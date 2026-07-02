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наполнение - просто удивили. Утром за нами прислали авто «Линкольн», отвезли в село Чайсубани к очень необычному и интересному человеку по имени Пётр. Он ведёт аскетический образ жизни, живёт на своём купленном много лет тому назад участке земли в маленьком деревянном домике и занимается … спасением пчёл на планете Земля, знаком с людьми из ассоциации естественного пчеловодства России, общается и обменивается информацией с такими же одержимыми людьми в России и во всём мире, занятыми этим же делом.

Ликом он похож первоверховного апостола с русских православных икон, зовут его так же, как самого апостола - Пётр, я в шутку назвал эту экскурсию «Апостол и остолопы». Было нас всего четыре человека, оптимальный состав для мероприятий такого рода, и все мы уже были знакомы между собой. Сначала Пётр прочитал нам интересную и необычную лекцию о пчёлах, некоторые факты были мне неизвестны, впечатление было двояким: стоит перед тобой нестарый ещё человек и говорит о для меня лично необыкновенных фактах из жизни пчёл на всей планете, о которых догадаться невозможно, если только специально этим не заниматься. Лекцию он нам читал в субтропическом лесу под шум дождя и пение птиц в лекционном зале, огороженном бамбуковыми палками, прямо в саду.

Продолговатые расписные ящики на фото - это кенийские ульи, в которые Пётр селит рои и позволяет им вести природный образ жизни без вмешательства человека. Своей целью Пётр ставит возвращение серой кавказской пчелы и чёрной пчелы европейской в естественную природную среду. Сказать, что я был удивлён - ничего не сказать! Человек добывает средства для себя и своих пчёл только экскурсиями - не так уж и частыми и реализацией настоящего мёда, о котором знают только специалисты и увлечённые фанаты, покупает рои по 60 - 70 долларов и выпускает их на свободу. За последние десятилетия ситуация на планете с пчёлами ухудшилась настолько, что в Европе чёрная европейская пчела занесена в красную книгу. Пересказывать содержание двухчасовой лекции смысла нет, а после того, как Пётр рассказал о методах борьбы с клещами пчёл на территории стран СНГ, остался один вопрос: как с этой информацией жить дальше? Ведь то, что делают с пчёлами, легкои просто экстраполируется и на всё птицеводство, животноводство и прочие сферы, связанные с пищевой прромышленностью. Лектор рассказал нам некоторые истории из жизни бройлеров. Птичку жалко!

Пётр сам выучил английский по учебникам, к нему ездят люди - спасатели пчёл из разных стран, он читает на этом языке специальные литературу и периодику. Особым откровением это для меня не было, но факты из жизни пчёл, естественно, мне известны не были. Мёд, полученный промышленным пчеловодством, оказывается есть практически нельзя, а его аллергенные свойства объясняются далеко не всегда его полифлёрностью.

Во время лекционной части Пётр проводит дегустацию медов, полученных методом естественного пчеловодства. Могу признаться под любой присягой, что вкуснее и ароматнее медов в своей жизни я никогда не пробовал. В кенийских ульях рамки не ставятся, они в разрезе трапециевидные, пчёлы сами формируют «языки» из сотов из вырабатываемого ими же воска. От клещей ульи Пётр обрабатывает природными средствами. Всего не рассказать, но я только «порадовался» своему СД2 и рекомендациям резко ограничить потребление сладостей. Все едим финики! А там - кто знает, что это за фрукт и как его выращивали? На двух фото есть представители местной фауны. Это была только присказка, сказка впереди! И у вас будут и присказка, и сказка, если вы приедете в гости к Петру, это надо увидеть, почувствовать, ощутить и попытаться проникнуться таким человечески-человечным необычным, непривычным, но делом жизни одного отдельно взятого человека. На планете Земля… Наверное, Пётр - подвижник, ему я поверил сразу, иных настоящих и без двойного дна я и не видел, были всё какие-то кликуши, ряженые, мошенники и прислужники Мамоны…