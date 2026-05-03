«Ничто не сближает людей, как смех. Потому что смех — это человеколюбие…» Лев Толстой
От Шоты Руставели до наших дней
Временами грузинский юмор — это мягкая ирония, иногда солнечное безудержное веселье, порой черный юмор на грани фола, и очень редко, практически никогда, язвительный сарказм. А умение посмеяться в любой ситуации — это одна из главных черт грузинского характера. Мы устроим променад по Батумскому бульвару и атмосферным улицам города и посмотрим на грузинскую культуру с необычного ракурса. А еще от души повеселимся. Я расскажу:
Про кого и как шутят в разных регионах Грузии.
А над кем не смеются ни при каких обстоятельствах (хотя, было одно исключение).
Анекдоты разных эпох 20 века, и как по городскому фольклору можно ощутить тот или иной период в истории.
О самоиронии в творчестве гениального художника-примитивиста Нико Пиросмани, и о современных художниках, пишущих в этом стиле.
И, конечно же, мы не забудем Резо Чхеидзе, Георгия Данелия, Сергея Параджанова и других режиссеров, открывших Грузию всему миру.
Прогулка по трем площадям
Мы погуляем по Батумскому бульвару и Парку Чудес, где у башни Алфавита я расскажу шутливую байку о его изобретении. Затем отправимся к трем главным площадям. На площади Европы я расскажу о грузинских памятниках и интересных историях с ними связанных. На Театральной поговорим о грузинском театре и кино. Вы узнаете, какие фильмы снимались в Батуми и какие забавные истории происходили на съемках. А на площади Пьяцца поговорим о различных народах, населяющих Грузию, и их репутации в анекдотах: кого считают самыми хитрыми, вспыльчивыми, скупыми, наивными и практичными? Нас ждут улицы Старого города, турецкий квартал и множество занимательных историй.
Организационные детали
Дополнительных расходов на маршруте нет. Это пешая прогулка, так что наденьте удобную обувь и одежду по погоде
Экскурсия подходит путешественникам от 14 лет
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Европы у статуи Медеи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5595 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем читать дальшеуменьшить
в декорациях города.
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка.
Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками.
Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Спасибо большое, Галине. Экскурсия прошла как одно мгновение, весело, познавательно и очень вкусно.
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о
ольга
очень понравилось! подача материала замечательная. и весело и познавательно. экскурсовод чутко подстраивается под запрос туристов. не осталось ни одного не отвеченного вопроса.
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И
Ирина
Все прошло хорошо и непринужденно. Спасибо!
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О
Ольга
Прогулка с Галиной по Батуми оставила самые приятные впечатления!
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Н
Наталья
Галина - прекрасный гид! Только в этот раз, мой третий визит в Грузию, благодаря Галине я так много узнала об особенностях различных регионов страны, особенности менталитета, принятые и непринятые темы и шутки в дружеском кругу. Много новых деталей об архитектуре Батуми. Деликатные шутки и мягкая ирония - рекомендую, если хотите погрузиться в особенности культуры страны.
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Наталья
Почувствовать Грузию как живого человека -уникальная и удивительная возможность в рамках данной экскурсии! Спасибо Галине за замечательное воплощение в действительность такой необычной темы!
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