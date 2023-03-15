Бюджетный, но при этом информативный тур по городу Родос с лицензированным гидом и археологом позволит вам посетить его основные достопримечательности, познакомившись при этом с историей этого места от момента его основания до сегодняшних дней.

Историческая часть нового города Родос станет отправной точкой нашего тура, где мы узнаем, как был основан город, о его покровителе, боге Солнца и Колоссе Родосском. Кроме того мы пройдемся по проспекту Итальянского Родоса, где исламская архитектура мирно соседствует с эклектикой и творениями "эры фашизма".

Еще более захватывающим станет путешествие в средневековую эпоху, которая предстанет пред нами в величественных стенах города. Хитросплетения фортификационных сооружений города, рассчитанные на пороховую осаду расскажет нам о многочисленных сражениях и осаде города Сулейманом Кануни.

В продолжение мы посетим Дворец Великого Магистра, где мы продолжим знакомство с итальянским брутализмом и вплетенными в него нитями античного и раннехристианского прошлого.

Дальнейшая прогулка по Улице рыцарей раскроет нам историю крестовых походов и их причины, поведает нам о том, чем Средневековая Европа обязана далекому восточному миру. Почти тысячелетняя летопись рыцарского ордена ответит в картинках архитектуры города на вопросы о том, почему рыцари были монахами и какой образ жизни они вели, кто такой великий магистр и кем были рыцари. Медицина средневековья, сложные операции и разнообразие медикаментов, а также то, каким образом военные люди стали медиками и почему именно госпитальерская деятельность легла в основу деятельности ордена Иоанна Иерусалимского, мы узнаем посетив рыцарскую лечебницу XV века.