Самый красивый город Крита — увы, не его столица! Во время этой экскурсии вы отправитесь на запад острова Крит и посетите изящный венецианский город Ханья с изысканной набережной и богемной архитектурой. Старый город, порт, старинный маяк… Также вас ждёт и более строгий, но тоже пропитанный венецианской эпохой город Ретимно. Обратите внимание, что во время этой поездки у вас будет около часа с небольшим в Ретимно и около двух — двух с половиной часов в Ханье, а гид уже в автобусе расскажет об этих городах и заранее сориентирует вас по самым интересным местам.

Слышали про пресное озеро с черепахами на Крите? Да, и черепахи на Крите тоже есть! Помимо «городской части» наш экскурсионный автобус доставит вас на единственное на острове Крит пресноводное озеро (со сладкой водой!) — озеро Курнас. Здесь вы сможете искупаться в кольце зелёных склонов, покататься на катамаранах и посмотреть на черепах вида «Террапин». Именно благодаря им Курнас также называют «озером черепах». Крит не перестаёт удивлять!

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.

Языки проведения: русский (четверг) и английский. Возможен французский и немецкий. Иногда русскоязычная группа объединяется с англоязычной.