Бухта Дьявола и пляж Марафи.

Всего в 20 км от г. Ханья спрятана бухта, которая пугает своим названием, но очаровывает своей невероятной красотой. Она спрятана между скал так, что подплывать к ней довольно опасно. Однако, именно это делает её такой притягательной с берега. Вода здесь бирюзово-синяя и абсолютно спокойная. Бухта защищена от ветра, а на пляже белый мелкий песок. Идеальное место для отдыха! Туристов здесь пока мало, поэтому вы сможете насладиться первозданной красотой и спокойствием этого места. Только настоящие любители приключений и новых впечатлений добираются до этого места!

Далее нас ждет переезд на пляж Марафи, который так любят за мелкий белый песок, который омывают лазурные волны Средиземного моря. Пляж Марафи награжден “Голубым флагом”, что означает непревзойденную чистоту воды, безопасность и прекрасную оснащенность для туристического отдыха. Здесь есть оживленная набережная, бары, недорогие традиционные таверны и кафе, которые будут как раз кстати, если вам захочется разнообразить свое время.

Мы доставим вас в Бухту Дьявола с утра на комфортабельном автомобиле с кондиционером и прохладительными напитками, расскажем об её истории, поможем увидеть всю красоту этого места. Затем вы проведете остаток дня на пляже, и мы отвезем вас обратно в отель.