Мы прогуляемся кварталами Старого города, где сплетаются фрагменты разных эпох. Крепостные стены откроют секреты рыцарской фортификации, а мозаика, скульптура и архитектура монументального Дворца Магистров расскажут о культуре Родоса того времени. На улице Рыцарей перед вами развернется история крестовых походов: я отвечу на вопросы о том, почему рыцари были монахами, какой образ жизни они вели и кого называли великим магистром.
Помощь Бедным и Страждущим
Далее нас ждет рыцарская лечебница XV века, построенная в стиле караван-сарая. Вы узнаете, что находилось в помещениях здания и услышите о сложнейших операциях, которые проводили еще в Средневековье. Я расскажу, почему именно госпитальная деятельность стала для ордена Иоанна Иерусалимского основной и каким образом военные люди стали медиками. А после мы зайдем в рыцарскую церковь.
Итальянский Родос
В завершении экскурсии мы остановимся в порту города. Вы совершите путешествие в эпоху Александра Великого и попробуете разгадать загадку Колосса Родосского — узнаете историю его создания, а также где же он на самом деле находился и как выглядел.
P.S. Для путешественников, прибывающих в порт города Родос, а также для тех, кто не хочет осматривать Дворец Магистров внутри, программа включает посещение еврейского квартала, где вы увидите раввинскую школу, площадь еврейских мучеников, самую старую синагогу в Греции, ворота Св. Екатерины и храм Св. Пантелеймона, основанный рыцарями-крестоносцами.
Организационные детали
Входные билеты во Дворец Магистров оплачиваются дополнительно – €20
Ла Джудерия бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Порт мандраки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 486 туристов
Я лицензированный гид на Родосе со степенью по археологии. Успешно провожу экскурсии в течение последних 15 лет. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение и оптимальная логистика сочетаются с лёгкостью и читать дальшеуменьшить
доступностью рассказа.
Каждая из моих программ построена в хронологической и/или тематической последовательности, что позволяет всем гостям получить максимально полное представление о событиях, исторических памятниках, природных объектах и нематериальном культурном наследии Греции и острова Родос.
Буду рада провести для вас экскурсии на Родосе и показать все интересные достопримечательности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
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Н
Наталия
Нам, 2 взрослым и 3 подросткам было интересно. Экскурсия хорошо продумана, Афина увлекательный расказчик и широко эрудированный специалист. Очень рекомендуем.
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Ксения
Потрясающая экскурсия. Афина прекрасный рассказчик. Исторические факты сплетены с мифологией и личным опытом, слушается на одном дыхании легко и увлекательно!
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A
Alika
Большое спасибо Афине за чудесный вечер! Никогда еще не были на индивидуальной экскурсии, так что немного переживали как все пройдет, но в итоге нам она безумно понравилась. Афина, в отличие от многих гидов, знает историю Родоса очень глубоко, что позволяет слушателю проникнуться городом. Обязательно будем рекомендовать друзьям обращаться к Афине, если они поедут сюда!
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О
Ольга
Всем рекомендую экскурсии с Афиной, глубокие знания, увлекательная подача материала, вдохновенный и интересный рассказчик!
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M
Max
Мы прекрасно провели день! Афина интересная рассказчица. Узнали очень много интересного и познавательного! Пять балов и сто процентная рекомендация!
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Марина
Афине большое спасибо за замечательно проведенное время в городе Родос. Мы приехали из Фетхие, на 6 часов. По дороге, заказали экскурсию по городу, Афина быстро отреагировала на наш запрос. Благодаря этому, мы получили интересную, познавательную экскурсию по старому городу. Потом отобедали в греческом ресторанчике, попробовали интересные блюда, по рекомендации Афины, и довольные и счастливые отправились в Фетхие
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