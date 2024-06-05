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- к очень приятному, вежливому, интересному рассказчику, который производит вина у себя дома по старинной технологии. Рассказ о виноделии сопровождался историческими деталями, подробностями о культурных традициях грузинского застолья, тематическими песнями. Нас очень вкусно накормили домашней грузинской едой. Но больше всего лично меня впечатлили бережно реконструированные основы церкви 5 века, которую хозяин-мусульманин вместе с государственными археологами восстановил из руин на территории своего дома! Это настоящая духовность, которой стоит поучиться всем нам в современном мире. Если вы хотите ощутить традиции грузинского гостеприимства, выпить хорошего домашнего вина и почувствовать себя желанным гостем - вам на эту экскурсию!