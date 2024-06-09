В современном мегаполисе не так много шансов прикоснуться к дикой природе, и наблюдения за пернатыми соседями — один из них. Мы посетим две локации, где обитают перелётные птицы. С помощью бинокля, телескопа и камер телефонов понаблюдаем за представителями пернатых. Отыщем их в книге бёрдвотчеров и научимся определять, когда они совершают сезонную миграцию и как различать их по окрасу оперения.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Колхидские леса, уникальные своей эндемичной флорой, пережившие последний ледниковый период, стали пристанищем для более чем 400 видов птиц. В ходе нашего исследования мы посетим две локации — это дельта реки Чорохи и наблюдательная площадка в селе Шуамта. Вы узнаете:

каких птиц можно встретить в Батуми и его окрестностях (только в самом городе обнаружено более 200 видов)

как научиться визуально распознавать пернатых между собой

как различать птиц по голосам

кто поёт у вас под окнами

и многое другое!

Уверены, что под конец экскурсии вы поймёте, почему наблюдения за птицами (или «бёрдинг», «бёрдвотчинг») — одно из самых увлекательных и популярных хобби в мире, стимулирующее проводить больше времени на открытом воздухе.

Организационные детали