По желанию туристов в любой день по запросу. .

Винный тур на Крите — это Мечта…
В путешествие по винодельням Крита стоит ехать, чтобы научиться разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин, попрактиковаться в дегустации под руководством лучших мастеров, насладиться фантастическими пейзажами острова.
Благодаря уникальному климату и умению виноделов в Крите создают великолепные тонкие белые, красные и розовые вина с интенсивным и освежающим ароматоматом и незабываем вкусом.
Винодельни Крита имеют самую богатую и долгую историю в Европе. Выращивание винограда началось в эпоху Минойской эры, 4000 лет назад.
Я предлагаю для Вас
- экскурсионную программу по винодельням, рассказ об оборудовании, необходимом для производства вина
- экскурсию по подземным винным подвалам
- мультимедийный просмотр истории виноделия
- рассказ об искусстве дегустации вина
- возможность насладиться винами и менстными традиционными болюдами
- возможность купить вино различных годов выдержки
Свежий воздух, хорошее настроение, великолепное вино и незабываемые впечатления на всю жизнь гарантированны!