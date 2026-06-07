История Родоса — древний манускрипт, насыщенный событиями. Одной из ярких глав в судьбе острова стало прибытие рыцарей Мальтийского ордена. Как лицензионный гид я познакомлю вас с наследием этой эпохи, расскажу о госпитальерах, битвах, орденских «языках» и том, чем Средневековая Европа обязана восточному миру.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Защита Веры

Мы прогуляемся кварталами Старого города, где сплетаются фрагменты разных эпох. Крепостные стены откроют секреты рыцарской фортификации, а мозаика, скульптура и архитектура монументального Дворца Магистров расскажут о культуре Родоса того времени. На улице Рыцарей перед вами развернется история крестовых походов: я отвечу на вопросы о том, почему рыцари были монахами, какой образ жизни они вели и кого называли великим магистром.

Помощь Бедным и Страждущим

Далее нас ждет рыцарская лечебница XV века, построенная в стиле караван-сарая. Вы узнаете, что находилось в помещениях здания и услышите о сложнейших операциях, которые проводили еще в Средневековье. Я расскажу, почему именно госпитальная деятельность стала для ордена Иоанна Иерусалимского основной и каким образом военные люди стали медиками. А после мы зайдем в рыцарскую церковь.

Итальянский Родос

В завершении экскурсии мы остановимся в порту города. Вы совершите путешествие в эпоху Александра Великого и попробуете разгадать загадку Колосса Родосского — узнаете историю его создания, а также где же он на самом деле находился и как выглядел.

P.S. Для путешественников, прибывающих в порт города Родос, а также для тех, кто не хочет осматривать Дворец Магистров внутри, программа включает посещение еврейского квартала, где вы увидите раввинскую школу, площадь еврейских мучеников, самую старую синагогу в Греции, ворота Св. Екатерины и храм Св. Пантелеймона, основанный рыцарями-крестоносцами.

Организационные детали