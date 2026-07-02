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Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми

Узнать секреты счастливых пчел и погулять по Национальному парку Мтирала
На собственной пасеке в селе Чайсубани я покажу вам кусочек аутентичной Грузии.

Вы увидите, как можно дружить с труженицами-пчелами, и узнаете, как отличить настоящий мед от подделок.

Я отведу вас по маршруту местных через парк Мтирала, где мы погуляем среди субтропических растений и даже перейдем реку вброд. А в завершение отдохнем на простом, но душевном обеде из грузинских блюд.
5
45 отзывов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми

Описание экскурсии

Правильные пчелы и правильный мед

Заинтересовавшись пчеловодством, я решил разобраться в тонкостях этого ремесла и узнал об обратной стороне производства меда: о чем вам никогда не расскажут продавцы. Мы прогуляемся по моему цветущему саду и увидим, как пчелы живут в условиях, максимально приближенных к естественным. Я расскажу, как выстроить гармоничное сотрудничество с этими удивительными тружениками. Здесь вы протестируете несколько уникальных сортов местного мёда, научитесь распознавать натуральный природный мед и сможете отличать его от подделок: не только в Грузии, но и там, где живете.

Лесная прогулка

Затем я проведу вас в Национальный парк Мтирала по пути, который знают только местные жители. Мы обойдем стороной шумные кафе, прилавки с товарами и машинные стоянки, и вы сможете насладиться естественной красотой этого места. Мы пройдем около 2 километров по живописной дороге среди буйной растительности субтропиков, преодолеем две речки по камням или вброд и окажемся на моей необычной лесной пасеке с кенийскими ульями.

Обед как для своих

В завершение, по желанию, вы сможете пообедать в обычном грузинском доме в деревне — в гостеприимной семье моих добрых соседей. Меню, как в ресторане, не будет: но вас ждет вкусная местная еда, как ее бы приготовили для своих друзей и близких.

Организационные детали

Село Чайсубани находится в 15 километрах от Батуми. Добраться до места можно на собственной машине, на автобусе или на такси. Возьмите с собой удобную для лесных прогулок обувь и бутылку с водой.

Дополнительные расходы

  • Стоимость обеда — 35 лари. Детям дошкольного возраста бесплатно
  • Стоимость трансфера от любой точки Батуми и обратно — 60 лари (машина целиком)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 летБесплатно
Стандартный билет€38
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Чайсубани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 654 туристов
Я из тех, кто влюбился в Грузию с первого взгляда, и эта любовь не проходит и по сей день. Люблю природу, тишину, своё уединённое поместье и пчёл. Мне пришлось изучить
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большое количество информации, чтобы научиться получать тот мёд, который ели наши предки. А благодаря знакомству с замечательными научными сотрудниками ботанического сада я стал изучать и медоносную растительность Мтиральского леса. Я с удовольствием покажу вам красоту, которой наслаждаюсь сам, и поделюсь с вами знаниями, которые пригодятся на всю жизнь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
3
2
1
А
Дата посещения: 2 июл 2026
Нам очень понравилась экскурсия. Много познавательной и полезной информации про пчёл и про мёд. Вообще всегда интересно общаться с человеком, который абсолютно и беззаветно предан своему любимому делу, и Пётр
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как раз из таких. Отличный рассказ, замечательная прогулка по лесу, чаепитие - за всё это ему огромное спасибо! И отдельная похвала Хасану за радушное грузинское гостеприимство и очень вкусный ужин 🙂

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П
Съездил вчера на одну из самых необычных экскурсий за свою уже достаточно долгую жизнь. Название её мне не понравилось, об этом я писал выше, но сам ивент, подача, организация и
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наполнение - просто удивили. Утром за нами прислали авто «Линкольн», отвезли в село Чайсубани к очень необычному и интересному человеку по имени Пётр. Он ведёт аскетический образ жизни, живёт на своём купленном много лет тому назад участке земли в маленьком деревянном домике и занимается … спасением пчёл на планете Земля, знаком с людьми из ассоциации естественного пчеловодства России, общается и обменивается информацией с такими же одержимыми людьми в России и во всём мире, занятыми этим же делом.
Ликом он похож первоверховного апостола с русских православных икон, зовут его так же, как самого апостола - Пётр, я в шутку назвал эту экскурсию «Апостол и остолопы». Было нас всего четыре человека, оптимальный состав для мероприятий такого рода, и все мы уже были знакомы между собой. Сначала Пётр прочитал нам интересную и необычную лекцию о пчёлах, некоторые факты были мне неизвестны, впечатление было двояким: стоит перед тобой нестарый ещё человек и говорит о для меня лично необыкновенных фактах из жизни пчёл на всей планете, о которых догадаться невозможно, если только специально этим не заниматься. Лекцию он нам читал в субтропическом лесу под шум дождя и пение птиц в лекционном зале, огороженном бамбуковыми палками, прямо в саду.
Продолговатые расписные ящики на фото - это кенийские ульи, в которые Пётр селит рои и позволяет им вести природный образ жизни без вмешательства человека. Своей целью Пётр ставит возвращение серой кавказской пчелы и чёрной пчелы европейской в естественную природную среду. Сказать, что я был удивлён - ничего не сказать! Человек добывает средства для себя и своих пчёл только экскурсиями - не так уж и частыми и реализацией настоящего мёда, о котором знают только специалисты и увлечённые фанаты, покупает рои по 60 - 70 долларов и выпускает их на свободу. За последние десятилетия ситуация на планете с пчёлами ухудшилась настолько, что в Европе чёрная европейская пчела занесена в красную книгу. Пересказывать содержание двухчасовой лекции смысла нет, а после того, как Пётр рассказал о методах борьбы с клещами пчёл на территории стран СНГ, остался один вопрос: как с этой информацией жить дальше? Ведь то, что делают с пчёлами, легкои просто экстраполируется и на всё птицеводство, животноводство и прочие сферы, связанные с пищевой прромышленностью. Лектор рассказал нам некоторые истории из жизни бройлеров. Птичку жалко!
Пётр сам выучил английский по учебникам, к нему ездят люди - спасатели пчёл из разных стран, он читает на этом языке специальные литературу и периодику. Особым откровением это для меня не было, но факты из жизни пчёл, естественно, мне известны не были. Мёд, полученный промышленным пчеловодством, оказывается есть практически нельзя, а его аллергенные свойства объясняются далеко не всегда его полифлёрностью.
Во время лекционной части Пётр проводит дегустацию медов, полученных методом естественного пчеловодства. Могу признаться под любой присягой, что вкуснее и ароматнее медов в своей жизни я никогда не пробовал. В кенийских ульях рамки не ставятся, они в разрезе трапециевидные, пчёлы сами формируют «языки» из сотов из вырабатываемого ими же воска. От клещей ульи Пётр обрабатывает природными средствами. Всего не рассказать, но я только «порадовался» своему СД2 и рекомендациям резко ограничить потребление сладостей. Все едим финики! А там - кто знает, что это за фрукт и как его выращивали? На двух фото есть представители местной фауны. Это была только присказка, сказка впереди! И у вас будут и присказка, и сказка, если вы приедете в гости к Петру, это надо увидеть, почувствовать, ощутить и попытаться проникнуться таким человечески-человечным необычным, непривычным, но делом жизни одного отдельно взятого человека. На планете Земля… Наверное, Пётр - подвижник, ему я поверил сразу, иных настоящих и без двойного дна я и не видел, были всё какие-то кликуши, ряженые, мошенники и прислужники Мамоны…

Съездил вчера на одну из самых необычных экскурсий за свою уже достаточно долгую жизнь. Название её
Съездил вчера на одну из самых необычных экскурсий за свою уже достаточно долгую жизнь. Название её
Съездил вчера на одну из самых необычных экскурсий за свою уже достаточно долгую жизнь. Название её
Съездил вчера на одну из самых необычных экскурсий за свою уже достаточно долгую жизнь. Название её
Съездил вчера на одну из самых необычных экскурсий за свою уже достаточно долгую жизнь. Название её
Съездил вчера на одну из самых необычных экскурсий за свою уже достаточно долгую жизнь. Название её
Съездил вчера на одну из самых необычных экскурсий за свою уже достаточно долгую жизнь. Название её
Съездил вчера на одну из самых необычных экскурсий за свою уже достаточно долгую жизнь. Название её+2
Съездил вчера на одну из самых необычных экскурсий за свою уже достаточно долгую жизнь. Название её
Съездил вчера на одну из самых необычных экскурсий за свою уже достаточно долгую жизнь. Название её
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Елена
Это был незабываемый опыт!

Наш хозяин оказался по-настоящему удивительным человеком, глубоко увлечённым органическим пчеловодством и устойчивым образом жизни. Производимый им мёд был просто великолепен — полностью натуральный, чистый и невероятно вкусный.

Всё
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путешествие было очень увлекательным. Мы шли по живописным горным тропам, пересекали несколько водопадов и добрались до глубины леса, где расположены красивые ульи. Потрясающая природа вокруг — горы, леса и водопады — сделала сам путь не менее приятным, чем конечную цель маршрута.

Одним из главных впечатлений дня стала домашняя грузинская кухня. Каждое блюдо было очень вкусным, приготовленным с заботой и передавало подлинный вкус грузинской культуры и гостеприимства. Наслаждаться такой едой на лоне природы было по-настоящему особенным опытом.

Также было очень приятно провести время в красивом доме хозяина, гармонично вписанном в окружающую природу. Этот дом, окружённый горами, лесом и спокойствием, словно переносил в другой мир. Возможность не только узнать больше об органическом пчеловодстве, но и увидеть такой естественный и близкий к природе образ жизни сделала этот опыт ещё более ценным.

Этот день, наполненный природой, приключениями, вкусной едой, интересными знаниями об органическом пчеловодстве и искренним гостеприимством, навсегда останется одним из самых ярких воспоминаний в моей жизни.

Всем, кто любит природу, хочет познакомиться с настоящей местной культурой и ищет уникальный и запоминающийся опыт, я искренне рекомендую это путешествие. Это одно из лучших впечатлений за всё время моих поездок!

এটি ছিল এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা!

আমাদের আতিথেয়তা প্রদানকারী ব্যক্তি সত্যিই একজন অসাধারণ মানুষ, যিনি জৈব মৌচাষ এবং টেকসই জীবনযাপনের প্রতি গভীরভাবে অনুরাগী। তাঁর উৎপাদিত মধু ছিল এক কথায় অসাধারণ—সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, খাঁটি এবং স্বাদে ভরপুর।

পুরো অভিযাত্রাটিই ছিল রোমাঞ্চকর। আমরা মনোমুগ্ধকর পাহাড়ি পথে হাঁটতে হাঁটতে একাধিক ঝরনা অতিক্রম করে গভীর অরণ্যের ভেতরে পৌঁছেছিলাম, যেখানে সুন্দর মৌচাকগুলো অবস্থিত। চারপাশের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়, বন এবং ঝরনার দৃশ্য যাত্রাটিকে গন্তব্যের মতোই আনন্দদায়ক করে তুলেছিল।

দিনটির অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঘরে তৈরি খাঁটি জর্জিয়ান খাবার। প্রতিটি পদ ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু, যত্নসহকারে প্রস্তুত করা এবং জর্জিয়ান সংস্কৃতি ও আতিথেয়তার প্রকৃত স্বাদ বহন করছিল। প্রকৃতির কোলে বসে এমন মুখরোচক খাবার উপভোগ করার অভিজ্ঞতা ছিল সত্যিই অনন্য।

তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্মিত সুন্দর বাড়িতে সময় কাটানোও ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক। পাহাড়, বন আর প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে ঘেরা সেই বাড়িটি যেন অন্য এক জগতে নিয়ে গিয়েছিল। জৈব মৌচাষ সম্পর্কে জানার পাশাপাশি এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রকৃতিনির্ভর জীবনধারা কাছ থেকে দেখার সুযোগ এই অভিজ্ঞতাকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে।

প্রকৃতি, অ্যাডভেঞ্চার, সুস্বাদু খাবার, জৈব মৌচাষ সম্পর্কে চমৎকার শিক্ষা এবং আন্তরিক আতিথেয়তায় ভরা এই দিনটি আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

যারা প্রকৃতি ভালোবাসেন, স্থানীয় সংস্কৃতির আসল স্বাদ নিতে চান এবং একটি অনন্য ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতার খোঁজে আছেন, তাদের জন্য এটি অবশ্যই অত্যন্ত সুপারিশযোগ্য। আমার ভ্রমণের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা!

Это был незабываемый опыт!
Это был незабываемый опыт!
Это был незабываемый опыт!
Это был незабываемый опыт!
Это был незабываемый опыт!
Пётр
Пётр
Ответ организатора:
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! Beautiful! Receiving your picturesque script felt like a journey to a fairytale Bangladesh, where untamed bees live free upon the cliffs.
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И
Шикарная экскурсия!
Резко встретишь настолько заинтересованного в теме человека, как Пётр!
Много узнали про мёд, про его индустриальное изготовлением и пр. 3,5 часа слушали про тему, которая до этой экскурсии нам была
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не очень интересна, но, как оказалось, очень важна.
Отдельное спасибо за трансфер и обед у Хасана и его супруги, шикарно!
Обязательно берите с собой шлепки и купальники, так как придется проходить через реку и при желании можно будет искупаться)
Всем рекомендую!

Шикарная экскурсия!
Шикарная экскурсия!
Шикарная экскурсия!
Шикарная экскурсия!
Шикарная экскурсия!
Шикарная экскурсия!
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М
Очень советую посетить данную экскурсию, чтобы узнать все детали о производстве меда. И это будет не типичная экскурсия, где вам покажут пчел и расскажут о невероятной пользе меда. Вы узнаете
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гораздо большее и важное.
Петр - прекрасный рассказчик и преданный своему делу человек.
Не смотря на дождь, он спланировал наш день так, чтобы мы смогли им насладиться. Мы побывали в невероятных местах и насладились природой. Петр рассказывал о животных, растениях и народе Грузии.
Также мы побывали на ужине в семье Хасана. Очень вкусно и душевно. Хасан и его семья тепло встретили нас, угощали своими традиционными блюдами и апельсинами из огорода. Там же нас застал самый невероятный закат

Очень советую посетить данную экскурсию, чтобы узнать все детали о производстве меда. И это будет не
Очень советую посетить данную экскурсию, чтобы узнать все детали о производстве меда. И это будет не
Очень советую посетить данную экскурсию, чтобы узнать все детали о производстве меда. И это будет не
Очень советую посетить данную экскурсию, чтобы узнать все детали о производстве меда. И это будет не
Очень советую посетить данную экскурсию, чтобы узнать все детали о производстве меда. И это будет не
Очень советую посетить данную экскурсию, чтобы узнать все детали о производстве меда. И это будет не
Очень советую посетить данную экскурсию, чтобы узнать все детали о производстве меда. И это будет не
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К
Мы побывали с семьей в гостях у Петра.
Эта экскурсия не для всех. Тут нет каких-то переездов, преодолений и интенсива.
Это «заземление». Петр рассказывает очень спокойно и вкрадчиво про пчеловодство в мире,
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как он шел к тому, что делает сейчас. Много интересных фактов про наших маленьких соседей.
Вы узнаете как отличить настоящий мед от аналогов. Почувствуете его вкус. Мы много какого меда перепробовали, но такой - впервые. Сходу мы ощутили разницу.
Далее прогулка до пасеки в эпицентре природы. Мы правда так и не дошли-надо было брать с собой шлепки или кроксы, чтобы пройти несколько речек вброд. Одну прошли и это стало одним из самых запоминающихся событий экскурсии для нас) особенно, для сына) воды хоть и по щиколотку, но все равно это большое маленькое приключение.
Как дополнительная услуга-трансфер до места проведения экскурсии и обратно в Батуми. Цена как такси. Можно заказать обед в семье, с которой Петр дружен-очень вкусно, гостеприимно и по-домашнему.

В общем, это необычная экскурсия. Она заставляет остановиться и осмотреться по сторонам. Задуматься.

То, почему и чем занимается Петр многим может показаться непонятным в моменте, но для будущего он делает очень большое дело. Если не мы это оценим, то наши дети и внуки точно.

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