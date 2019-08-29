3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Сложить архитектурную мозаику острова и насладиться его природой на экскурсии в мини-группе

Евстафий
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Евстафий – ваш гид
В этом путешествии вы найдете всё, за что стоит полюбить Крит: археологические артефакты, христианские святыни и дивные пейзажи Средиземноморья.

За один день вы исследуете лабиринты улочек Ханьи, посетите древний монастырь Тзагаролон, искупаетесь в озере Курнас и побываете в цветущей деревушке Аргируполи.
65 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Многоликая Ханья и красоты западного Крита

Что вас ожидает

Архитектурный калейдоскоп Ханьи
Наше путешествие начнется с прогулки по Ханье — традиционному южно-европейскому городку с лабиринтами запутанных улочек. Вы рассмотрите главные достопримечательности от крепости Фиркас и православной церкви до турецкой мечети Янычар. Перед нами откроется вся история Крита, запечатленная в многослойной архитектуре Ханьи, где венецианское наследие соседствует с постройками османской эпохи.

Озеро среди Белых гор
Отдых на Крите невозможно представить без купания: чтобы насладиться теплой водой и ласковым солнцем, мы отправимся на Курнас — единственное природное озеро острова. Вы не только освежитесь в приятной воде, но и полюбуетесь окружающими Курнас горами Лефка Ори, которые остаются белыми даже после таянья снегов на вершинах.

История монастыря Тзагаролон
С христианской культурой Крита вы познакомитесь в одной из наиболее значимых обителей острова — монастыре Агия Триада Тзагаролон, который многие знают как монастырь Святой Троицы. Здесь вас ждут насыщенные южные пейзажи полуострова Акротири, знакомство с внутренним устройством монастыря. А еще вы услышите об истории Тзагаролона, его роли в просвещении Крита и происхождении названия комплекса.

Деревушка Аргируполи на руинах древнего города
Неподалеку от Ретимно вы посетите цветущую и колоритную деревушку Аргируполи, которая расположилась на развалинах античного города Лаппа среди зеленых крон платанов. Вы прогуляетесь по уютным улочкам, отыскивая следы великолепного прошлого Аргируполи, узнаете о старейшей критской епархии, основанной апостолом Титом. А после спуститесь с вершины холма, встречая на пути живописные источники и родники, лучшие критские таверны и небольшие заводи с рыбными хозяйствами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Экскурсия в мини-группе позволит мне познакомиться с каждым гостем и ответить на все ваши вопросы.
  • Экскурсия авто-пешеходая, транспорт включен в стоимость.
  • Не включено в стоимость: обед; также в некоторых монастырях берут символическую плату за вход.
  • Что взять с собой: удобную обувь, головной убор. При посещении храмов плечи и колени должны быть закрыты.
  • Сбор группы на экскурсию из районов Херсонисос, Малия, Гувес, Ираклион, Агия Пелагия, Бали, Панормо, Ретимно.
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Многоликая Ханья и красоты западного Крита

Экскурсия проводится в четверг в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Евстафий
Евстафий
Перед вами ваш покорный слуга и гид по всему острову Крит — Евстафий. Во мне сочетаются греческие и русские корни. Второе высшее образование, историко-философское, непосредственно связано с моей профессией. Я, как местный житель, рад приветствовать вас на греческой земле. И, как русский, рад увидеть соотечественников и показать вам весь остров Крит как он есть! Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, знатоков истории и культуры Крита.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Юлия
29 августа 2019
Сервис на высоте. Не смотря на то, что мы живём в другом городе (Агилос-николаос), что в 70 км от Ираклиона дальше , мы смогли поехать на эту экскурсию благодаря тому, что был организован трансфер туда - обратно прямо к отелю. За что отдельное спасибо .
Познавательная экскурсия. Красивые места .
На озере поплавать не удалось , берега затоплены, но нас все равно свозили к нему, чтобы мы убедились сами, что купание в этом месте на данный момент невозможно. ))). А поплавали в другом месте, в одной из бухт.
Евстафий.... Отличный гид и историк. Человек с отличным чувством юмора. В котором .... Каждый найдет частичку своей национальности ))))). Вот так он умеет разговаривать.
Не смотря на то, что в целом поездка заняла 14 часов (от нашего города), время пролетело незаметно.
Большое спасибо!!!
20 августа 2019
Добрый день!
Хочу поблагодарить за эту великолепную экскурсию! Было очень интересно! Евстафий невероятно интересный человек, прекрасный рассказчик!
Все организовано очень четко. Забрали из отеля, который расположен вдалеке от города, вернули тоже к самому отелю.
Программа понравилась, интенсивно, интересно. Евстафий уделял время каждому на экскурсии, рассказывал много интересного. День прошел очень быстро. Одна из лучших экскурсий, на которых я была. Спасибо организаторам и Евстафию.
16 августа 2019
Эта экскурсия подойдёт людям которые хотят познакомиться с западными районами острова.

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Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
На этой прогулке вам откроется непопсовая, незаеженная Ханья с её нестандартных ракурсов. Я расскажу истории и тайны города, покажу их венецианские и турецкие напоминания, переплетающиеся в архитектуре Ханьи. Вы прочувствуете атмосферу Старого города, а под занавес полюбуетесь великолепным закатом со смотровой площадки Египетского маяка в порту самого красивого и романтичного города Крита.

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