Дегустации на экскурсиях в Батуми – попробуйте новое на вкус

Найдено 11 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Батуми, цены от €36, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепная горная Аджария в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
35 отзывов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
«Дегустация вина и обед в живописном месте»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 130 за всё до 7 чел.
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
В гостях у винодела: уникальное путешествие в мир вина и гастрономии
Исследуйте секреты грузинского виноделия и кулинарии в уютном семейном винном доме, расположенном в живописной горной Аджарии
«Хозяин поместья, он же потомственный винодел, проведет дегустацию и расскажет об особенностях разных сортов винограда»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
290 за всё до 2 чел.
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
21 отзыв
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены: трансфер, дегустации, ужин»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4738 за человека
Винные бары Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
«Я дам рекомендации по выбору вин и, пока вы наслаждаетесь напитками, расскажу, какие бывают дегустации, зачем они нужны и как получить от них максимальное удовольствие»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 6 чел.
Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«Дополнительные расходы: ужин с шоу-программой (60 лари с человека) и дегустации трёх видов вина (15 лари с человека)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за всё до 3 чел.
Из Батуми - в сказочную Имеретию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230 за всё до 5 чел.
Путь гедониста: винный тур по Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Откройте для себя уникальный винный тур по Батуми! Узнайте о культуре грузинского виноделия, посетите три заведения и попробуйте семь образцов вина
Начало: В Старом Батуми, около Драматического театра
«Во время дегустаций и прогулок между ними поговорим о вине с разных сторон, как о национальном достоянии и любви»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
94 за всё до 5 чел.
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
«А также посетите винный дом Шервашидзе, где позже у вас будет дегустация»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 125 за всё до 5 чел.
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Вкусная Аджария: научитесь готовить хинкали в уютной атмосфере
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей
Начало: в парке 6 мая
«В стоимость входит: транспортное обслуживание по маршруту, кулинарный мастер-класс, дегустация закусок»
Расписание: в четверг в 08:30
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
90 за человека
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: у вашего отеля
«как правильно дегустировать вино и вести дневник дегустации»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
150113 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Заказали экскурсию на месте с выездом на следующий день. С нами сразу связались, уточнили все детали, согласовали подачу авто. Машина была
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    подана точно в срок на локацию. винодельня расположена недалеко от города, на ее территории расположен интереснейший археологический объект, про который нам подробно и увлекательно рассказал хозяин участка Томаз. Осмотрели еоо винодельню, продегустировали прекрасное вино, после чего отобедали в его компании национальными блюдами, любезно приготовленными супругой хозяина Ингой. Провели чудесные 4 часа, получили массу удовольствия, окунулись в атмосферу прекрасной Абхазии и знаменитого грузинского гостеприимства. Всем рекомендуем!!!

  • Р
    Руслана
    1 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
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    с мужем провели экскурсию для двоих. Места очень красивые, Аджария потрясающая. Много интересных мелких деталей, о которых рассказал Малзах, составили полную картину этого региона и вызвали ещё большее уважение и любовь к Грузии. Финальное застолье в грузинской семье - выше всех похвал: душевно, вкусно и в меру пьяно)) Большое спасибо!)

  • H
    Heidmets
    30 мая 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!
  • В
    Виталий
    22 мая 2024
    За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
    Вместе с женой первый раз побывал в Грузии. И очень рады, что наше знакомство с этой удивительной страной началось именно
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    с Аджарии, Батуми и именно с гидом Георгием. Мы получили массу удовольствия от экскурсии. Здесь было всё: горы,реки, водопады, мосты, быт местных жителей и конечно же их гостеприимство и радушие, дегустация вина, грузинская кухня, танцы и песни - всё было замечательно. Отдельно хотелось бы поблагодарить гида Георгия за грамотный, интересный, увлекательный рассказ о его Родине. Однозначно, всем ищущим или сомневающимся - рекомендую.

    Вместе с женой первый раз побывал в Грузии. И очень рады, что наше знакомство с этойВместе с женой первый раз побывал в Грузии. И очень рады, что наше знакомство с этойВместе с женой первый раз побывал в Грузии. И очень рады, что наше знакомство с этой
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Это был очень интересный опыт. Я ожидала, что нас привезут на мини-завод по производству вин. А мы приехали… в гости
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    - к очень приятному, вежливому, интересному рассказчику, который производит вина у себя дома по старинной технологии. Рассказ о виноделии сопровождался историческими деталями, подробностями о культурных традициях грузинского застолья, тематическими песнями. Нас очень вкусно накормили домашней грузинской едой. Но больше всего лично меня впечатлили бережно реконструированные основы церкви 5 века, которую хозяин-мусульманин вместе с государственными археологами восстановил из руин на территории своего дома! Это настоящая духовность, которой стоит поучиться всем нам в современном мире. Если вы хотите ощутить традиции грузинского гостеприимства, выпить хорошего домашнего вина и почувствовать себя желанным гостем - вам на эту экскурсию!

  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
    Мы очень довольны этой поездкой! Коба и Ираклий прекрасные ребята, их интересно слушать, много знают, но в то же время не
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    грузят всякой ненужной информацией. Дегустация на шато прошла великолепно, о вине и винодельне рассказывал сам хозяин, человек безумно любящий свое дело, знающий толк в хорошем вине. Ну и с погодой очень повезло))) Мы довольны и всем рекомендуем!

    Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!
  • А
    Александра
    28 апреля 2024
    Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
    Нашим гидом был Мамука. Поездка была замечательной. Знания и любовь к родине нашего гида впечатляют. Мамука отвечает на все вопросы,
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    всегда готов помочь с фото и очень много рассказывает о Грузии. 🙂 Нам всё очень понравилось. Прекрасные и красивые места. Ужин в аджарской семье понравился. Местные песни, танцы и кухня не оставляют равнодушными. Эмоций море. ❤️ Обязательно вернёмся снова и порекомендуем друзьям 🙂

  • А
    Анастасия
    20 апреля 2024
    Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
    Замечательная экскурсия, прекрасные виды. Спасибо гиду Ириндию, всю дорогу очень интересно рассказывал об истории Грузии. Кажется, знает ответы на все вопросы)) Рафтинг весной оказался слегка экстримальным, но было супер!
  • S
    Svetlana
    15 апреля 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Все прошло прекрасно, очень душевный подход со стороны Тамаза. Тамаз делает реально качественное вино и все с душой. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Великолепная горная Аджария в мини-группе
  2. Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
  3. В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
  4. Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
  5. Винные бары Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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