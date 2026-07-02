Вы увидите, как можно дружить с труженицами-пчелами, и узнаете, как отличить настоящий мед от подделок.
Я отведу вас по маршруту местных через парк Мтирала, где мы погуляем среди субтропических растений и даже перейдем реку вброд. А в завершение отдохнем на простом, но душевном обеде из грузинских блюд.
Описание экскурсии
Правильные пчелы и правильный мед
Заинтересовавшись пчеловодством, я решил разобраться в тонкостях этого ремесла и узнал об обратной стороне производства меда: о чем вам никогда не расскажут продавцы. Мы прогуляемся по моему цветущему саду и увидим, как пчелы живут в условиях, максимально приближенных к естественным. Я расскажу, как выстроить гармоничное сотрудничество с этими удивительными тружениками. Здесь вы протестируете несколько уникальных сортов местного мёда, научитесь распознавать натуральный природный мед и сможете отличать его от подделок: не только в Грузии, но и там, где живете.
Лесная прогулка
Затем я проведу вас в Национальный парк Мтирала по пути, который знают только местные жители. Мы обойдем стороной шумные кафе, прилавки с товарами и машинные стоянки, и вы сможете насладиться естественной красотой этого места. Мы пройдем около 2 километров по живописной дороге среди буйной растительности субтропиков, преодолеем две речки по камням или вброд и окажемся на моей необычной лесной пасеке с кенийскими ульями.
Обед как для своих
В завершение, по желанию, вы сможете пообедать в обычном грузинском доме в деревне — в гостеприимной семье моих добрых соседей. Меню, как в ресторане, не будет: но вас ждет вкусная местная еда, как ее бы приготовили для своих друзей и близких.
Организационные детали
Село Чайсубани находится в 15 километрах от Батуми. Добраться до места можно на собственной машине, на автобусе или на такси. Возьмите с собой удобную для лесных прогулок обувь и бутылку с водой.
Дополнительные расходы
- Стоимость обеда — 35 лари. Детям дошкольного возраста бесплатно
- Стоимость трансфера от любой точки Батуми и обратно — 60 лари (машина целиком)
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|€38
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Наш хозяин оказался по-настоящему удивительным человеком, глубоко увлечённым органическим пчеловодством и устойчивым образом жизни. Производимый им мёд был просто великолепен — полностью натуральный, чистый и невероятно вкусный.
Всё
Резко встретишь настолько заинтересованного в теме человека, как Пётр!
Много узнали про мёд, про его индустриальное изготовлением и пр. 3,5 часа слушали про тему, которая до этой экскурсии нам была
Эта экскурсия не для всех. Тут нет каких-то переездов, преодолений и интенсива.
Это «заземление». Петр рассказывает очень спокойно и вкрадчиво про пчеловодство в мире,