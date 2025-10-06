8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя исследователем древних цивилизаций, входя в величественные залы Национального археологического музея Афин.Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами двери в прошлое, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю.Вы увидите знаменитую

маску Агамемнона, которая стала символом микенской культуры, исследуете коллекцию кикладских мраморных статуэток, оцените мастерство древних мастеров, создавших невероятные керамические сосуды, которые пережили века. Ваш гид раскроет перед вами тайны археологических раскопок, покажет, как менялась история заселения территории современной Греции и какие события и личности оставили свой след в истории человечества. От доисторических времен до Римского периода - каждый шаг по музею будет наполнен открытиями. Не упустите шанс прикоснуться к истории, ведь каждый экспонат хранит в себе часть загадки древнего мира. Входной билет в музей оплачивается отдельно, но возможность скорректировать маршрут экскурсии сделает ваше путешествие поистине незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое

Прогуливаясь по выставочным залам музея, вы узнаете историю заселения современной территории Греции, раскроете секреты археологических раскопок и услышите о личностях, которые на них повлияли. А еще увидите самые интересные из 11 тысяч экспонатов и погрузитесь в эпохи, когда они были созданы, — с доисторических времен до Римского периода.

История человечества в древних артефактах

Вы рассмотрите золото Микен, знаменитую маску Агамемнона, коллекцию кикладских мраморных статуэток и самое большое в мире собрание керамических сосудов разных эпох. А еще я покажу древние мраморные и медные скульптуры и невероятный механизм Антикиферон, который считается первым известным науке аналоговым компьютером.

Организационные детали