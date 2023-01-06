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Описание
Что вас ожидает
«Ничто не сближает людей, как смех. Потому что смех — это человеколюбие…» Лев Толстой
От Шоты Руставели до наших дней
Временами грузинский юмор — это мягкая ирония, иногда солнечное безудержное веселье, порой черный юмор на грани фола, и очень редко, практически никогда, язвительный сарказм. А умение посмеяться в любой ситуации — это одна из главных черт грузинского характера. Мы устроим променад по Батумскому бульвару и атмосферным улицам города, и посмотрим на грузинскую культуру с необычного ракурса. А еще от души повеселимся. Я расскажу:
Про кого и как шутят в разных регионах Грузии.
А над кем не смеются ни при каких обстоятельствах (хотя, было одно исключение).
Анекдоты разных эпох 20 века, и как по городскому фольклору можно ощутить тот или иной период в истории.
О самоиронии в творчестве гениального художника-примитивиста Нико Пиросмани, и о современных художниках, пишущих в этом стиле.
И, конечно же, мы не забудем Резо Чхеидзе, Георгия Данелия, Сергея Параджанова и других режиссеров, открывших Грузию всему миру.
Прогулка по трем площадям
Мы погуляем по Батумскому бульвару и Парку Чудес, где у башни Алфавита я расскажу шутливую байку об его изобретении. Затем отправимся к трем главным площадям. На площади Европы я расскажу о грузинских памятниках и интересных историях с ними связанных. На Театральной поговорим о грузинском театре и кино. Вы узнаете, какие фильмы снимались в Батуми и какие забавные истории происходили на съемках. А на площади Пьяцца поговорим о различных народах, населяющих Грузию, и их репутации в народных анекдотах: кого считают самыми хитрыми, вспыльчивыми, скупыми, наивными и практичными? Нас ждут улицы Старого города, турецкий квартал и множество занимательных историй.
Организационные детали
Дополнительных расходов на маршруте нет. Это пешая прогулка, так что захватите удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Площади Европы у статуи Медеи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Батуми
Провела 3895 экскурсий для 4347 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном — когда это ещё не было трендом — приехала в 2003 году и с тех пор бываю каждый год. Каждый раз я думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает меня до слёз.
Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, как это было в Грузии. Когда-то занималась энологией (наукой о вине) и поделюсь с вами своими находками. На своих экскурсиях я уделяю особое внимание фольклору, легендам, обычаям, быту и образу жизни. Но это же Батуми и великолепные влажные субтропики! Как тут не поговорить об окружающей нас природе. А ещё при слове «Грузия» (Сакартвело) — я всегда улыбаюсь и постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка:)