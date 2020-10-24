Как добраться до Братиславы на самолёте
В Братиславе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bratislava Airport» вам не избежать
Список аэропортов Братиславы
- М. Р. Штефаник BTSBratislava Airport
Самые дешёвые билеты в Братиславу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 152
|1ч 45м
|15.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 174
|1ч 45м
|05.01.2021
|из 🇺🇦Львова
|1 247
|1ч 15м
|22.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|1 305
|2ч 35м
|07.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|1 362
|2ч 45м
|30.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 377
|13ч 50м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|1 731
|2ч 20м
|27.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 820
|2ч 40м
|15.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|1 843
|2ч 20м
|18.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 201
|11ч 30м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 308
|30ч 40м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 434
|14ч 35м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 457
|23ч (⇵1)
|14.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|2 491
|12ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 496
|10ч 20м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 600
|27ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 778
|18ч 45м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|2 884
|7ч 5м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|3 000
|33ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|3 000
|21ч 55м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|3 054
|12ч 15м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 088
|22ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|3 141
|27ч 30м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 387
|19ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|3 564
|9ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 602
|53ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|3 632
|46ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇸🇰Кошице
|3 928
|24ч 25м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|4 050
|12ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 245
|35ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|4 772
|39ч (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|5 121
|22ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|5 191
|25ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|5 286
|28ч 35м (⇵2)
|23.01.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 312
|28ч 5м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|5 377
|27ч 40м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|5 389
|36ч 10м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|5 980
|32ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|6 158
|47ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|6 199
|34ч 15м (⇵2)
|24.03.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|6 485
|22ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 821
|29ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|7 063
|46ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|7 156
|17ч 10м (⇵2)
|11.01.2021
|из Ялты
|7 504
|36ч 55м (⇵2)
|20.09.2021
|из 🇵🇱Щецина
|8 015
|12ч 55м (⇵1)
|22.02.2021
|из 🇹🇷Трабзона
|8 197
|39ч 25м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Пензы
|8 309
|35ч 45м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇭🇷Загреба
|9 197
|38ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|9 513
|32ч 50м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|9 600
|43ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|10 279
|20ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|10 310
|17ч 35м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|10 345
|52ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|10 688
|29ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|11 103
|49ч (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|11 259
|24ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|13 210
|36ч 5м (⇵2)
|10.08.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|14 245
|28ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|15 122
|46ч 55м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|16 130
|14ч 35м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|16 161
|25ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|16 305
|26ч 25м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|16 542
|16ч 10м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|16 613
|35ч 15м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|17 284
|48ч 50м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|18 193
|45ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇱🇹Клайпеды
|18 725
|40ч 30м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇬🇪Батуми
|21 593
|32ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|22 081
|37ч (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|22 548
|38ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|22 657
|52ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|27 405
|16ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|36 018
|32ч 15м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇯🇵Токио
|36 344
|51ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇧🇷Порту-Велью
|37 770
|46ч 50м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|40 196
|42ч 10м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|48 971
|48ч 35м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|79 259
|49ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Братиславы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Братиславы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Челябинск, Киев, Санкт-Петербург и Львов
- 08.12.202006.01.2021
- 01.12.202007.12.2020
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