  1. Греция
  2. Экскурсии

  3. Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»

Комфортабельный транспорт, профессиональные водители и качественный сервис

Татьяна
Задать вопрос
Татьяна – представитель гидов
Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер в любую точку острова на легковой машине или микроавтобусе.

Опытный водитель встретит вас на выходе из терминала аэропорта или морского порта в назначенное время, поможет с багажом и доставит по указанному адресу за фиксированную цену.
50 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Порт, Аэропорт, Отель
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Надежная и комфортная поездка
Трансфер проходит на отличном новом автомобиле с кондиционером. Мы встретим вас в любое время (мы работаем 24 часа 7 дней в неделю) на выходе из терминала, поможем с вещами и с удовольствием отвезем в нужное место. Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси, и гадать, сколько заплатить в конце. Обещаем, что первое путешествие по Санторини будет запланированным, безопасным и приятным!

Организационные детали

  • Если вас больше четырех человек, доплата за каждого участника составит 12 евро.
  • В зависимости от количества людей, мы можем предложить следующие автомобили: седан (до 3 человек) и микроавтобус (до 16 человек).
  • При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе и название отеля.
  • По вашему желанию, мы можем организовать трансфер по острову. Стоимость можно уточнить в личном сообщении.
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Порт, Аэропорт, Отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Татьяна
Татьяна
Добрый день! Наша команда гидов проводит экскурсии по основным достопримечательностям острова Санторини в Греции: Красный и Черный пляжи, храм с синими куполами, дегустации местных вин. Мы стараемся удовлетворить все потребности путешественников, поэтому вас ждёт максимальный комфорт: комфортабельные автобусы с кондиционированием, профессиональные гиды, а главное — возможность узнать прекрасный Санторини на индивидульных экскурсиях только для вас!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 августа 2019
Трансфер был хороший. Доехали быстро и с комфортом. Спасибо

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Калимэра, Санторини!Калимэра, Санторини!Калимэра, Санторини!
От 396 за экскурсию
5.5 часов
11 отзывов
Влюбиться в остров Посейдона на большой обзорной экскурсии
Греция очень часто представляется краем белых домиков и синих крыш. Не вся страна такая, но Санторини — это те самые картинки. Вы полюбуетесь панорамами острова, прогуляетесь по узким улочкам трёх атмосферных деревушек и двум уникальным пляжам, узнаете об истории острова и увидите вулканическую кальдеру. Прикоснётесь к духовному в храме Святого Георгия и монастыре Ильи Пророка, а также откроете секреты греческого виноделия на дегустации в винном погребке.
Север СанториниСевер СанториниСевер Санторини
От 270 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Изучить самые живописные уголки острова и увидеть закат в деревне Ия
На севере Санторини путешественников встречают красивейшие места острова — деревни Фиростефани и Имеровигли с их извилистыми улочками и цветущими деревьями, скала Скарос, откуда открывается лучшая панорама, и известнейший монастырь с синими куполами. Приятным бонусом ко всем этим впечатлениям станет дегустация особенного «вулканического» вина. А провожать день вы отправитесь в деревню Ия: местный закат — программа классическая, но совершенно невероятная!

Выбирайте и другие экскурсии на Санторини

ВсеТрансферыНа автобусеОбзорныеИндивидуальныеЗа городомНа автомобиле