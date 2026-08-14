Природа и памятники Горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Познакомьтесь с природными и историческими достопримечательностями горной Аджарии. Водопад, мост царицы Тамары, рафтинг и дегустация вин ждут вас
В первой части программы вы увидите один из самых высоких водопадов в Грузии, арочный мост царицы Тамары и старинный акведук. Затем отправитесь на рафтинг по живописному маршруту длиной 6 км. читать дальшеуменьшить
В завершение вас ждёт дегустация вин в винном доме Шервашидзе. Программа включает экскурсию, рафтинг и винные дегустации. Дети до 3 лет к сплаву не допускаются. Маршрут безопасен, участникам выдаются спасательные жилеты. Трансфер доступен за дополнительную плату. Незабываемые впечатления и отдых на природе гарантированы
Лучшее время для участия в этом мероприятии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для рафтинга и прогулок на свежем воздухе. Вода в реках теплее, а солнечные дни позволяют насладиться красотой природы. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать, что в это время может быть прохладнее, особенно по утрам и вечерам. Однако в эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Водопад в Махунцети
Арочный мост царицы Тамары
Акведук к первой электростанции
Винный дом Шервашидзе
Описание экскурсии
Экскурсия по окрестностям (1 час)
Вы увидите самый высокий водопад (54 метра) в посёлке Махунцети, арочный средневековый мост, построенный во времена царицы Тамары, и столетний акведук к первой в Грузии электростанции. А также посетите винный дом Шервашидзе, где позже у вас будет дегустация.
Рафтинг по реке (1,5-2 часа)
После инструктажа вы сядете на 6-местную лодку и отправитесь вниз по реке из Махунцети почти до арочного моста. Протяжённость пути — 6 км. С вами будет опытный гид-инструктор, который обеспечит безопасное прохождение маршрута. В холодное время года мы выдаем гидрокостюмы. В летнее время необходимо иметь купальник или одежду для переодевания.
🍷 В завершение мы пригласим вас на дегустации в винный дом, где вы отведаете 6 видов вин.
Далее вы можете вернуться в Батуми или остаться и продолжить отдых. Здесь можно прокатиться на зиплайнах, квадроциклах и лошадках, просто погулять по территории, а также купить традиционные грузинские сладости.
Организационные детали
Мы находимся в 60 км от Батуми, дорога до нас займёт около 1 часа
Вы можете добраться до точки старта самостоятельно или воспользоваться нашим трансфером: до 4 человек — 70 евро, от 5 человек — 95 евро. Мы можем забрать вас из разных городов в переделах Аджарии
В стоимость программы включено: экскурсия, рафтинг и винные дегустации.
Дети до 3 лет к сплаву не допускаются
Протяжённость маршрута — 6 км, уровень опасности — 2,5-3 балла, всем участникам мы выдаём спасательные жилеты
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега, также профессиональный гид; сплав проходит с одним из инструкторов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Нептуна на улице Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ириндий — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1787 туристов
Мы работаем с 1995 года и имеем внушительный опыт в организации групповых и индивидуальных туристических программ. Экскурсии провожу я и мой коллега Эмзари — мы сертифицированные экскурсоводы. Сплавы и другие активности проходят в сопровождении опытных инструкторов из нашей команды. Будем рады помочь вам погрузиться в историю и красоты Грузии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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О
Оксана
О путешествии по Аджарии в сопровождении Ириндия остались очень тёплые воспоминания и яркие впечатления! Сплав по реке организован отлично, безопасно и с учетом наших пожеланий. Рекомендую этот маршрут и, конечно, Ириндия, как гида! Спасибо!
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Y
Yury
Посетили большую экскурсию с рафтингом, дегустацией вин и интересным рассказом о истории и настоящем Грузии и Аджарии. Получили огромное удовольствие от увиденного, прекрасные виды природы, увлекательный, и безопасный сплав по горной реке Чорох. Очень квалифицированный гид, прекрасная организация всей поездки.
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Varsena
Ириндий — замечательный гид! Очень отзывчивый, доброжелательный, позитивный и внимательный. Он создал приятную атмосферу, интересно рассказывал и всегда был готов помочь и ответить на любые вопросы. Экскурсия прошла легко, весело и оставила только самые приятные впечатления. Большое спасибо!!😊😊🙌
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O
Olga
Дата посещения: 20 июл 2025
Красивые виды, интересные рассказы гида, увлекательный рафтинг. Все понравилось. Спасибо!
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Татьяна
Мы ездили на эту экскурсию компанией 6 человек, все остались довольны! Дорога из Батуми на комфортабельном микроавтобусе около часа, никого не укачало. По дороге мы заехали на место слияния двух читать дальшеуменьшить
рек, водопад Махунцети, там много сувенирных лавок, пока поднимаетесь, можно что-то прикупить и комфортный туалет за 1 лари. После мы дошли пешком недалеко до реки с арочным мостом (там менее комфортный туалет)), оттуда начался наш рафтинг-сплав, инструктор очень грамотный, маршрут 6 км пролетел очень быстро, нам дали искупаться на маршруте и в конце маршрута. После мы поднялись в горы в замечательное семейное кафе с приветливой хозяйкой Майей, где желающие могли продегустировать вино, настойки и чачу, купить понравившееся вина и приправы, варенье, фундук, все можно попробовать, и все очень вкусно. Из кафе открывается потрясающий вид на горы. Спустились в крепость, которая находится рядом с кафе. Всю дорогу нас сопровождал опытный гид Ириндий, очень интересный человек, историк и филолог, рассказал много интересных фактов и историй, и даже научил нескольким грузинским словам)) Огромная благодарность водителю, гиду и инструктору за увлекательный маршрут, на который хочется возвращаться снова!
+2
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Tatsiana
Это была замечательная экскурсия, все прошло на высшем уровне!) Эмзари и Ириндий были очень внимательны к нашим пожеланиям (мы за день до поездки захотели поменять рафтинг на квадроциклы) и нам читать дальшеуменьшить
организовали замечательное путешествие на квадроциклах посреди гор. Виды были потрясающие, аж дух захватывало!) Также была дегустация домашних вин, где можно было вкусно поесть и услышать от местного сомелье историю и особенность каждого из сортов, попробовать необычную чачу. Нам предложили дополнить маршрут ещё одной красивой локацией, Мачахельским Национальным Парком, где мы прошлись по "Мосту смельчаков", впервые покатались на зиплайне и насладились красивыми видами горной реки) Особую благодарность за работу хочется выразить гиду Эмзари, который очень интересно и увлекательно рассказывал нам про Батуми и Аджарию и устроил нам удивительную поездку. Незабываемые впечатления! Всем рекомендую Эмзари и его экскурсии. Не пожалеете)
+1
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