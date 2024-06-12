Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные места » в Ираклионе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 6 часов Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион Лёгкая и содержательная экскурсия, знакомящая с минойской цивилизацией и историей Крита. Посетите Кносский дворец и Археологический музей Ираклиона Начало: У отеля или ближайшей точки сбора Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля) € 45 за человека Групповая 12 часов Западный Крит: Ханья, Ретимно и озеро Курнас - групповая экскурсия Погрузитесь в мир венецианской архитектуры и природных чудес Крита, посетив Ханью, Ретимно и озеро Курнас Начало: От отеля или ближайшей точки сбора Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля) € 55 за человека Индивидуальная 10 часов Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас Ждем вас на индивидуальной экскурсии по лучшим пляжам Крита! Побывайте на озере Курнас, пляже Элафониси с розовым песком и пляжах Фаласарны Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности € 280 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Ираклиона

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Популярные места»

Экскурсии на русском языке в Ираклионе (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные места», цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август