Бухта Дьявола и пляж Марафи

Вы посетите самые красивые места Крита

Вы посетите самые красивые места Крита.

Вас ждут тихие бухты с бирюзово-синей и абсолютно спокойной водой, белый мягкий песок и удивительная средиземноморская природа.
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Бухта Дьявола и пляж Марафи

Что вы увидите 🤩

  • Бухта Дьявола
  • Пляж Марафи
Бухта Дьявола и пляж Марафи.
Всего в 20 км от г. Ханья спрятана бухта, которая пугает своим названием, но очаровывает своей невероятной красотой. Она спрятана между скал так, что подплывать к ней довольно опасно. Однако, именно это делает её такой притягательной с берега. Вода здесь бирюзово-синяя и абсолютно спокойная. Бухта защищена от ветра, а на пляже белый мелкий песок. Идеальное место для отдыха! Туристов здесь пока мало, поэтому вы сможете насладиться первозданной красотой и спокойствием этого места. Только настоящие любители приключений и новых впечатлений добираются до этого места!
Далее нас ждет переезд на пляж Марафи, который так любят за мелкий белый песок, который омывают лазурные волны Средиземного моря. Пляж Марафи награжден “Голубым флагом”, что означает непревзойденную чистоту воды, безопасность и прекрасную оснащенность для туристического отдыха. Здесь есть оживленная набережная, бары, недорогие традиционные таверны и кафе, которые будут как раз кстати, если вам захочется разнообразить свое время.
Мы доставим вас в Бухту Дьявола с утра на комфортабельном автомобиле с кондиционером и прохладительными напитками, расскажем об её истории, поможем увидеть всю красоту этого места. Затем вы проведете остаток дня на пляже, и мы отвезем вас обратно в отель.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Индивидуальная прогулка на полуостров Акротири
€177

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в Вашем отеле проживания
  • Комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем
  • Wi-fi на борту
  • Вода с родников Белых гор «Samaria», в бутылках
  • Сопровождение
  • Страхование профессиональной ответственности
  • Налоги
Что не входит
  • Личные расходы
  • напитки
  • обед/ужин
Где начинаем и завершаем
Начало: От вашего отеля в регионе Ханья
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Каждый день с 09:00

Moysidis
Moysidis
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