Что я люблю в грузинском характере — это чувство юмора. Оно хорошо заметно и в истории, и в культуре грузин, которые смеются даже тогда, когда не до смеха.Мы пройдем по

Батумскому бульвару, пересечем три городские площади, заглянем в старый город и турецкий квартал. А по пути я расскажу вам о том, как грузины умеют веселиться, над кем шутят, а над кем никогда не посмеют, и о веселых историях, произошедших на улицах города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Ничто не сближает людей, как смех. Потому что смех — это человеколюбие…»

Лев Толстой

От Шоты Руставели до наших дней

Временами грузинский юмор — это мягкая ирония, иногда солнечное безудержное веселье, порой черный юмор на грани фола, и очень редко, практически никогда, язвительный сарказм. А умение посмеяться в любой ситуации — это одна из главных черт грузинского характера. Мы устроим променад по Батумскому бульвару и атмосферным улицам города и посмотрим на грузинскую культуру с необычного ракурса. А еще от души повеселимся. Я расскажу:

Про кого и как шутят в разных регионах Грузии.

А над кем не смеются ни при каких обстоятельствах (хотя, было одно исключение).

Анекдоты разных эпох 20 века, и как по городскому фольклору можно ощутить тот или иной период в истории.

О самоиронии в творчестве гениального художника-примитивиста Нико Пиросмани, и о современных художниках, пишущих в этом стиле.

И, конечно же, мы не забудем Резо Чхеидзе, Георгия Данелия, Сергея Параджанова и других режиссеров, открывших Грузию всему миру.

Прогулка по трем площадям

Мы погуляем по Батумскому бульвару и Парку Чудес, где у башни Алфавита я расскажу шутливую байку о его изобретении. Затем отправимся к трем главным площадям. На площади Европы я расскажу о грузинских памятниках и интересных историях с ними связанных. На Театральной поговорим о грузинском театре и кино. Вы узнаете, какие фильмы снимались в Батуми и какие забавные истории происходили на съемках. А на площади Пьяцца поговорим о различных народах, населяющих Грузию, и их репутации в анекдотах: кого считают самыми хитрыми, вспыльчивыми, скупыми, наивными и практичными? Нас ждут улицы Старого города, турецкий квартал и множество занимательных историй.

Организационные детали