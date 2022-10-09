Историко-археологический тур по острову Родос с лицензированным гидом

5
6 отзывов
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Историко-археологический тур по острову Родос с лицензированным гидом
Историко-археологический тур по острову Родос с лицензированным гидом
Историко-археологический тур по острову Родос с лицензированным гидом
Историко-археологический тур по острову Родос с лицензированным гидом

Что вас ожидает 🤩

  • Линдос (Акрополь, бухта Апостола Павла, капитанский дом, театр, храм 13 века)
  • Камирос или Долина Бабочек
  • Мужской монастырь
  • Рыцарская крепость Критиния
  • Филеримос
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В рамках этой поездки мы посетим три древнейших на острове Родос города: Линдос, Камирос и Ялисос (Филеримос).
Древний Линдос - претье по посещаемости место в Греции с его Акрополем, куда мы поднимемся вместе. Капитанская архитектура Линдоса и дом 17 века. Древний театр и тиран города Клеобул, цитируя которого мы понимаем, что мера действительно превыше всего.
Город КАмирос продемонстрирует нам структуру древнего города и быт жителей такового тысячелетия назад.
Холм Филеримос станет не только свидетелем античной эпохи, но и рыцарского средневековья в рамках истории иконы, написанной Евангелистом Лукой.
Посещение мужского монастыря познакомит нас с христианством в греческой традиции и местной храмовой архитектурой.
Остановка в высокогорной деревушке отметится знакомством с местными гастрономическими изысками, как то вина, оливковое масло, оливки, сыры, а также ароматная козлятина и другие виды мяса, поджареного на огне

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация местной продукции
Что не входит
  • Обед
  • Стоимость входного билета в археологический заповедник
  • Транспортные расходы (автомобиль и топливо)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
A
9 окт 2022
Афина- замечательный экскурсовод! Благодаря ее насыщенному, яркому рассказу и нестандартному маршруту, ее таланту и энтузиазму, мы открыли для себя Родос и полюбили его!
Спасибо
T
30 июня 2022
Нам посчастливилось увидеть Родос с гидом Афина. Кто ещё лучше может рассказать про остров, чем историк и археолог? И с таким знаковым именем? Это такой восторг, когда тебя не заваливают датами и именами, которые мгновенно улетучиваются, а выстраивают в твоей голове все исторические события логически и образно. За экскурсию успеваешь познакомиться, узнать и полюбить Родос. Потому что с тобой делится неравнодушный, талантливый человек. Спасибо ей огромное.
С
28 июня 2022
Если вы на Родос и вам нужен гид, то однозначно это Афина! Вместе с ней вы узнаете историю Родос и много интересных фактов и легенд, экскурсии проходят на одном дыхании. Также она нам помогла организовать экскурсию на яхте с русскоязычным капитаном, и опять мы были в восторге. Ещё раз огромное спасибо Афина, Вы лучший гид на Родос!
Y
27 июня 2022
"Хотим Вас поблагодарить за предоставленный сервис!
Если вы ищите экскурсовода на о. Родос, непременно рекомендую обратиться к Афине. Мы всей семьей остались под впечатлением. Она очень Эрудированная, с чувством юмора и отличным русским языком. Профессионал в своём деле."
E
15 июня 2022
Мы были очень рады встрече в граммотным,высокообразованным и очень приятным человеком как Афина. Было невероятно интересно куча информации и при этом она не загружает, а только вызывает дальнейший интерес, Мы опытные путешественники и Афина войдет в наш золотой фонд экскурсоводов. Могу порекомендовать ее всем с чистым сердцем
Е
1 июня 2022
Мы провели целый незабываемый день на Родос с лучшим гидом Афиной, это была большая удача найти такого знающего профессионального гида, который влюбил нас в историю и архитектуру острова Родос, прошло уже несколько дней после экскурсии, а в душе и на сердце не утихает эта восторженность красотами острова. Теперь, после интереснейшего экскурса Афины, хочется самим углубиться в изучении истории Родос и Греции и конечно планировать новую поездку на остров

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