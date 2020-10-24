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Летим в Братиславу

Как добраться до Братиславы на самолёте

В Братиславе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bratislava Airport» вам не избежать

Список аэропортов Братиславы

  1. М. Р. Штефаник BTS
    Bratislava Airport

Самые дешёвые билеты в Братиславу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.10.2020из 🇺🇦Киева1 1521ч 45м
15.10.2020из 🇦🇹Вены1 1741ч 45м
05.01.2021из 🇺🇦Львова1 2471ч 15м
22.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга1 3052ч 35м
07.11.2020из 🇮🇪Дублина1 3622ч 45м
30.10.2020из 🇨🇿Праги1 37713ч 50м (⇵1)
12.11.2020из 🇬🇧Манчестера1 7312ч 20м
27.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 8202ч 40м
15.11.2020из 🇲🇹Валлетты1 8432ч 20м
18.10.2020из 🇱🇻Риги2 20111ч 30м (⇵1)
21.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 30830ч 40м (⇵2)
22.11.2020из 🇬🇷Афин2 43414ч 35м (⇵1)
12.11.2020из 🇧🇬Софии2 45723ч (⇵1)
14.02.2021из 🇷🇺Москвы2 49112ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇧🇪Брюсселя2 49610ч 20м (⇵1)
22.11.2020из 🇮🇹Рима2 60027ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇩🇪Берлина2 77818ч 45м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇦Одессы2 8847ч 5м (⇵1)
21.10.2020из 🇮🇹Болоньи3 00033ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇹Венеции3 00021ч 55м (⇵1)
07.11.2020из 🇺🇦Харькова3 05412ч 15м (⇵1)
04.11.2020из 🇳🇱Амстердама3 08822ч 20м (⇵1)
14.10.2020из 🇵🇱Варшавы3 14127ч 30м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива3 38719ч 30м (⇵1)
31.10.2020из 🇲🇩Кишинёва3 5649ч 25м (⇵1)
13.10.2020из 🇫🇷Парижа3 60253ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇩🇪Гамбурга3 63246ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇸🇰Кошице3 92824ч 25м (⇵1)
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси4 05012ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Стамбула4 24535ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇹Бари4 77239ч (⇵2)
11.12.2020из 🇬🇧Бирмингема5 12122ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇸🇪Стокгольм5 19125ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇪🇸Барселоны5 28628ч 35м (⇵2)
23.01.2021из 🇷🇺Екатеринбурга5 31228ч 5м (⇵2)
29.10.2020из 🇫🇷Тулузы5 37727ч 40м (⇵1)
25.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону5 38936ч 10м (⇵2)
23.12.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)5 98032ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇵🇱Катовице6 15847ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇪🇪Таллина6 19934ч 15м (⇵2)
24.03.2021из 🇷🇺Краснодара6 48522ч 40м (⇵1)
14.10.2020из 🇧🇾Минска6 82129ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇵🇱Вроцлава7 06346ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇨🇾Ларнаки7 15617ч 10м (⇵2)
11.01.2021из Ялты7 50436ч 55м (⇵2)
20.09.2021из 🇵🇱Щецина8 01512ч 55м (⇵1)
22.02.2021из 🇹🇷Трабзона8 19739ч 25м (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Пензы8 30935ч 45м (⇵1)
01.02.2021из 🇭🇷Загреба9 19738ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Казани9 51332ч 50м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Новосибирска9 60043ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Омска10 27920ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара10 31017ч 35м (⇵2)
27.12.2020из 🇦🇪Дубая10 34552ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇩🇪Мюнхена10 68829ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Калининграда11 10349ч (⇵2)
29.11.2020из 🇺🇦Запорожье11 25924ч (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Перми13 21036ч 5м (⇵2)
10.08.2021из 🇷🇺Тюмени14 24528ч 55м (⇵1)
23.10.2020из 🇲🇪Подгорицы15 12246ч 55м (⇵2)
22.11.2020из 🇰🇿Алматы16 13014ч 35м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод16 16125ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)16 30526ч 25м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Хабаровска16 54216ч 10м (⇵1)
27.12.2020из 🇦🇪Шарджи16 61335ч 15м (⇵2)
15.01.2021из 🇺🇿Ташкента17 28448ч 50м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Кемерово18 19345ч 10м (⇵2)
28.10.2020из 🇱🇹Клайпеды18 72540ч 30м (⇵2)
01.04.2021из 🇬🇪Батуми21 59332ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇪Кутаиси22 08137ч (⇵2)
23.10.2020из 🇰🇬Бишкека22 54838ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Иркутска22 65752ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇦🇲Еревана27 40516ч (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇰Исламабада36 01832ч 15м (⇵2)
01.02.2021из 🇯🇵Токио36 34451ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇧🇷Порту-Велью37 77046ч 50м (⇵2)
23.10.2020из 🇶🇦Дохи40 19642ч 10м (⇵2)
01.01.2021из 🇻🇳Хошимина48 97148ч 35м (⇵2)
01.12.2020из 🇹🇼Тайбэй79 25949ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Братиславы

Братислава - смесь тихой старины и современной кипящей жизни
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