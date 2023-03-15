Бюджетная экскурсия по городу Родос с посещением Дворца Магистров

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Бюджетная экскурсия по городу Родос с посещением Дворца Магистров
Бюджетная экскурсия по городу Родос с посещением Дворца Магистров
Бюджетная экскурсия по городу Родос с посещением Дворца Магистров
Бюджетная экскурсия по городу Родос с посещением Дворца Магистров
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Старый город
  • Дворец Великого Магистра (посещение)
  • Улица рыцарей
  • Рыцарская лечебница
  • Фортификация
  • Порт Мандраки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Бюджетный, но при этом информативный тур по городу Родос с лицензированным гидом и археологом позволит вам посетить его основные достопримечательности, познакомившись при этом с историей этого места от момента его основания до сегодняшних дней.
Историческая часть нового города Родос станет отправной точкой нашего тура, где мы узнаем, как был основан город, о его покровителе, боге Солнца и Колоссе Родосском. Кроме того мы пройдемся по проспекту Итальянского Родоса, где исламская архитектура мирно соседствует с эклектикой и творениями "эры фашизма".
Еще более захватывающим станет путешествие в средневековую эпоху, которая предстанет пред нами в величественных стенах города. Хитросплетения фортификационных сооружений города, рассчитанные на пороховую осаду расскажет нам о многочисленных сражениях и осаде города Сулейманом Кануни.
В продолжение мы посетим Дворец Великого Магистра, где мы продолжим знакомство с итальянским брутализмом и вплетенными в него нитями античного и раннехристианского прошлого.
Дальнейшая прогулка по Улице рыцарей раскроет нам историю крестовых походов и их причины, поведает нам о том, чем Средневековая Европа обязана далекому восточному миру. Почти тысячелетняя летопись рыцарского ордена ответит в картинках архитектуры города на вопросы о том, почему рыцари были монахами и какой образ жизни они вели, кто такой великий магистр и кем были рыцари. Медицина средневековья, сложные операции и разнообразие медикаментов, а также то, каким образом военные люди стали медиками и почему именно госпитальерская деятельность легла в основу деятельности ордена Иоанна Иерусалимского, мы узнаем посетив рыцарскую лечебницу XV века.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет во Дворец Великого Магистра (8 евро на чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Порт Мандраки
Завершение: рыцарский госпиталь / площадь еврейских мучеников
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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