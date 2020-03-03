8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Большое спасибо Александру за содержательную и интересную экскурсию! Мы приехали в Афины с сыном 12 лет, и нашей целью было погружение в мир Древней Греции. Александр провел нас по залам Археологического музея в той последовательности, в какой развивались цивилизации на территории Греции. На примерах наиболее выразительных экспонатов он рассказал об основных чертах Кикладской, Минойской, Микенской и Эллинской культур. И это все очень хорошо уложилось в голове - как по полочкам. Мы узнали о статуэтках-скрипках с древних Киклад, об "архаической улыбке" скульптур, о том, как рисовали красно- и черно-фигурные вазы античные художники, и почему кони и быки были такими популярными изображениями у древних греков, и еще много других интересных фактов. Экспонаты музея стали понятнее, а культура Древней Греции - ближе.

Я очень советую начинать знакомство с музеями именно с Национального археологического музея, а экскурсия поможет вам лучше ориентироваться среди огромного количества залов и экспонатов, и, конечно же, наполнит вдохновением! Сын еще 2 часа после экскурсии не хотел уходить из музея! По совету Александра мы в этот же день посетили еще один музей - Античных технологий, где были представлены различные механизмы и изобретения Древней Греции, которые можно было опробовать самим. Сын был в восторге!