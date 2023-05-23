Посетить с экскурсией водопад, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Гид проведёт вас к одному из самых высоких и красивых водопадов в Грузии, расскажет о сооружении 12 века и традициях местного винного дома. Затем вы отправитесь на рафтинг по живописному 6-километровому маршруту. А в конце продегустируете несколько сортов грузинских вин.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия по окрестностям (1 час)
Вы увидите самый высокий водопад (54 метра) в посёлке Махунцети, арочный средневековый мост, построенный во времена царицы Тамары, и столетний акведук к первой в Грузии электростанции. А также посетите винный дом Шервашидзе, где позже у вас будет дегустация.
Рафтинг по реке (1,5-2 часа)
После инструктажа вы сядете на 6-местную лодку и отправитесь вниз по реке из Махунцети почти до арочного моста. Протяжённость пути — 6 км. С вами будет опытный гид-инструктор, который обеспечит безопасное прохождение маршрута. В холодное время года мы выдаем гидрокостюмы. В летнее время необходимо иметь купальник или одежду для переодевания.
🍷 В завершение мы пригласим вас на дегустации в винный дом, где вы отведаете 6 видов вин.
Далее вы можете вернуться в Батуми или остаться и продолжить отдых. Здесь можно прокатиться на зиплайнах, квадроциклах, лошадках, просто погулять по территории, а также купить традиционные грузинские сладости.
Организационные детали
- Мы находимся в 60 км от Батуми, дорога до нас займёт около 1 часа
- Вы можете добраться до точки старта самостоятельно или воспользоваться нашим трансфером: до 6 человек — 70 евро, от 7 человек — 95 евро. Мы можем забрать вас из разных городов в переделах Аджарии
- В стоимость программы включено: экскурсия, рафтинг и винные дегустации
- Дети до 3 лет к сплаву не допускаются
- Протяжённость маршрута — 6 км, уровень опасности — 2,5-3 баллов, всем участникам мы выдаём спасательные жилеты
- Экскурсию для вас проведу я или мой коллега, также профессиональный гид, сплав проходит с одним из инструкторов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.