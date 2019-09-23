11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в остров Посейдона на большой обзорной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Греция очень часто представляется краем белых домиков и синих крыш.

Не вся страна такая, но Санторини — это те самые картинки.

Вы полюбуетесь панорамами острова, прогуляетесь по узким улочкам трёх атмосферных деревушек и двум уникальным пляжам, узнаете об истории острова и увидите вулканическую кальдеру.

Прикоснётесь к духовному в храме Святого Георгия и монастыре Ильи Пророка, а также откроете секреты греческого виноделия на дегустации в винном погребке.
От 396 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
На автобусе
Продолжительность 5.5 часов
До 12 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
4.82
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!

Что вас ожидает

Вулкан и археология
Прекрасный остров появился в результате извержения вулкана: вы узнаете об этом, отправившись к знаменитой кальдере — по легенде именно здесь затонула великая Атлантида. С мифической цивилизацией связано и другое место, куда вы попадёте на экскурсии. Это археологический комплекс Акротири — древнейший город, где вы увидите свидетельства развитой цивилизации — детальную дренажную систему, строения в несколько этажей, мощёные дороги, росписи и глиняную посуду.

Атмосферные деревушки Санторини
Петляющие улочки, связанные бесконечными лестницами, и белые здания, увитые яркими цветами — такой идилличный пейзаж встретит вас в деревне Ия на севере острова. Поднявшись на скалу Скарос, вы окажетесь в тихой деревне Имеровигли — отсюда открываются великолепные панорамы на лазурные воды, от которых вверх взбираются белоснежные и цветные домики. А деревня Пиргос — бывшая столица острова — запомнится развалинами старой крепости и вновь очарует узкими улочками.

Те самые синие крыши
Вы полюбуетесь визитной карточкой острова — храмом Святого Георгия — это место, которое вы точно видели на многочисленных открытках и фотографиях Греции. Вы услышите историю этого храма, а затем отправитесь к монастырю Ильи Пророка на самой высокой точке Санторини — отсюда даже видны соседние острова архипелага Киклады.

Уникальные пляжи и греческое вино
Красный пляж удивит вас песком кирпичного цвета, а Чёрный пляж Периволос — сочетанием прозрачной воды и тёмной гальки вулканического происхождения. В местном прибрежном ресторанчике вы сможете пообедать. Гастрономическая часть на экскурсии тоже будет — в винном погребке вы продегустируете изысканные вина, приготовленные из винограда, выращенного на вулканической почве Санторини, и узнаете особенности греческого виноделия.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Экскурсию лучше заказывать на утреннее время (8-9 часов утра).
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!
Калимэра, Санторини!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день! Наша команда гидов проводит экскурсии по основным достопримечательностям острова Санторини в Греции: Красный и Черный пляжи, храм с синими куполами, дегустации местных вин. Мы стараемся удовлетворить все потребности путешественников, поэтому вас ждёт максимальный комфорт: комфортабельные автобусы с кондиционированием, профессиональные гиды, а главное — возможность узнать прекрасный Санторини на индивидульных экскурсиях только для вас!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Отличный гид! Отличная экскурсия! Профессионально и с любовью! Елена - вы умница! Спасибо большое.
20 сентября 2019
Елена очень професиональный гид. Она провела прекрасную экскурсию по острову. Огромное спасибо!!!
20 августа 2019
Экскурсия была хорошей, но только потому что гид Елена реально крутой гид. Сама хозяйка Татьяна заявляя о плане экскурсии, не уведомляет об этом гида. Узьте аккуратны когда бронируете эту экскурсию, вас могут просто отвезти на красный пляж и пару деревушек. И все. О Заявленной экскурсии на раскопки Акротири гид была не в курсе. То есть ей просто сказали свозить нас куда нибудь. Как организатор Татьяна не очень. Будьте аккуратны и все заранее с ней оговаривайте. Хотя это также не просто сделать, так как дозвониться до неё практически не возможно и она не перезванивает.
16 июля 2019
Экскурсовод Анна отлично провела экскурсию.
16 июля 2019
Заносите Санторини в свой обязательный лист посещений с Татьяной и ее гидами!
Анна-великолепная рассказчица, владеющая историей Санторини и влюбившая нас в этот остров буквально в первые минуты.Большое спасибо за то, что ,несмотря на спонтанность нашего решения посетить Санторини, всё было организовано в самом лучшем виде в кратчайшие сроки.
Валерий
7 июля 2019
Наш гид Анна просто супер. Всем советую!!!
22 апреля 2019
Мы (4 человека)плыли из Ираклиона в Санторини и очень волновались,т.к.произошла задержка с отплытием катамарана по техническим причинам.Но волновались напрасно,т.к.наш экскурсовод Сергей ждал нас у причала.Рассказывать об истории Санторини он начал сразу,как сели в машину.С этим гидом мы получили много информации и впечатлений об этом замечательном острове,увидели его красоту.Сделали много снимков.Время пролетело незаметно.5.5 часов.Нас привезли прямо к причалу и мы,довольные, попрощались со своим замечательным гидом.Хочется ещё раз сказать Сергею большое спасибо.Мы чудесно провели время,увидели и узнали много нового.
9 октября 2018
Нам очень понравилась экскурсия, которую провел Дмитрий - прекрасный гид, очень приятный, эрудированный человек. Учел все наши пожелания. Несмотря на то, что мы сильно опоздали, экскурсия была насыщенная и полноценная. Спасибо!
4 октября 2018
Экскурсовод Дмитрий превратил наше путешествие по Санторини в настоящую сказку! Много интересных историй, рассказ о происхождении острова и его городках - все было замечательно! Дмитрий привозил нас в самые красивые места, где не много туристов и где есть возможность сделать фото как на открытках без толп людей) Спасибо огромное за все наши незабываемые впечатления! Сказочные панорамы навсегда останутся в памяти и мы очень надеемся вернутся на этот волшебный остров!)
7 сентября 2018
Экскурсия была интересной.
Ещё 1 отзыв

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Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер в любую точку острова на легковой машине или микроавтобусе. Опытный водитель встретит вас на выходе из терминала аэропорта или морского порта в назначенное время, поможет с багажом и доставит по указанному адресу за фиксированную цену.
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Изучить самые живописные уголки острова и увидеть закат в деревне Ия
На севере Санторини путешественников встречают красивейшие места острова — деревни Фиростефани и Имеровигли с их извилистыми улочками и цветущими деревьями, скала Скарос, откуда открывается лучшая панорама, и известнейший монастырь с синими куполами. Приятным бонусом ко всем этим впечатлениям станет дегустация особенного «вулканического» вина. А провожать день вы отправитесь в деревню Ия: местный закат — программа классическая, но совершенно невероятная!

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