T Tamara Все краски Батуми Спасибо Аркадию. Очень профессионально и красочно провёл экскурсию по Батуми. Интеллигентный и эрудированный человек. К сожалению, были всего 4 дня. Мечтаем прилететь ещё. Михаил и Тамара из Хайфы. 29.06.24

Л Лариса Душа старого города Экскурсия помогла нам не только познакомиться с историей города, но узнать много о традициях и жителях этого региона. Мы просто счастливы, что нашли именно этого экскурсовода. Всем туристам советую!

И Ирина Все краски Батуми Экскурсия очень понравилась. Гид Аркадий очень эрудированный, интеллигентный, тактичный человек. Рекомендую.

Г Галина Горная Аджария и фольклорное шоу читать дальше Сюрпризом стало гостеприимство местных жителей и их готовность поделиться традициями. Гид был профессионалом своего дела — знал все тонкости истории и достопримечательностей региона. Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в уникальную атмосферу Горной Аджарии и ощутить её колорит Экскурсия в Горную Аджарию оказалась незабываемым опытом! Особенно порадовало фольклорное шоу, где великолепные танцоры и музыканты воплотили дух местной культуры.

А Артём Горная Аджария и фольклорное шоу читать дальше староват автобус, маловато исторической информации о локациях. Из плюсов забота гида и красота Аджарии. Обед в Кахетии и Казбеги также лучше и дешевле) Экскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсы, так и минусы. Немного

Ю Юлия Все краски Батуми читать дальше то, чего невозможно найти в интернете. Я рада, что мы выбрали Вашу экскурсию! Не могли расстаться потом и теперь хотим приехать в Батуми снова))) Спасибо! Благодарю Аркадия за прогулку по Батуми! Обожаю истории и рассказы от людей, которые знают свой родной город. И могут рассказать

A Aleksandr Горная Аджария и фольклорное шоу читать дальше похвал. Фольклорное шоу погружает в атмосферу национальных традиций, танцы и музыка захватывают дух. Вкусная местная кухня добавляет особый колорит. Рекомендую всем, кто хочет ощутить истинный дух Грузии! Экскурсия "Горная Аджария и фольклорное шоу" превзошла все ожидания! Природа великолепна, горные пейзажи завораживают, а гостеприимство грузин – выше всяких

A Anastasiia Душа старого города Великолепный тур по душевным местам города, раскрывает многогранности региона и исторические проверенные факты различных эпох