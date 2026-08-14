Лучшее время для участия в этом мероприятии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для рафтинга и прогулок на свежем воздухе. Вода в реках теплее, а солнечные дни позволяют насладиться красотой природы. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать, что в это время может быть прохладнее, особенно по утрам и вечерам. Однако в эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой.

В первой части программы вы увидите один из самых высоких водопадов в Грузии, арочный мост царицы Тамары и старинный акведук. Затем отправитесь на рафтинг по живописному маршруту длиной 6 км.

В завершение вас ждёт дегустация вин в винном доме Шервашидзе. Программа включает экскурсию, рафтинг и винные дегустации. Дети до 3 лет к сплаву не допускаются. Маршрут безопасен, участникам выдаются спасательные жилеты. Трансфер доступен за дополнительную плату. Незабываемые впечатления и отдых на природе гарантированы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Экскурсия по окрестностям (1 час)

Вы увидите самый высокий водопад (54 метра) в посёлке Махунцети, арочный средневековый мост, построенный во времена царицы Тамары, и столетний акведук к первой в Грузии электростанции. А также посетите винный дом Шервашидзе, где позже у вас будет дегустация.

Рафтинг по реке (1,5-2 часа)

После инструктажа вы сядете на 6-местную лодку и отправитесь вниз по реке из Махунцети почти до арочного моста. Протяжённость пути — 6 км. С вами будет опытный гид-инструктор, который обеспечит безопасное прохождение маршрута. В холодное время года мы выдаем гидрокостюмы. В летнее время необходимо иметь купальник или одежду для переодевания.

🍷 В завершение мы пригласим вас на дегустации в винный дом, где вы отведаете 6 видов вин.

Далее вы можете вернуться в Батуми или остаться и продолжить отдых. Здесь можно прокатиться на зиплайнах, квадроциклах и лошадках, просто погулять по территории, а также купить традиционные грузинские сладости.

Организационные детали