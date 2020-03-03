8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие в прошлое
Прогуливаясь по выставочным залам музея, вы узнаете историю заселения современной территории Греции, раскроете секреты археологических раскопок и услышите о личностях, которые на них повлияли. А еще увидите самые интересные из 11 тысяч экспонатов и погрузитесь в эпохи, когда они были созданы, — с доисторических времен до Римского периода.
История человечества в древних артефактах
Вы рассмотрите золото Микен, знаменитую маску Агамемнона, коллекцию кикладских мраморных статуэток и самое большое в мире собрание керамических сосудов разных эпох. А еще я покажу древние мраморные и медные скульптуры и невероятный механизм Антикиферон, который считается первым известным науке аналоговым компьютером.