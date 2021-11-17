Православные монастыри Крита

Православные монастыри Крита
Православные монастыри Крита
Православные монастыри Крита
Православные монастыри Крита
Православные монастыри Крита
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Монастыри Крита… хранители христианства.
Монастыри — крепости, кельи, спрятанные в пещерах или подвешенные на скалах, башни, купола, колокольни, церковные песнопения, иконостасы, представляющие собой бесценные произведения искусства — это ковчег тысячелетнего Православия.
Побродить по тропинкам, послушать мелодии псалмов, посетить большие монастыри и скиты, кельи отшельников, принять участие в утренней и вечерней службах, отведать пищи монашеской, пристально вглядеться в безбрежную небесную высь и морскую даль, посетить библиотеки и ризницы и познакомиться с сокровищами, хранящимися в них. Насладиться природой, закатом и восходом солнца, произнося «Свету возрадуйся… », открыть сердце перед иконами Божьей Матери, воскресить вековой живой ковчег — Православие…
Религиозные маршруты позволят вам узнать святую критскую землю, освященную стопами апостола Павла.
Приглашаем на экскурсии по Святым местам Крита.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
  • транспорт
  • услуги водителя.
Что не входит?
  • Входные билеты в монастыри
  • обеды
  • сувениры.
Место начала и завершения?
Удобное для туристов
Когда и сколько длится?
Когда: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По желанию туристов в любой день по запросу. .

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