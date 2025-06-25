Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия на дегустации в уютном погребе Батуми.
Попробуйте красные, белые и редкие местные сорта, созданные по древним традициям, и узнайте о многовековой истории грузинского вина от опытного хозяина.
Попробуйте красные, белые и редкие местные сорта, созданные по древним традициям, и узнайте о многовековой истории грузинского вина от опытного хозяина.
Описание экскурсии
Аутентичная атмосфера и вкус Приглашаем вас на дегустацию вин в Батуми, где можно полностью погрузиться в богатую винную культуру Грузии. Независимо от того, ценитель ли вы вина или просто любопытный путешественник, вас ждёт незабываемое и подлинное впечатление. Сорта и древние традиции Во время дегустации вы попробуете разнообразные вина — красные, белые и, возможно, редкие местные сорта. Грузинское вино часто создаётся по традиционным методам, включая брожение винограда в больших глиняных сосудах — квеври. Эта древняя технология придаёт напиткам особый, неповторимый вкус. Истории и секреты виноделия Помимо самой дегустации, у вас будет возможность узнать о процессе производства вина и многовековой истории грузинского виноделия. Ваш гостеприимный хозяин расскажет о разных сортах винограда, их терруаре и культурном значении вина в жизни грузин. Важная информация: Не подходит для:
Детей младше 18 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Ознакомление с грузинскими винами и уникальными методами их производства
- Возможность задать вопросы местному эксперту по вину
- Дегустация вин
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание
Место начала и завершения?
24 Giorgi Brtskinvale St, Batumi, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Не подходит для:
- Детей младше 18 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльмира
25 июн 2025
Чувствуется, что хозяин говорит от души — много ценной информации и личных историй, поданных с настоящей теплотой.
Т
Тимофей
12 июн 2025
Отличное сочетание познавательного рассказа и дегустации — узнал много нового о грузинском вине и с удовольствием попробовал разные сорта. 🍷
Д
Дарина
11 авг 2024
Атмосфера настоящей Грузии в очень уютной и красивой локации
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЭкскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Познакомьтесь с природными и историческими достопримечательностями горной Аджарии. Водопад, мост царицы Тамары, рафтинг и дегустация вин ждут вас
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Погрузитесь в атмосферу грузинского юмора и анекдотов на прогулке по Батуми. Узнайте, как шутят в разных регионах и над кем никогда не смеются
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.