Афина Э. проводит ещё 5 экскурсий

История острова Родос и Греции от эпохи Неолита, через эру Минотавра и героев Троянской войны, сквозь времена классической Эллады, римских веков и рыцарского прошлого откроется для вас подобно красочному альбому на этой экскурсии 🧭. Здесь вы узнаете, существовал ли, а самом деле Миноавр и что в действительности несет в себе миф об афинском герое. Каковы были религиозные взгляды доисторического человека и как они выражались в искусстве.

Мы познакомимся с системой супермаркетов микенской эпохи и попытаемся выяснить, в чем же заключается принцип бесконечной преданности Пенелопы Одиссею. Что такое симпозиум и каковы тонкости его проведения, судьбы детей богов-полукровок и сложная система родственных связей богов и героев древней Эллады мы сможем прочесть в многочисленных артефактах музея.

Залы скульптуры музея нам продемонстрируют то, какими были первые светофоры и что такое магия, чем так хороша Медуза Горгона и что такое классический греческий профиль, как выглядел Колосс Родосский и какова его связь с великим греческим полководцем. Работа и развлечение, жертвоприношения и торговля, спорт и мифология, жук скарабей и бог солнца Гелиос — все это и многое другое мы узнаем в ходе нашего двухчасового экскурса. В завершении мы поговорим о здании музея — рыцарском госпитале и истории 📖 ордена крестоносцев, воздвигшем это монументальное сооружение.