🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 162 отзыва Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии Начало: Возле Макдональдс € 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 18 отзывов Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 46 отзывов Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 89 отзывов Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии от € 99 за всё до 18 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 81 отзыв Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином Начало: На площади Нептуна от € 100 за всё до 15 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 47 отзывов Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии Начало: В вашем месте проживания от 130 € 117 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 119 отзывов Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки Начало: В вашем месте проживания от 120 € 108 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 85 отзывов Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина Начало: В вашем отеле в Батуми от € 130 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 121 отзыв Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас € 99 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 22 отзыва Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье Начало: У вашего отеля € 175 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Групповая 9 часов 1 отзыв Популярное предложение Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми Начало: Возле Макдональдса Расписание: во вторник и пятницу в 09:00 € 40 за человека

🚗 На машине 14% скидка Мини-группа 3.5 часа 5 отзывов Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 14:00 51 € 44 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 14 отзывов В гостях у винодела: уникальное путешествие в мир вина и гастрономии Исследуйте секреты грузинского виноделия и кулинарии в уютном семейном винном доме, расположенном в живописной горной Аджарии € 290 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях Начало: Ваш отель в Батуми от € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Неизведанная горная Аджария: путешествие по скрытым жемчужинам Батуми Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вы увидите неповторимые пейзажи и почувствуете дух старины € 125 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Групповая 2 часа 5 отзывов Популярное предложение Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 12:00 42 € 40 за человека

🚗 На машине 19% скидка Мини-группа 3.5 часа 21 отзыв Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 15:00 47 € 38 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Из Батуми - в живописную горную Аджарию Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы € 90 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Дачный Батуми: путешествие по историческим усадьбам Откройте для себя роскошь и тайны старинных дач Батуми, погрузитесь в атмосферу прошлого в уникальной экскурсии Начало: Возле канатной дороги Арго от € 150 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города Начало: Возле площади Нептуна € 90 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС: индивидуальная экскурсия Откройте для себя величие дворца князей Дадиани и мощь Ингурской ГЭС. Насладитесь видами гор и местной кухней Начало: У вашего отеля в Батуми € 195 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря Погрузитесь в историю и природу Аджарии, посетив ущелье Мачахела. Узнайте о древних мостах, крепостях и традиционных ремеслах € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚣 Прогулки на каяках Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка Начало: В районе кафе «Вкусно и точка» € 150 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 5 часов 45 отзывов Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 14:00 € 49 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Очаровательная горная Аджария Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории Начало: У места вашего проживания в Батуми от € 100 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой Начало: У места вашего проживания в Батуми от € 100 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея Начало: У канатной дороги Арго € 230 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми) Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле Начало: Ваш отель в Батуми от € 195 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов Начало: У канатной дороги Арго 230 € 196 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из Батуми - в национальный парк Колхети Прокатиться на моторной лодке, посетить крепость Петра и парк Миниатюр за 1 день Начало: У вашего отеля в Батуми € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день Начало: У места вашего проживания в Батуми от € 150 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями Начало: У вашего отеля € 138 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Горная Аджария: экскурсия с застольем в Батуми (всё включено) Вас ждет погружение в красоту горной Аджарии с грузинским гостеприимством и пышным застольем от € 60 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 1 отзыв Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух Начало: на улице Руставели или у вашего отеля Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 € 53 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 9 часов 1 отзыв Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии Начало: От вашего отеля в Батуми Расписание: в воскресенье в 09:30 € 105 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут 1 отзыв Выгодный трансфер в Батуми - комфорт и удобство Выгодный трансфер в Батуми с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта в город или обратно. Закажите сейчас € 25 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов Вкусная Аджария: научитесь готовить хинкали в уютной атмосфере Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей Начало: в парке 6 мая Расписание: в четверг в 08:30 € 90 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Ваш идеальный день в окрестностях Батуми Посетить древние исторические места, полюбоваться заповедной природой Мачахелы и насладиться винами € 120 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час Трансфер в Батуми с приятным бонусом С комфортом добраться до города и получить ценные советы от местного жителя € 50 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Однодневная экскурсия: горячие источники, монастырь и каньон в Батуми Погрузитесь в мир грузинской красоты и спокойствия с экскурсией, включающей термальные ванны, древний монастырь и живописный каньон от € 41 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми Изучить богатую коллекцию растений, отыскать знакомых музыкантов и отдохнуть на магнитном пляже Начало: У места вашего проживания в Батуми от € 100 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Клёвая рыбалка на озере Палиастоми Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока Начало: На ул. Шерифа Химшиашвили € 179 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Хроники Аджарии: автопутешествие в горы с небольшим походом На машине и пешком по известным и скрытым локациям региона € 200 за всё до 4 чел.