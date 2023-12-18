1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €385 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Крита с русскоговорящим гидом. Откройте для себя заповедные уголки и насладитесь традиционными угощениями
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€145 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена18 декабря 2023Прекрасный гид, один из лучших
- ММарина12 октября 2023Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много
- ДДмитрий28 июля 2023Спасибо Анне и ее мужу Сергею за чудесную экскурсию! Очень комфортный маршрут, подробные и увлекательные рассказы Анны о Крите, остались в памяти и у взрослых и у детей!
- ЕЕкатерина22 ноября 2021В ноябре побывали на Крите и ни чуть не пожалели. Не считая везения с погодой (+24-25), нам несказанно повезло с
- ВВера22 октября 2021На экскурсии у Татьяны были семьей с 2 -мя детьми 10 и 11 лет. Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяна
- AAlexander19 октября 2021Все прошло замечательно. Татьяна очень хороший гид. Мастер своего дела, очень много знает и очень интересно рассказывает. Всё показала и
Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Ретимно в июне 2024
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