Линдос — это самое очаровательное и живописное селение.

Оно сохранило свой традиционный колорит и дух различных эпох древности. В те далекие времена, он был самым богатым городом-государством острова, сейчас же, особенности ландшафта заметно выделяют Линдос среди прочих достопримечательностей 🏛️, что отражается в восхищенных взлядах всех гостей города.

ЛИНДОС : Истинным украшением является Акрополь Афины Линдской, к которому ведут лабиринты троп и по которым будет проходить ваша прогулка 👣. Вы узнаете, кто построил первый Акрополь и кто здесь побывал из знаменитостей того времени. Я расскажу о величии этого города и о его вкладе в развитие древнего мира. Мы пройдемся по узким мозаичным улочкам, мимо великолепных капитанских домов, десятков кафешек и таверн, увидим гробницу мудреца древности и параллельно, я сделаю небольшую фотоссесию в подарок. По окончанию, мы можем посидеть за чашечкой греческого кофе и поговорить о современной жизни эллинов или же у вас будет свободное время, для самостоятельного посещения Акрополя (входной билет 🎫 12 евро).

КЕРАМИКА : Во время этой прогулки, мы также посетим семейную гончарную мастерскую. Искуссные мастера прямо при нас сотворят одно из уникальных произведений искусств, которые еще с древних времен высоко ценились, а нашим маленьким гостям, я предлагаю проявить свои способности и раскрасить некоторые из изделий. И возможно именно здесь, обнаружится ваш талант к живописи.

МАСЛОБОЙНЯ : Завершится наше замечательное путешествие посещением маслобойни. Я расскажу и покажу вам процесс изготовления масла, который использовался с античных времен; в местном музеи 🖼 оливы мы продегустируем оливковую пасту, оливки и масло как в чистом виде, с разных видов олив, так и с различными добавками. Детишкам будет очень интересно услышать миф об Аристее, узнать кто был первым пчеловодом в Древней Греции и какую роль играют пчелы в современной жизни. Я также раскрою секрет греческого меда! Оливковое варенье, разнообразный мед, натуральная косметика на основе оливкового масла и божественный напиток Диониса — это те самые дары острова, которые обычно приобретают здесь в подарок.

ЦАМБИКА : Ну а поклониться лику покровительницы острова, которая не только помогает женщинам в их желании зачать ребенка, но и исполняет любое желание, составит один из важнейших пунктов нашего путешествия! А если вам необходима помощь и защита от злых сил, то амулет «кобоскини», историю 📖 которого я расскажу, поможет не только вам, но и всем, кому вы его привезете в подарок!

В ПОДАРОК: небольшая фотосессия