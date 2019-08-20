Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Надежная и комфортная поездка

Трансфер проходит на отличном новом автомобиле с кондиционером. Мы встретим вас в любое время (мы работаем 24 часа 7 дней в неделю) на выходе из терминала, поможем с вещами и с удовольствием отвезем в нужное место. Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси, и гадать, сколько заплатить в конце. Обещаем, что первое путешествие по Санторини будет запланированным, безопасным и приятным!