Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров

Прогуляться по средневековому городу вместе с историком и узнать все о Мальтийском ордене

5
3 отзыва
История Родоса — древний манускрипт, насыщенный событиями.

Одной из ярких глав в судьбе острова стало прибытие рыцарей Мальтийского ордена.

Я познакомлю вас с наследием этой эпохи, расскажу о госпитальерах, битвах, орденских «языках» и том, чем Средневековая Европа обязана восточному миру.
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров
Рыцарский Родос с посещением Дворца Магистров

Что вас ожидает

Защита Веры

Мы прогуляемся кварталами Старого города, где сплетаются фрагменты разных эпох. Крепостные стены откроют секреты рыцарской фортификации, а мозаика, скульптура и архитектура монументального Дворца Магистров расскажут о культуре Родоса того времени. На улице Рыцарей перед вами развернется история крестовых походов: я отвечу на вопросы о том, почему рыцари были монахами, какой образ жизни они вели и кого называли великим магистром.

Помощь Бедным и Страждущим

Далее нас ждет рыцарская лечебница XV века, построенная в стиле караван-сарая. Вы узнаете, что находилось в помещениях здания и услышите о сложнейших операциях, которые проводили еще в Средневековье. Я расскажу, почему именно госпитальная деятельность стала для ордена Иоанна Иерусалимского основной и каким образом военные люди стали медиками. А после мы зайдем в рыцарскую церковь.

Итальянский Родос

В завершении экскурсии мы остановимся в порту города. Вы совершите путешествие в эпоху Александра Великого и попробуете разгадать загадку Колосса Родосского — узнаете историю его создания, а также где же он на самом деле находился и как выглядел.

Организационные детали

Входные билеты во Дворец Магистров оплачиваются дополнительно: 8 евро.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Порт мандраки
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Афина
Афина
Мои экскурсии подойдут тем, кто предпочитает профессиональное сопровождение археолога и представителя туристической компании с большим опытом работы. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение и оптимальная логистика сочетаются с лёгкостью и доступностью рассказа. Каждый из моих туров построен в хронологической и/или тематической последовательности: это позволяет всем гостям получить максимально полное представление о событиях, памятниках исторического наследия, природных объектах и нематериальном культурном наследии Греции и острова Родос. Буду рада показать вам интересующие вас достопримечательности острова Родос. Образование — МА Археология Восточного Средиземноморья: Греция, Египет и Ближний Восток.
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3 настоящих отзыва от туристов

Константин
29 авг 2021
Очень интересный тур, Афина хорошо рассказала, много интересных фактов и историй. 2 часа пролетели очень быстро и оставили много впечатлений!
E
14 окт 2019
Гид с прекрасным греческим именем Афина великолепно провела экскурсию "Рыцарский Родос". Афина - профессиональный археолог, обладает глубокими знаниями истории Греции и рыцарских орденов. Рассказывает увлеченно, эмоционально и очень интересно. Спасибо! Рекомендуем всем!
В
3 окт 2019
Экскурсия всем понравилась! Афина отлично знает материал и очень увлекательно его рассказывает. От начала до конца экскурсия была интересная и познавательная. Отдельное спасибо Афине, что согласилась провести экскурсию в удобное для нас время.

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