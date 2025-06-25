Аутентичная атмосфера и вкус Приглашаем вас на дегустацию вин в Батуми, где можно полностью погрузиться в богатую винную культуру Грузии. Независимо от того, ценитель ли вы вина или просто любопытный путешественник, вас ждёт незабываемое и подлинное впечатление. Сорта и древние традиции Во время дегустации вы попробуете разнообразные вина — красные, белые и, возможно, редкие местные сорта. Грузинское вино часто создаётся по традиционным методам, включая брожение винограда в больших глиняных сосудах — квеври. Эта древняя технология придаёт напиткам особый, неповторимый вкус. Истории и секреты виноделия Помимо самой дегустации, у вас будет возможность узнать о процессе производства вина и многовековой истории грузинского виноделия. Ваш гостеприимный хозяин расскажет о разных сортах винограда, их терруаре и культурном значении вина в жизни грузин. Важная информация: Не подходит для:

Детей младше 18 лет.