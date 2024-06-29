1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 13:00
6 июля в 09:00
€75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
6 июля в 16:00
8 июля в 11:00
€45 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTamara29 июня 2024Спасибо Аркадию. Очень профессионально и красочно провёл экскурсию по Батуми. Интеллигентный и эрудированный человек. К сожалению, были всего 4 дня. Мечтаем прилететь ещё. Михаил и Тамара из Хайфы. 29.06.24
- ЛЛариса26 июня 2024Экскурсия помогла нам не только познакомиться с историей города, но узнать много о традициях и жителях этого региона. Мы просто счастливы, что нашли именно этого экскурсовода. Всем туристам советую!
- ИИрина25 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Аркадий очень эрудированный, интеллигентный, тактичный человек. Рекомендую.
- ГГалина21 июня 2024Экскурсия в Горную Аджарию оказалась незабываемым опытом! Особенно порадовало фольклорное шоу, где великолепные танцоры и музыканты воплотили дух местной культуры.
- ААртём19 июня 2024Экскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсы, так и минусы. Немного
- ЮЮлия18 июня 2024Благодарю Аркадия за прогулку по Батуми! Обожаю истории и рассказы от людей, которые знают свой родной город. И могут рассказать
- AAleksandr17 июня 2024Экскурсия "Горная Аджария и фольклорное шоу" превзошла все ожидания! Природа великолепна, горные пейзажи завораживают, а гостеприимство грузин – выше всяких
- AAnastasiia17 июня 2024Великолепный тур по душевным местам города, раскрывает многогранности региона и исторические проверенные факты различных эпох
- ВВалерия13 июня 2024Огромная благодарность Баграту, за такую подачу и множество интересных фактов про Батуми! Экскурсия пролетела незаметно, оставив только положительные эмоции! Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2024
Сейчас в Батуми в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 75. Туристы уже оставили гидам 512 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год на выходные, 512 ⭐ отзывов, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь