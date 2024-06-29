Экскурсии выходного дня в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Батуми, цены от €39. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Аджария и фольклорное шоу
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
148 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
39 за человека
Душа старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
209 отзывов
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 13:00
6 июля в 09:00
75 за всё до 2 чел.
Все краски Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
155 отзывов
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
6 июля в 16:00
8 июля в 11:00
45 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tamara
    29 июня 2024
    Все краски Батуми
    Спасибо Аркадию. Очень профессионально и красочно провёл экскурсию по Батуми. Интеллигентный и эрудированный человек. К сожалению, были всего 4 дня. Мечтаем прилететь ещё. Михаил и Тамара из Хайфы. 29.06.24
  • Л
    Лариса
    26 июня 2024
    Душа старого города
    Экскурсия помогла нам не только познакомиться с историей города, но узнать много о традициях и жителях этого региона. Мы просто счастливы, что нашли именно этого экскурсовода. Всем туристам советую!
  • И
    Ирина
    25 июня 2024
    Все краски Батуми
    Экскурсия очень понравилась. Гид Аркадий очень эрудированный, интеллигентный, тактичный человек. Рекомендую.
  • Г
    Галина
    21 июня 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия в Горную Аджарию оказалась незабываемым опытом! Особенно порадовало фольклорное шоу, где великолепные танцоры и музыканты воплотили дух местной культуры.
    читать дальше

    Сюрпризом стало гостеприимство местных жителей и их готовность поделиться традициями. Гид был профессионалом своего дела — знал все тонкости истории и достопримечательностей региона. Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в уникальную атмосферу Горной Аджарии и ощутить её колорит

  • А
    Артём
    19 июня 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсы, так и минусы. Немного
    читать дальше

    староват автобус, маловато исторической информации о локациях. Из плюсов забота гида и красота Аджарии. Обед в Кахетии и Казбеги также лучше и дешевле)

    Экскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсы
  • Ю
    Юлия
    18 июня 2024
    Все краски Батуми
    Благодарю Аркадия за прогулку по Батуми! Обожаю истории и рассказы от людей, которые знают свой родной город. И могут рассказать
    читать дальше

    то, чего невозможно найти в интернете. Я рада, что мы выбрали Вашу экскурсию! Не могли расстаться потом и теперь хотим приехать в Батуми снова))) Спасибо!

    Благодарю Аркадия за прогулку по Батуми! Обожаю истории и рассказы от людей, которые знают свой родной
  • A
    Aleksandr
    17 июня 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия "Горная Аджария и фольклорное шоу" превзошла все ожидания! Природа великолепна, горные пейзажи завораживают, а гостеприимство грузин – выше всяких
    читать дальше

    похвал. Фольклорное шоу погружает в атмосферу национальных традиций, танцы и музыка захватывают дух. Вкусная местная кухня добавляет особый колорит. Рекомендую всем, кто хочет ощутить истинный дух Грузии!

    Экскурсия "Горная Аджария и фольклорное шоу" превзошла все ожидания! Природа великолепна, горные пейзажи завораживают, а гостеприимство
  • A
    Anastasiia
    17 июня 2024
    Душа старого города
    Великолепный тур по душевным местам города, раскрывает многогранности региона и исторические проверенные факты различных эпох
  • В
    Валерия
    13 июня 2024
    Душа старого города
    Огромная благодарность Баграту, за такую подачу и множество интересных фактов про Батуми! Экскурсия пролетела незаметно, оставив только положительные эмоции! Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горная Аджария и фольклорное шоу
  2. Душа старого города
  3. Все краски Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Старый город
  7. Набережная
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2024
Сейчас в Батуми в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 75. Туристы уже оставили гидам 512 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год на выходные, 512 ⭐ отзывов, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам