В первой части программы вы познакомитесь с природными и историческими достопримечательностями региона. Гид проведёт вас к одному из самых высоких и красивых водопадов в Грузии, расскажет о сооружении 12 века и традициях местного винного дома. Затем вы отправитесь на рафтинг по живописному 6-километровому маршруту. А в конце продегустируете несколько сортов грузинских вин.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по окрестностям (1 час)

Вы увидите самый высокий водопад (54 метра) в посёлке Махунцети, арочный средневековый мост, построенный во времена царицы Тамары, и столетний акведук к первой в Грузии электростанции. А также посетите винный дом Шервашидзе, где позже у вас будет дегустация.

Рафтинг по реке (1,5-2 часа)

После инструктажа вы сядете на 6-местную лодку и отправитесь вниз по реке из Махунцети почти до арочного моста. Протяжённость пути — 6 км. С вами будет опытный гид-инструктор, который обеспечит безопасное прохождение маршрута. В холодное время года мы выдаем гидрокостюмы. В летнее время необходимо иметь купальник или одежду для переодевания.

🍷 В завершение мы пригласим вас на дегустации в винный дом, где вы отведаете 6 видов вин.

Далее вы можете вернуться в Батуми или остаться и продолжить отдых. Здесь можно прокатиться на зиплайнах, квадроциклах, лошадках, просто погулять по территории, а также купить традиционные грузинские сладости.

Организационные детали