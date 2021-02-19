Чтобы переехать в Грецию и получить вид на жительство, у вас есть несколько способов, например, для золотая виза, это когда вы приобретаете недвижимость. Так же можно найти работу с приглашением от работодателя.

Греция

Получение в Греции вида на жительство дает множество преимуществ людям, переселившимся в эту страну. Они получают право находиться на греческой территории постоянно, вести бизнес, перевезти туда близких, оформив супругу и детям ВНЖ. Человек получает доступ к прекрасному медицинскому обслуживанию и отдельным разновидностям социальной помощи. Обладателю вида на жительство предоставляется право посещать любые государства Шенгена без всяких ограничений. Он может открывать счета в банках Европы, дать образование детям в лучших учебных заведениях. К счастью, греческие власти достаточно лояльны к иммигрантам, и существует множество путей, чтобы получить ВНЖ.

ВНЖ для экономически независимых лиц

Иностранцу не обязательно владеть недвижимостью, чтобы получить греческий вид на жительство, достаточно иметь достаточно большой пассивный доход, за счет которого можно жить в этом государстве безбедно. Условия таковы:

доход не менее 2 000 евро в месяц;

минимум 24 000 евро на банковском счете;

при наличии семьи сумма увеличивается на 20% на супруга, а на каждого ребенка – на 15%.

В сравнении с «золотой визой», подразумевающей наличие недвижимости, этот вариант предусматривает ряд ограничений. Человек не имеет права трудоустраиваться по найму, а на территории страны обязан проводить не меньше 183 суток ежегодно.

Трудоустройство

Работа в Греции

Устроиться на работу – не самый простой способ получить греческий вид на жительство: страна до недавнего времени пребывала в серьезном экономическом кризисе, от которого только начинает оправляться. В подобных условиях даже коренным жителям работу найти не так-то просто, что же говорить об иностранцах. Но все-таки шансы есть, если человек готов работать по одной из самых востребованных профессий:

сварщик;

разнорабочий;

медсестра или санитар;

горничная в отеле;

официант.

Не только неквалифицированный труд дает возможность найти работу. IT-специалисты, а также финансисты там тоже востребованы, и у них есть шанс получить ВНЖ на основании трудоустройства.

Приобретение недвижимости

Недвижимость в Греции

«Золотая виза» – так именуют предоставление ВНЖ в Греции через недвижимость. Получение не потребует проживания на территории страны на протяжении определенного времени. Государство заинтересовано в иммигрантах, покупающих жилье, ведь это привлекает в страну состоятельных людей, что полезно экономике, стимулирует строительную отрасль.

Не всякий объект недвижимости, купленный в Греции, дает право на ВНЖ, его стоимость должна быть не меньше 250 000 евро.

Речь идет не только о коттедже, квартире, вилле, но и о коммерческой недвижимости.

Постоянно жить в доме или квартире не обязательно, достаточно сдавать в аренду, получая пассивный доход. Претендовать на «золотую визу» может даже арендатор, снявший номер в отеле на 10-летний срок – главное, чтобы общая стоимость аренды превышала 250 000 евро.

Процедура оформления ВНЖ в этом случает относительно проста, хотя документов потребуется много. Наряду с заявлением придется предъявить бумаги:

договор купли-продажи или найма недвижимости сроком более 10 лет;

копия загранпаспорта, в который внесена виза С, наличие визы D необязательно;

справка Реестра о регистрации права собственности;

акт, подтверждающий, что сумма выплачена полностью;

справка, подтверждающая отсутствие судимости, наличие апостиля обязательно;

справка греческой государственной клиники об отсутствии заражения инфекционными заболеваниями;

медицинская страховка, стоящая не меньше 300 евро (при отсутствии таковой достаточно предъявить справку из страховой компании о подаче соответствующего запроса);

греческий АФМ;

три фотографии;

чек, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 500 евро.

Если проситель «золотой визы» имеет семью, нужно предъявить документ о заключении брака, свидетельства о рождении всех детей.

Обязательное условие приобретения объекта на греческой территории – наличие АФМ, без этого документа нельзя ни открыть банковский счет, ни вести какие-либо расчеты. Оформлять его нужно заблаговременно, планируя покупку недвижимости. Делается это в налоговых органах. Если сделка уже начата, ведет ее адвокат, он имеет право оформить АФМ для клиента, предъявив официальную доверенность.

ВНЖ для беженцев

Обрести статус беженца и получить на этом основании вид на жительство может только выходец из страны, охваченной вооруженным конфликтом. Эмиграция по другим причинам такого права не дает. Человек, оказавшийся в такой ситуации, должен явиться в полицейское управление немедленно, как только прибудет в страну. Там ему придется ответить на несколько вопросов, после чего ему выдадут «розовую карту» – особый документ, подтверждающий запрос убежища.

Дальнейшая процедура будет весьма сложной. Рассмотрения заявления придется ждать не меньше 3 месяцев, иногда дело затягивается на год. Все это время никакой денежной помощи со стороны государства не будет, хотя устроиться на работу можно. В случае положительного решения выданное удостоверение будет действовать 5 лет, потом его придется продлить. По прошествии 10 лет беженец сможет просить о предоставлении гражданства.

Другие способы

Для получения вида на жительство в Греции есть множество вариантов:

открытие бизнеса;

учеба;

воссоединение с членами семьи;

инвестиции;

деятельность на территории страны в области культуры или науки.

Проситель, открывший бизнес в Греции, обязан представить бизнес-план в комиссию при греческом консульстве в своей родной стране. Если там план будет одобрен, он получит бизнес-визу и на основании ее сможет претендовать на предоставление ВНЖ.

Чтобы поступить в вуз и получить греческий ВНЖ в качестве студента, недостаточно предъявить документ о среднем образовании, придется сдать экзамен по греческому языку. Но такой вид дается только на время учебы: окончив ВУЗ, выпускнику придется либо уезжать из Греции, либо получать другой ВНЖ.

Воссоединение с семьей доступно не только гражданам Греции, но и обладателям ПМЖ, ВНЖ. Под семьей подразумеваются супруги, дети и родители, более отдаленное родство не учитывается.