8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя исследователем древних цивилизаций, входя в величественные залы Национального археологического музея Афин.
Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами двери в прошлое, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю.
Вы увидите знаменитую
Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами двери в прошлое, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю.
Вы увидите знаменитую
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные артефакты
- 🗺️ Погружение в историю
- 🎨 Искусство древних мастеров
- 🧩 Расшифровка древних замыслов
- 📚 Интересные рассказы гида
Что можно увидеть
- Национальный археологический музей
- Маска Агамемнона
- Золото Микен
- Кикладские мраморные статуэтки
- Механизм Антикиферон
Описание экскурсии
Путешествие в прошлое
Прогуливаясь по выставочным залам музея, вы узнаете историю заселения современной территории Греции, раскроете секреты археологических раскопок и услышите о личностях, которые на них повлияли. А еще увидите самые интересные из 11 тысяч экспонатов и погрузитесь в эпохи, когда они были созданы, — с доисторических времен до Римского периода.
История человечества в древних артефактах
Вы рассмотрите золото Микен, знаменитую маску Агамемнона, коллекцию кикладских мраморных статуэток и самое большое в мире собрание керамических сосудов разных эпох. А еще я покажу древние мраморные и медные скульптуры и невероятный механизм Антикиферон, который считается первым известным науке аналоговым компьютером.
Организационные детали
- Входной билет в музей не включен в стоимость экскурсии: 5 евро в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 10 евро в высокий (1 апреля— 31 октября)
- Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Национальный археологический музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2750 туристов
Меня зовут Александр, я родом из Донецка, этнический грек. Увлекаюсь историей и археологией. В 2001 году приехал в Грецию по стипендии Министерства иностранных дел для получения высшего образования. Окончил Университет социальных и политических наук «Пандион» в Афинах по специальности «Международные отношения» и Школу гидов при Министерстве туризма. Получил лицензию гида-экскурсовода и сейчас с радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Очень рады, что взяли гида для экскурсии по музею, ни один аудиогид не смог бы рассказать так интересно и увлекательно. Александр сумел увлечь рассказом даже ребенка. Прогулка по музею получилась
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И
Гид хороший, экскурсия понравилась.
Жаль зимой многие залы были закрыты и много не увидели. Единственное что я не учла, что в музее много искусства разных эпох и вазы я бы в следующий раз смотрела поменьше, а классические статуи побольше. Но это я поняла для себя уже после экскурсии.
Жаль зимой многие залы были закрыты и много не увидели. Единственное что я не учла, что в музее много искусства разных эпох и вазы я бы в следующий раз смотрела поменьше, а классические статуи побольше. Но это я поняла для себя уже после экскурсии.
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Г
Посещение музея, как правило, - нелегкая задача. Среди огромного количества экспонатов легко растеряться и пройти мимо чего-нибудь значимого и важного.
В этот раз мы решили не терять времени и сил и воспользоваться помощью профессионала. И не прогадали. Александр провел нас по лабиринту музея, подчеркивая важные моменты в истории Греции и развитии культуры и цивилизации.
Однозначно рекомендуем и экскурсию, и экскурсовода
В этот раз мы решили не терять времени и сил и воспользоваться помощью профессионала. И не прогадали. Александр провел нас по лабиринту музея, подчеркивая важные моменты в истории Греции и развитии культуры и цивилизации.
Однозначно рекомендуем и экскурсию, и экскурсовода
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Благодаря Александру мы постоянно перемещались между разными эпохами, узнали много интересного о древних цивилизациях, предшествовавших классической Древней Греции и о ней самой. Дети слушали с огромным интересом! Истории известного археолога Шлимана, золотые маски и чаши и скелеты погребений просто завораживают. Очень рекомендую!
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М
Александр - потрясающий экскурсовод. Очень дружелюбный, эрудированный и прекрасно и доступно рассказывающий материал. Время экскурсии пролетело незаметно и мы с удовольствием бы слушали и слушали его дальше.
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В
Александр - большой молодец! Экскурсия продумана до мелочей. Гид прекрасно владеет историческаим материалом, погружая слушателя в контекст прошедших культурных событий. Было очень интересно и содержательно. Очень рекомендуем его экскурсию.
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