В рамках этой поездки мы посетим три древнейших на острове Родос города: Линдос, Камирос и Ялисос (Филеримос).

Древний Линдос - претье по посещаемости место в Греции с его Акрополем, куда мы поднимемся вместе. Капитанская архитектура Линдоса и дом 17 века. Древний театр и тиран города Клеобул, цитируя которого мы понимаем, что мера действительно превыше всего.

Город КАмирос продемонстрирует нам структуру древнего города и быт жителей такового тысячелетия назад.

Холм Филеримос станет не только свидетелем античной эпохи, но и рыцарского средневековья в рамках истории иконы, написанной Евангелистом Лукой.

Посещение мужского монастыря познакомит нас с христианством в греческой традиции и местной храмовой архитектурой.

Остановка в высокогорной деревушке отметится знакомством с местными гастрономическими изысками, как то вина, оливковое масло, оливки, сыры, а также ароматная козлятина и другие виды мяса, поджареного на огне