлияли. А еще увидите самые интересные из 11 тысяч экспонатов и погрузитесь в эпохи, когда они были созданы, — с доисторических времен до Римского периода.

История человечества в древних артефактах

Вы рассмотрите золото Микен, знаменитую маску Агамемнона, коллекцию кикладских мраморных статуэток и самое большое в мире собрание керамических сосудов разных эпох. А еще я покажу древние мраморные и медные скульптуры и невероятный механизм Антикиферон, который считается первым известным науке аналоговым компьютером.

Организационные детали

  • Входной билет в музей не включен в стоимость экскурсии: 5 евро в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 10 евро в высокий (1 апреля— 31 октября)
  • Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Национальный археологический музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2750 туристов
Меня зовут Александр, я родом из Донецка, этнический грек. Увлекаюсь историей и археологией. В 2001 году приехал в Грецию по стипендии Министерства иностранных дел для получения высшего образования. Окончил Университет социальных и политических наук «Пандион» в Афинах по специальности «Международные отношения» и Школу гидов при Министерстве туризма. Получил лицензию гида-экскурсовода и сейчас с радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
3
2
1
K
Очень рады, что взяли гида для экскурсии по музею, ни один аудиогид не смог бы рассказать так интересно и увлекательно. Александр сумел увлечь рассказом даже ребенка. Прогулка по музею получилась
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живая, душевная, было очень приятно, что рассказ на экскурсии был одновременно и очень профессиональным и не кондовым. Не было впечатления, что тебе информационный буклет пересказывают. Было очень заметно, что рассказчик глубоко погружен в тему, настоящий профессионал. Музей просто великолепный. Александр, спасибо за отличную экскурсию!

Очень рады, что взяли гида для экскурсии по музею, ни один аудиогид не смог бы рассказать
Очень рады, что взяли гида для экскурсии по музею, ни один аудиогид не смог бы рассказать
Очень рады, что взяли гида для экскурсии по музею, ни один аудиогид не смог бы рассказать
Очень рады, что взяли гида для экскурсии по музею, ни один аудиогид не смог бы рассказать
Очень рады, что взяли гида для экскурсии по музею, ни один аудиогид не смог бы рассказать
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И
Гид хороший, экскурсия понравилась.

Жаль зимой многие залы были закрыты и много не увидели. Единственное что я не учла, что в музее много искусства разных эпох и вазы я бы в следующий раз смотрела поменьше, а классические статуи побольше. Но это я поняла для себя уже после экскурсии.
Гид хороший, экскурсия понравилась.
Гид хороший, экскурсия понравилась.
Гид хороший, экскурсия понравилась.
Гид хороший, экскурсия понравилась.
Гид хороший, экскурсия понравилась.
Гид хороший, экскурсия понравилась.
Гид хороший, экскурсия понравилась.
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Г
Посещение музея, как правило, - нелегкая задача. Среди огромного количества экспонатов легко растеряться и пройти мимо чего-нибудь значимого и важного.
В этот раз мы решили не терять времени и сил и воспользоваться помощью профессионала. И не прогадали. Александр провел нас по лабиринту музея, подчеркивая важные моменты в истории Греции и развитии культуры и цивилизации.
Однозначно рекомендуем и экскурсию, и экскурсовода
Посещение музея, как правило, - нелегкая задача. Среди огромного количества экспонатов легко растеряться и пройти мимо
Посещение музея, как правило, - нелегкая задача. Среди огромного количества экспонатов легко растеряться и пройти мимо
Посещение музея, как правило, - нелегкая задача. Среди огромного количества экспонатов легко растеряться и пройти мимо
Посещение музея, как правило, - нелегкая задача. Среди огромного количества экспонатов легко растеряться и пройти мимо
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Михаил
Благодаря Александру мы постоянно перемещались между разными эпохами, узнали много интересного о древних цивилизациях, предшествовавших классической Древней Греции и о ней самой. Дети слушали с огромным интересом! Истории известного археолога Шлимана, золотые маски и чаши и скелеты погребений просто завораживают. Очень рекомендую!
Благодаря Александру мы постоянно перемещались между разными эпохами, узнали много интересного о древних цивилизациях, предшествовавших классической
Благодаря Александру мы постоянно перемещались между разными эпохами, узнали много интересного о древних цивилизациях, предшествовавших классической
Благодаря Александру мы постоянно перемещались между разными эпохами, узнали много интересного о древних цивилизациях, предшествовавших классической
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М
Александр - потрясающий экскурсовод. Очень дружелюбный, эрудированный и прекрасно и доступно рассказывающий материал. Время экскурсии пролетело незаметно и мы с удовольствием бы слушали и слушали его дальше.
Александр - потрясающий экскурсовод. Очень дружелюбный, эрудированный и прекрасно и доступно рассказывающий материал. Время экскурсии пролетело
Александр - потрясающий экскурсовод. Очень дружелюбный, эрудированный и прекрасно и доступно рассказывающий материал. Время экскурсии пролетело
Александр - потрясающий экскурсовод. Очень дружелюбный, эрудированный и прекрасно и доступно рассказывающий материал. Время экскурсии пролетело
Александр - потрясающий экскурсовод. Очень дружелюбный, эрудированный и прекрасно и доступно рассказывающий материал. Время экскурсии пролетело
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В
Александр - большой молодец! Экскурсия продумана до мелочей. Гид прекрасно владеет историческаим материалом, погружая слушателя в контекст прошедших культурных событий. Было очень интересно и содержательно. Очень рекомендуем его экскурсию.
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Входит в следующие категории Афин

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