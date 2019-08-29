3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурный калейдоскоп Ханьи

Наше путешествие начнется с прогулки по Ханье — традиционному южно-европейскому городку с лабиринтами запутанных улочек. Вы рассмотрите главные достопримечательности от крепости Фиркас и православной церкви до турецкой мечети Янычар. Перед нами откроется вся история Крита, запечатленная в многослойной архитектуре Ханьи, где венецианское наследие соседствует с постройками османской эпохи.

Озеро среди Белых гор

Отдых на Крите невозможно представить без купания: чтобы насладиться теплой водой и ласковым солнцем, мы отправимся на Курнас — единственное природное озеро острова. Вы не только освежитесь в приятной воде, но и полюбуетесь окружающими Курнас горами Лефка Ори, которые остаются белыми даже после таянья снегов на вершинах.

История монастыря Тзагаролон

С христианской культурой Крита вы познакомитесь в одной из наиболее значимых обителей острова — монастыре Агия Триада Тзагаролон, который многие знают как монастырь Святой Троицы. Здесь вас ждут насыщенные южные пейзажи полуострова Акротири, знакомство с внутренним устройством монастыря. А еще вы услышите об истории Тзагаролона, его роли в просвещении Крита и происхождении названия комплекса.

Деревушка Аргируполи на руинах древнего города

Неподалеку от Ретимно вы посетите цветущую и колоритную деревушку Аргируполи, которая расположилась на развалинах античного города Лаппа среди зеленых крон платанов. Вы прогуляетесь по уютным улочкам, отыскивая следы великолепного прошлого Аргируполи, узнаете о старейшей критской епархии, основанной апостолом Титом. А после спуститесь с вершины холма, встречая на пути живописные источники и родники, лучшие критские таверны и небольшие заводи с рыбными хозяйствами.