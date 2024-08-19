Путешествие, в которое мы отправляемся, станет для вас открытием: природы, вкусов и магии острова. В нём будет всё, чем богат Родос: старые добрые вина, ароматные сыры и масла с травами. Закат среди виноградников с видом на море. Ужин в таверне, гадание на кофейной гуще и мифология звёзд. И даже лёгкое путешествие в прошлое — примерно на 100 лет назад.

Описание экскурсии

Мы поедем по дороге через одну из самых красивых гор Родоса — пророка Ильи. По пути познакомимся с родосскими оленями, вернёмся на 100 лет назад в итальянскую гостиницу, известную как дача Муссолини, и посетим церквушку 15 века, возведённую во время эпидемии чумы.

Посетим местную винодельню: вы узнаете о процессе производства вина и его выдержке. В винном погребке попробуете несколько сортов родосских вин: у каждого из них свой купаж, цвет и философия, которая читается не только в оттенках вкуса, но и на уникальных этикетках.

Наше знакомство с винами будет сопровождаться разнообразными вкусами твёрдых выдержанных сыров, продуктов с добавлением трюфеля, оливок, вяленых томатов, соусов и оливковых масел. Вы попробуете как классическое масло, так и наполненное ароматами произрастающих на Родосе трав.

Затем мы окажемся в горах, где на плантации винограда в компании старого доброго вина насладимся чудесным закатом, видом на море и маленькие острова.

Отправимся ужинать в местную таверну, где оценим традиционные блюда, среди которых: фаршированные цветы кабачка, солёный сыр с мёдом, жаренная на углях баранина, долма, дзадзики и многое другое. В завершении посиделок выпьем насыщенный греческий кофе и погадаем на его гуще.

Возвращение будет похоже на путешествие сквозь тернии к звёздам. Мы остановимся на полпути и насладится видом на ночное небо. Будем искать созвездия и разглядывать их через сюжеты греческой мифологии.

Организационные детали