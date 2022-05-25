Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми

Заглянуть в гости к пчеловоду и погулять по нетуристическому Мтиральскому парку

На собственной пасеке в селе Чайсубани я покажу вам кусочек аутентичной Грузии.

Вы увидите, как можно дружить с труженицами-пчелами, и узнаете, как отличить настоящий мед от подделок.

Я отведу вас по маршруту местных жителей через Мтиральский парк, где мы погуляем среди субтропических растений и даже перейдем реку вброд.

А в завершение отдохнем на простом, но душевном дружеском обеде из местных блюд.
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
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Что вас ожидает

Правильные пчелы и правильный мед

Заинтересовавшись пчеловодством, я решил разобраться в тонкостях этого ремесла и узнал об обратной стороне производства меда: о чем вам никогда не расскажут продавцы. Мы прогуляемся по моему цветущему саду и увидим, как пчелы живут в условиях, максимально приближенных к естественным. Я расскажу, как выстроить гармоничное сотрудничество с этими удивительными тружениками. Здесь вы протестируете несколько уникальных сортов местного мёда, научитесь распознавать натуральный природный мед и сможете отличать его от подделок: не только в Грузии, но и там, где живете.

Лесная прогулка

Затем я проведу вас в национальный парк Мтирала там, где ходят только местные жители. Мы обойдем стороной шумные кафе, прилавки с товарами и машинные стоянки, и вы сможете насладиться естественной красотой этого места. Мы пройдем около 2 километров по живописной дороге среди буйной растительности субтропиков, перейдём две речки по камням или вброд и выйдем к моей необычной лесной пасеке с кенийскими ульями.

Обед как для своих

В завершение, по желанию, вы сможете пообедать в обычном грузинском доме в деревне — в гостеприимной семье моих добрых соседей. Меню, как в ресторане, не будет: но вас ждет вкусная местная еда, как ее бы приготовили для своих друзей и близких.

Организационные детали

Село Чайсубани находится в 15 километрах от Батуми. Добраться до места можно на собственной машине, на автобусе или на такси. Возьмите с собой удобную для лесных прогулок обувь и бутылку с водой.

Дополнительные расходы:

  • Стоимость обеда — 30 лари (взрослый), 15 лари (ребенок до 12 лет)
  • Стоимость трансфера от любой точки Батуми и обратно — 60 лари (машина целиком)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Чайсубани
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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