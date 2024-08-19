Чревоугодие в греческом стиле

Знакомство с островом Родос сквозь призму его вкусов, природы и созвездий
Путешествие, в которое мы отправляемся, станет для вас открытием: природы, вкусов и магии острова. В нём будет всё, чем богат Родос: старые добрые вина, ароматные сыры и масла с травами. Закат среди виноградников с видом на море. Ужин в таверне, гадание на кофейной гуще и мифология звёзд. И даже лёгкое путешествие в прошлое — примерно на 100 лет назад.
Чревоугодие в греческом стиле
Чревоугодие в греческом стиле
Чревоугодие в греческом стиле
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Мы поедем по дороге через одну из самых красивых гор Родоса — пророка Ильи. По пути познакомимся с родосскими оленями, вернёмся на 100 лет назад в итальянскую гостиницу, известную как дача Муссолини, и посетим церквушку 15 века, возведённую во время эпидемии чумы.

Посетим местную винодельню: вы узнаете о процессе производства вина и его выдержке. В винном погребке попробуете несколько сортов родосских вин: у каждого из них свой купаж, цвет и философия, которая читается не только в оттенках вкуса, но и на уникальных этикетках.

Наше знакомство с винами будет сопровождаться разнообразными вкусами твёрдых выдержанных сыров, продуктов с добавлением трюфеля, оливок, вяленых томатов, соусов и оливковых масел. Вы попробуете как классическое масло, так и наполненное ароматами произрастающих на Родосе трав.

Затем мы окажемся в горах, где на плантации винограда в компании старого доброго вина насладимся чудесным закатом, видом на море и маленькие острова.

Отправимся ужинать в местную таверну, где оценим традиционные блюда, среди которых: фаршированные цветы кабачка, солёный сыр с мёдом, жаренная на углях баранина, долма, дзадзики и многое другое. В завершении посиделок выпьем насыщенный греческий кофе и погадаем на его гуще.

Возвращение будет похоже на путешествие сквозь тернии к звёздам. Мы остановимся на полпути и насладится видом на ночное небо. Будем искать созвездия и разглядывать их через сюжеты греческой мифологии.

Организационные детали

  • В стоимость включены: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Peugeot 108 для 1-2 взрослых (+ максимум 1 ребенок), дегустация вина и закусок
  • Дополнительно оплачивается ужин в таверне: средний чек — €20 за чел.
  • За дополнительную плату можно провести экскурсию для большего числа участников (до 8 человек) на минивэне Volkswagen — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Родоса

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеВечерниеНочныеЛетниеПрирода и пейзажиНа выходныеГастрономическиеНа весь деньДегустационные турыНескучные экскурсииОбзорныеОт вашего отеля

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