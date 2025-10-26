Мои заказы

Выездные экскурсии из Ретимно

История Ретимно - в «Великолепном веке»
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Пешая
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€110 за всё до 4 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
от €480 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 октября 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Хотим поблагодарить прекрасную Татьяну за чудесную экскурсию для нашей семьи.
    Татьяна сумела адаптировать экскурсию для детей (7 и 9 лет), таким образом дети совершенно не устали и остались очень довольны прогулкой.
  • В
    Вера
    23 октября 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Отличная экскурсия по красивому городу с необычной историей, к сожалению почти забытой современными греками.
  • А
    Александр
    29 сентября 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Прекрасная экскурсия которую можно несомненно порекомендовать! Татьяна великолепно знает историю острова и отвечает на все возможные вопросы. Прошло на одном дыхании, спасибо!
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Благодарим, Татьяну, за насыщенную, познавательную и позитивную экскурсию!!!
  • В
    Валентина
    2 сентября 2025
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    На Крите мы уже второй раз, но обзорной экскурсии по Ретимно у нас не было. В этот раз мы решили
    восполнить пробел и заказали экскурсию у Татьяны. Она помогла нам увидеть красоты этого прекрасного города. Татьяна замечательный гид, увлеченный профессионал. Она рассказыает легко, красиво, с юмором. Для нас город Ретимно открылся с другой стороны. На все наши вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Темп и маршрут экскурсии были очень комфортными. Сердечно благодарим Татьяну за доставленное удовольствие!

  • Л
    Лилия
    1 сентября 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Добрый день! Спасибо огромное за экскурсию!!! Гид был отличный и это была лучшая экскурсия по Греции на 11 дней нашего пребывания. Очень интересная, познавательная, душевная, добрая и вкусная. Гид очень отзывчивый и доброжелательный!!
  • L
    Losenko
    31 августа 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Татьяна замечательный, разносторонний и образованный гид. Нам с супругой очень понравилось!
  • O
    Oleg
    19 августа 2025
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    Впервые были на Крите в Ретимно и с удовольствием познакомились с таким замечательном месте! Наталья как профессионал в своем деле
    с богатейшим опытом, открыла нам историю этого красивого города и замка! Все было близко, интересно и три часа пролетели незаметно. Очень благодарны нашему гиду и рекомендуем ее услуги!:)

  • J
    Jana
    9 августа 2025
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Спасибо Анне за замечательную экскурсию! Анна прекрасный человек и компетентный гид! Экскурсия была познавательной и очень интересной, информация подавалась легко
    и доступно. Анна знает очень много и видно, что ей самой интересно всем этим делиться с другими.
    Рекомендуем брать эту и другие экскурсии у Анны!

  • М
    Максим
    6 августа 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Мы прекрасно прогулялись по Ретимно с Татьяной.
    Татьяна с большим трепетом рассказывала про Ретимно и его окрестности. В целом, было интересно
    и познавательно. Заглянули в уникальные местечки, куда сами бы не попали, прогулялись по узким улочкам, погрузились в историю и ключевые события для острова, и Ретимно, в частности.

    Рекомендуем, экскурсия точно расширит ваш кругозор, будет возможность погрузиться в историю Ретимно, познакомиться с местными жителями и их бытом

  • Н
    Наталия
    30 июля 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Отличная экскурсия!
    Очень содержательная и увлекательная. Много интересных фактов и историй.
    Таня - прекрасный рассказчик!
    Красивые улочки и исторические места старого города влюбляют
    в себя с первого взгляда.
    Впечатлили маленький отельчик в старинном хамаме, и милые ресторанчики в старинных домах, и многое другое.
    Было совсем не утомительно, несмотря на жару.
    Понравилось даже капризному подростку.
    Рекомендую.
    Ещё раз огромное спасибо Тане.
    Наталия из Латвии.

  • A
    Aleksandr
    23 июля 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Мы остались очень довольны экскурсией! Наш гид Татьяна — настоящий профессионал: интересно и увлекательно рассказала об истории Крита, культуре, венецианском
    наследии города и его особенностях. Экскурсия была насыщенной, но при этом комфортной.

    С нами был ребёнок 5 лет, и по нашей просьбе Татьяна немного сократила маршрут, чтобы малышу было легче, но мы всё успели посмотреть и ничего не пропустили. Благодаря гибкому подходу гида мы провели время с пользой и удовольствием.

    Рекомендуем всем, кто хочет узнать Ретимно глубже, но при этом провести экскурсию в приятной атмосфере!

  • В
    Вера
    17 июля 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Прогулялись с Татьяной по городу. Приятная, спокойная и располагающая к общению. Экскурсия прошла легко, не смотря на то, что с
    нами были детки 8 и 5 лет. Но с задачей справились. Милые уголки и забавные интерьеры, такие как пекарня, хамам, монастыри, превращенные в колоритные ресторанчики, сувенирные лавки и т. д отвлекали от исторических рассказов и они с удовольствием наслаждались уютным и гостеприимным историческим центром города. Спасибо от души ей за общение и рекомендации по выбору ресторана на обед. Рекомендуем. 👍☀️одним бы сложно было разобраться и прочувствовать атмосферу города.

  • Е
    Елена
    17 июля 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Наша экскурсия по городу Ретимно была очень интересной и познавательной. Сам по себе город невероятно красив, но именно благодаря экскурсоводу
    Татьяне мы смогли узнать и увидеть гораздо больше, чем если бы гуляли самостоятельно.
    Татьяна не только подробно рассказала об исторических фактах, но и поделилась увлекательными историями и местными легендами, а также обратила наше внимание на здания, мимо которых мы бы, скорее всего, прошли, не подозревая об их интересной истории. Всё это сделало маршрут особенно запоминающимся.
    Спасибо за интересную экскурсию и приятную компанию! Рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему узнать город Ретимно.
    С благодарностью
    Елена и Игорь

  • С
    Светлана
    12 июля 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Впервые на Крите. Сегодня мы познакомились с историей острова и города Ретимно. С Татьяной послушали удивительные истории о жизни острова,
    о пиратах, о захватывающих сражениях и победах. Узнали и познакомились с греческой культурой, её удивительно тёплым, дружеским отношением к гостям острова. Получили огромное удовольствие от общения с грамотным и позитивным человеком. Татьяна любит Крит по моему даже больше чем любят его сами Критчане. Рекомендую на все 100%. Спасибо большое 👏❤️

  • М
    Мария
    10 июля 2025
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    Отличная экскурсия и очень комфортный экскурсовод Татьяна, готовая ответить на любой вопрос. Все было очень душевно и в том темпе, который был нам удобен. Все посмотрели, получили множество дополнительных рекомендаций. Рекомендасьён!
  • K
    Konstantin
    9 июля 2025
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    Татьяна- профессионал. Видно, что любит свою работу. В жаркую погоду умело ведет по затененным локациям. Рекомендуем👍
  • Т
    Татьяна
    14 июня 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Огромное спасибо за такую прекрасную экскурсию. Всем советую!!!
  • А
    Анна
    22 мая 2025
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Экскурсия с Таней оставила самые лучшие впечатления- очень подробная информация об истории города и Крита и эмоциональный стиль изложения. Мы
    увидели Ретимно глазами любящего его человека, заглянули в интересные и неожиданные уголки, мимо которых сами могли бы пройти. Красивые локации с историей и симпатичными людьми. Можно задавать вопросы на разные темы- например, о растениях (они здесь заслуживают отдельного внииания) Время прогулки проходит слишком быстро, спасибо за этот опыт!

  • С
    Светлана
    20 сентября 2024
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Чудесная экскурсия по Ретимно с замечательным гидом. Сами бы никогда не обнаружили столько интересных мест. Исторические здания спрятаны в неприметных
    переулках, старинные стены - внутри современных отелей и магазинчиков. Татьяна рассказала и историю города, и историю Крита в целом, показала нам массу всего интересного, а после экскурсии прислала еще много занимательных фактов о Ретимно. Мы очень рады, что встретили такого доброжелательного и знающего свое дело человека. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ретимно
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История Ретимно - в «Великолепном веке»
  2. Ретимно - венецианская жемчужина Крита
  3. Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Сколько стоит экскурсия по Ретимно в декабре 2025
Сейчас в Ретимно в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 480. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Ретимно и местам Греции в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции