Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион

За один день вы увидите разнообразие и контрасты Западного Крита

За один день вы увидите разнообразие и контрасты Западного Крита.

Сперва мы отправимся в изящные венецианские города Ханья и Ретимно.

А после поедем на озеро Курнас купаться и наблюдать за черепахами.
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион

Что вас ожидает 🤩

  • Город Ханья
  • Город Ретимно
  • Озеро Курнас
Самый красивый город Крита — увы, не его столица! Во время этой экскурсии вы отправитесь на запад острова Крит и посетите изящный венецианский город Ханья с изысканной набережной и богемной архитектурой. Старый город, порт, старинный маяк… Также вас ждёт и более строгий, но тоже пропитанный венецианской эпохой город Ретимно. Обратите внимание, что во время этой поездки у вас будет около часа с небольшим в Ретимно и около двух — двух с половиной часов в Ханье, а гид уже в автобусе расскажет об этих городах и заранее сориентирует вас по самым интересным местам.
Слышали про пресное озеро с черепахами на Крите? Да, и черепахи на Крите тоже есть! Помимо «городской части» наш экскурсионный автобус доставит вас на единственное на острове Крит пресноводное озеро (со сладкой водой!) — озеро Курнас. Здесь вы сможете искупаться в кольце зелёных склонов, покататься на катамаранах и посмотреть на черепах вида «Террапин». Именно благодаря им Курнас также называют «озером черепах». Крит не перестаёт удивлять!

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.
Языки проведения: русский (четверг) и английский. Возможен французский и немецкий. Иногда русскоязычная группа объединяется с англоязычной.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы на экскурсионном автобусе от отеля или ближайшей точки сбора и обратно
  • Сопровождение русскоязычного экскурсовода во время автобусной части экскурсии
Что не входит
  • Обязательных — нет
  • По желанию — обед в одной из таверн Ретимно или Ханьи (от 10-15 евро на человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: среда, четверг и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

среда, четверг и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)

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