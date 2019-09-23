11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вулкан и археология

Прекрасный остров появился в результате извержения вулкана: вы узнаете об этом, отправившись к знаменитой кальдере — по легенде именно здесь затонула великая Атлантида. С мифической цивилизацией связано и другое место, куда вы попадёте на экскурсии. Это археологический комплекс Акротири — древнейший город, где вы увидите свидетельства развитой цивилизации — детальную дренажную систему, строения в несколько этажей, мощёные дороги, росписи и глиняную посуду.

Атмосферные деревушки Санторини

Петляющие улочки, связанные бесконечными лестницами, и белые здания, увитые яркими цветами — такой идилличный пейзаж встретит вас в деревне Ия на севере острова. Поднявшись на скалу Скарос, вы окажетесь в тихой деревне Имеровигли — отсюда открываются великолепные панорамы на лазурные воды, от которых вверх взбираются белоснежные и цветные домики. А деревня Пиргос — бывшая столица острова — запомнится развалинами старой крепости и вновь очарует узкими улочками.

Те самые синие крыши

Вы полюбуетесь визитной карточкой острова — храмом Святого Георгия — это место, которое вы точно видели на многочисленных открытках и фотографиях Греции. Вы услышите историю этого храма, а затем отправитесь к монастырю Ильи Пророка на самой высокой точке Санторини — отсюда даже видны соседние острова архипелага Киклады.

Уникальные пляжи и греческое вино

Красный пляж удивит вас песком кирпичного цвета, а Чёрный пляж Периволос — сочетанием прозрачной воды и тёмной гальки вулканического происхождения. В местном прибрежном ресторанчике вы сможете пообедать. Гастрономическая часть на экскурсии тоже будет — в винном погребке вы продегустируете изысканные вина, приготовленные из винограда, выращенного на вулканической почве Санторини, и узнаете особенности греческого виноделия.