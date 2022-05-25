На собственной пасеке в селе Чайсубани я покажу вам кусочек аутентичной Грузии. Вы увидите, как можно дружить с труженицами-пчелами, и узнаете, как отличить настоящий мед от подделок. Я отведу вас по маршруту местных жителей через Мтиральский парк, где мы погуляем среди субтропических растений и даже перейдем реку вброд. А в завершение отдохнем на простом, но душевном дружеском обеде из местных блюд.

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Что вас ожидает

Правильные пчелы и правильный мед

Заинтересовавшись пчеловодством, я решил разобраться в тонкостях этого ремесла и узнал об обратной стороне производства меда: о чем вам никогда не расскажут продавцы. Мы прогуляемся по моему цветущему саду и увидим, как пчелы живут в условиях, максимально приближенных к естественным. Я расскажу, как выстроить гармоничное сотрудничество с этими удивительными тружениками. Здесь вы протестируете несколько уникальных сортов местного мёда, научитесь распознавать натуральный природный мед и сможете отличать его от подделок: не только в Грузии, но и там, где живете.

Лесная прогулка

Затем я проведу вас в национальный парк Мтирала там, где ходят только местные жители. Мы обойдем стороной шумные кафе, прилавки с товарами и машинные стоянки, и вы сможете насладиться естественной красотой этого места. Мы пройдем около 2 километров по живописной дороге среди буйной растительности субтропиков, перейдём две речки по камням или вброд и выйдем к моей необычной лесной пасеке с кенийскими ульями.

Обед как для своих

В завершение, по желанию, вы сможете пообедать в обычном грузинском доме в деревне — в гостеприимной семье моих добрых соседей. Меню, как в ресторане, не будет: но вас ждет вкусная местная еда, как ее бы приготовили для своих друзей и близких.

Организационные детали

Село Чайсубани находится в 15 километрах от Батуми. Добраться до места можно на собственной машине, на автобусе или на такси. Возьмите с собой удобную для лесных прогулок обувь и бутылку с водой.

Дополнительные расходы: