По желанию туристов в любой день по запросу. .

Винный тур на Крите — это Мечта…

В путешествие по винодельням Крита стоит ехать, чтобы научиться разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин, попрактиковаться в дегустации под руководством лучших мастеров, насладиться фантастическими пейзажами острова.

Благодаря уникальному климату и умению виноделов в Крите создают великолепные тонкие белые, красные и розовые вина с интенсивным и освежающим ароматоматом и незабываем вкусом.

Винодельни Крита имеют самую богатую и долгую историю в Европе. Выращивание винограда началось в эпоху Минойской эры, 4000 лет назад.

Я предлагаю для Вас

экскурсионную программу по винодельням, рассказ об оборудовании, необходимом для производства вина

экскурсию по подземным винным подвалам

мультимедийный просмотр истории виноделия

рассказ об искусстве дегустации вина

возможность насладиться винами и менстными традиционными болюдами

возможность купить вино различных годов выдержки

Свежий воздух, хорошее настроение, великолепное вино и незабываемые впечатления на всю жизнь гарантированны!