На Крите мы уже второй раз, но обзорной экскурсии по Ретимно у нас не было. В этот раз мы решили
восполнить пробел и заказали экскурсию у Татьяны. Она помогла нам увидеть красоты этого прекрасного города. Татьяна замечательный гид, увлеченный профессионал. Она рассказыает легко, красиво, с юмором. Для нас город Ретимно открылся с другой стороны. На все наши вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Темп и маршрут экскурсии были очень комфортными. Сердечно благодарим Татьяну за доставленное удовольствие!
Отличная экскурсия и очень комфортный экскурсовод Татьяна, готовая ответить на любой вопрос. Все было очень душевно и в том темпе, который был нам удобен. Все посмотрели, получили множество дополнительных рекомендаций. Рекомендасьён!
Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много
всего запланировано, но мы это сделали! Не хотелось что-то менять или от чего-то отказываться. Время пролетело на столько быстро и незаметно, прихватили еще часок, не хотелось расставаться)) Узнали массу познавательного: погрузились в историю острова, прогулялись по уютным улочкам старого Ритимнон, с его древними магазинчиками и лавочками переходящими по наследству, отелями и тавернами, жилыми домами, где в архитектуре прослеживается эпохи правления венецианцев и турков; побывали на маслобойне (были впервые и впервые дегустировали оливковое масло, это ОЧЕНЬ вкусно) и винодельне, отведали вкуснейший обед в таверне в красивейшем месте и многое многое другое. На всем протяжении маршрута интереснейший рассказ об острове и всё, что с ним связано (история и архитектура, традиции и уклад, природа и ремесла …). Однозначно рекомендую эту экскурсию в тандеме Анна+ Стергиос. Словами не передать тот объем информации и впечатлений, что мы получили за проведенной с ребятами время! Будем на Крите, обязательно закажем с вами ещё экскурсию! Огромное ВАМ спасибо)) С уважением, Виктор и Марина.
Были на экскурсии в июне 2023 года. Нас было две пары и формат экскурсии нам очень подошел. Была возможность вносить
изменения, Анна полностью подстраивалась под наши интересы. Например не планировалась остановка на озере Курнас, но нам очень понравился вид на озера и мы решили взть там катамаран и нисколько не пожалели. Увидели и погладили черепах, посмотрели на золотых рыбок. Водителю Сергею отдельное спасибо за аккуратный стиль вождения. С Анной нам было интересно, получили много информации об острове и традициях. Все было во время и корректно. Спасибо!
Мы получили массу удовольствия от такой продуманной и интересной экскурсии: за эти 8 часов нам удалось услышать очень много разносторонней
информации об истории, традициях, жизненном укладе, природе и архитектуре этого замечательного острова. В каждом слове нашего гида Наташи звучала нескончаемая любовь к Криту. Казалось, что она знает про этот остров абсолютно все, и не один наш вопрос не вызвал у неё хоть долю растерянности. Стергиос, наш водитель, предвидел все мелочи чтобы мы вовремя успели по маршруту и при этом не торопясь насладились увиденным. И конечно, организатор этого тура, Анна: она терпеливо отвечала на множество вопросов во время подготовки и координации этой экскурсии, всегда была на связи, рекомендовала рестораны и другие интересные маршруты на острове; она сделана все, чтобы Крит оставил неизгладимое впечатление у всей нашей компании (2 семьи с детьми 10, 11, 15 лет). Спасибо вам огромное!
В ноябре побывали на Крите и ни чуть не пожалели. Не считая везения с погодой (+24-25), нам несказанно повезло с
экскурсоводом. Татьяна - это однозначно профессиональный гид и очень душевный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Но, есть подозрение, что с Татьяной можно было ходить и целый день и нисколько не устать. Настолько все легко, интересно, познавательно, непринужденно, артистично. Глубокое знание материала и истории. Столько много интересных фактов. Обычные курортные городки открываются абсолютно с другой стороны! Однозначно рекомендуем! Татьяна, спасибо большое за отлично и с пользой проведенное время! P/s у Татьяны несколько экскурсий. Идите на все - не пожалеете. Мы и в Ханье тоже с ней побывали и нагулялись вдоволь.
На экскурсии у Татьяны были семьей с 2 -мя детьми 10 и 11 лет. Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяна
очень интересный рассказчик, отвечала на все наши вопросы. В экскурсии нет труднозапоминающихся дат и названий архитектурных стилей, но много исторических фактов, интересных историй, легенд, мифов и реальности. Нам очень понравилось гулять по улочкам Ретимно, неспешно и интересно.
Все прошло замечательно. Татьяна очень хороший гид. Мастер своего дела, очень много знает и очень интересно рассказывает. Всё показала и
про все рассказала. После её экскурсии захотелось больше побыть в этом замечательном месте. СПАСИБО ТАТЬЯНА БОЛЬШОЕ ВЫ СУПЕР. буду рекомендовать экскурсии с Татьяной всем друзьям и знакомым, которые приедут на Крит. Спасибо
Татьяна - супер экскурсовод! Очаровательная женщина, умница, предупредительная, замечательный рассказчик. Наша прогулка была захватывающе интересной, а Танин рассказ превзошел все
ожидания, он охватил всю историю Ретимно. Причем подача была доступной, без длиннот и лишних подробностей. Очень важно, что многое из рассказанного запало в голову и запомнилось, что свидетельствует о высокой квалификации гида. Вместо положенных 3-х часов экскурсия продолжалась почти 6!! За это время мы с Таней познакомились основательно, поболтали, посидели в кафе, поделились впечатлениями о Греции, Крите, узнали много нового и просто отлично провели время. Экскурсия по Ретимно стоит особняком в ряду наших впечатлений об острове. Всем отдыхающим я настоятельно рекомендую познакомиться с Таней. Вы получите удовольствие и разнообразите свой замечательный отпуск.
Отличная экскурсия с гидом Натальей! Мы брали индивидуальную на 5 человек. Приехал комфортабельный минибас. Первая остановка была в г. Ретимно.
Это великолепный живописный город со своей историей, архитектурой. Его узкие старые улочки, венецианская гавань, уютные магазинчики и таверны никого не оставят равнодушным. Наталья рассказала много интересного, мы попробовали мороженое на козьем молоке. Далее поехали на оз. Курнас, искупались в прозрачной воде. Потом дегустация на винодельне Dourakis, потрясающий обед в красивом месте в самобытной таверне! И даже в монастырь Превели успели заехать! Спасибо большое гиду Наталье за такой насыщенный событиями и эмоциями день! Отдельное спасибо водителю Сергио и гиду Анне за организацию экскурсии!
В Ретимно мы уже второй раз. Многое видели,о многом слышали. Хотели получить новую информацию о городе, познакомиться с ним поближе.
Сегодня побывали на экскурсии вместе с гидом Татьяной. В целом, все что заявлено в анонсе к экскурсии было показано и рассказано. Время пролетело незаметно. Узнали много интересного из жизни жителей Крита, а также о флоре и фауне острова. Татьяна ответила на все наши вопросы. Спасибо за интересную экскурсию!
Четыре (заметьте даже не 3!) часа прогулки по городу пролетели не заметно. Татьяна рассказывает легко, красиво, с юмором, ощущение, что
мы не только что встретились, а знакомы уже давно! Мы ныряли в такие улочки, которые потом сами даже не смогли найти, и на которых порой никого кроме нас не было! Познакомились с замечательными местными жителями, мастерами в различных ремеслах, что для меня даже намного интереснее самой истории, т. к. они и есть сердце, лицо и история города! Спасибо, Татьяна, за такое приятное, интересное знакомство с ними, с городом и Критом! Эта прогулка оставила во всех нас самые теплые воспоминания о поездке! Очень рекомендую всем!!!
