1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Лёгкая и содержательная экскурсия, знакомящая с минойской цивилизацией и историей Крита. Посетите Кносский дворец и Археологический музей Ираклиона
Начало: У отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
€45 за человека
Групповая
12 часов
Западный Крит: Ханья, Ретимно и озеро Курнас - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир венецианской архитектуры и природных чудес Крита, посетив Ханью, Ретимно и озеро Курнас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
16 июня в 07:00
23 июня в 07:00
€55 за человека
Индивидуальная
10 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Ждем вас на индивидуальной экскурсии по лучшим пляжам Крита! Побывайте на озере Курнас, пляже Элафониси с розовым песком и пляжах Фаласарны
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Популярные места»
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