всего запланировано, но мы это сделали! Не хотелось что-то менять или от чего-то отказываться. Время пролетело на столько быстро и незаметно, прихватили еще часок, не хотелось расставаться)) Узнали массу познавательного: погрузились в историю острова, прогулялись по уютным улочкам старого Ритимнон, с его древними магазинчиками и лавочками переходящими по наследству, отелями и тавернами, жилыми домами, где в архитектуре прослеживается эпохи правления венецианцев и турков; побывали на маслобойне (были впервые и впервые дегустировали оливковое масло, это ОЧЕНЬ вкусно) и винодельне, отведали вкуснейший обед в таверне в красивейшем месте и многое многое другое. На всем протяжении маршрута интереснейший рассказ об острове и всё, что с ним связано (история и архитектура, традиции и уклад, природа и ремесла …). Однозначно рекомендую эту экскурсию в тандеме Анна+ Стергиос. Словами не передать тот объем информации и впечатлений, что мы получили за проведенной с ребятами время! Будем на Крите, обязательно закажем с вами ещё экскурсию! Огромное ВАМ спасибо)) С уважением, Виктор и Марина.