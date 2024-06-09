В современном мегаполисе не так много шансов прикоснуться к дикой природе, и наблюдения за пернатыми соседями — один из них. Мы посетим две локации, где обитают перелётные птицы. С помощью бинокля, телескопа и камер телефонов понаблюдаем за представителями пернатых.
Отыщем их в книге бёрдвотчеров и научимся определять, когда они совершают сезонную миграцию и как различать их по окрасу оперения.
Отыщем их в книге бёрдвотчеров и научимся определять, когда они совершают сезонную миграцию и как различать их по окрасу оперения.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Колхидские леса, уникальные своей эндемичной флорой, пережившие последний ледниковый период, стали пристанищем для более чем 400 видов птиц. В ходе нашего исследования мы посетим две локации — это дельта реки Чорохи и наблюдательная площадка в селе Шуамта. Вы узнаете:
- каких птиц можно встретить в Батуми и его окрестностях (только в самом городе обнаружено более 200 видов)
- как научиться визуально распознавать пернатых между собой
- как различать птиц по голосам
- кто поёт у вас под окнами
- и многое другое!
Уверены, что под конец экскурсии вы поймёте, почему наблюдения за птицами (или «бёрдинг», «бёрдвотчинг») — одно из самых увлекательных и популярных хобби в мире, стимулирующее проводить больше времени на открытом воздухе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость входит: услуги гида, трансфер по программе, аренда бинокля и телескопа
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) или можете взять с собой перекус
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресторана МакДоналдс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Robert — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 1840 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в свою страну и своё дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузии, её природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта предлагаемЗадать вопрос
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