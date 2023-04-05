Пешеходная экскурсия по городу Родос с посещением археологического музея предоставит возможность окунуться в глубину тысячелетий истории не только столицы, но и всего острова.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мандраки
- Руины древнего храма Афродиты
- Храм XIII века
- Хамам
- Мечеть Сулеймана Великолепного
- Мечеть Ибрагима Паши
- Жилая часть средневекового города
- Дворец Великого Магистра
- Улица Рыцарей
- Рыцарский госпиталь, он же Археологический музей
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Средневековые тайны, захватывающая история и чудо света.
- Путешествие в прошлое берёт своё начало из порта Мандраки — марины города классического периода, иллюстрирующей историю основания столицы и первых годах ее существования, а также рассказывающей о символе острова-оленях. Захватывающая история Колосса Родосского приоткроет завесу тайны одного из семи чудес света, я поделюсь с вами секретом о том, кем был Колос Родосский, как он выглядел, где находился и существовал ли вообще. В продолжении прогулки здания города поведают вам об итальянской оккупации и неспокойном периоде Первой и Второй Мировых войн, оказавших ключевое влияние на судьбу острова.
- Средневековая часть города, хранящая в своих стенах тайны многих культур, раскрывает пред входящим летопись, начиная свое повествование от античного храма Афродиты, демонстрируя хитрости инженерной мысли того времени. Ведущая во чрево старого города выложенная морской галькой дорожка, пробегая меж зданий поздней готики, заявляет о ярком историческом периоде, связанном с крестоносцами и значимости Святой земли для европейского общества. Сегодня именуемая Мальтийским рыцарским орденом, эта монашеская организация отметилась более чем двухсотлетним присутствием на острове Родос.
- Городские лабиринты и эпоха Османского владычества.
- Городские лабиринты уведут вас от действительности в глубину истории Госпитальеров, повествуя о том, как рыцари пришли на остров и как покинули его, об их непростой и полной сражениями жизни. В ходе нашей прогулки вы увидите Дворец Великого Магистра, улицу рыцарей, а также жилые кварталы Средневекового города. Мечеть Сулеймана Великолепного станет отправной точкой для перехода в эпоху Османского владычества, а также жизни и деятельности на острове еврейской общины.
- Не менее значимым объектом экскурсии является полуподземная церковь XIII века, посетив которую вы узнаете о святом, помогающим находить потере и о том, как сложился его культ на острове Родос. В завершении нашего путешествия мы посетим рыцарский госпиталь, в стенах которого сегодня расположен археологический музей, коллекция которого познакомит вас с историей острова от эпохи Неолита, Минотавра и Троянской войны вплоть до рыцарских времен.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите с собой воду и головные уборы.
ежедневно 16:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в археологический музей и дворец магистра
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: порт МандракиЗавершение: площадь музея
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно 16:30Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Возьмите с собой воду и головные уборы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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