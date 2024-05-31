1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Салоники: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Салониками через их богатую историю и культуру. Узнайте о древних памятниках, современных традициях и повседневной жизни города
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Салоникам: история, святыни, гастрономия
Прогулка по Салоникам с осмотром крепостных стен, монастыря Влатадон, Белой башни и других достопримечательностей. Индивидуальный маршрут по вашим интересам
Начало: начало набережной у порта
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Салоники за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина31 мая 2024Надежда - отличный гид с прекрасным знанием не только Греции, но и истории в целом. Прогулка получилась очень приятной и познавательной, от души рекомендую!
- ДДенис6 мая 2024Спасибо Надежде за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию! Понравилось и взрослым и детям! Рекомендую!
- ВВиктор20 апреля 2024Спасибо огромное, Надежде, за познавательную, интересную экскурсию! Отличный гид! Всё было на высоком уровне! Обязательно будем рекомендовать и в следующий приезд обратимся только к Вам)
- ААлексей14 апреля 2024Все понравилось. Время у нас было очень мало, поэтому попросили сжатый режим экскурсии, но общее впечатление о городе получили. Большое спасибо!
- ННаталья9 апреля 2024Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом и его историей. Яна замечательный рассказчик, влюбленный в Грецию. Рассказ про Салоники включал
- ССтелла5 октября 2023Оксана спасибо, было супер интересно!
- ИИрина10 сентября 2023Гид Оксана грамотный и очень приятный человек… систематизировала наши разрозненные знания по истории Салоников, два часа пролетели как один миг… получили также ценные советы по дальнейшему пребыванию в Греции… вернёмся в этот город еще раз и обязательно к Оксане!
- ВВладимир24 августа 2023Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Оксана знает и любит историю и сам город.
- ААнна28 июля 2023Нам очень понравилась экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Популярные места»
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