1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
«Дегустация вина и обед в живописном месте»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
В гостях у винодела: уникальное путешествие в мир вина и гастрономии
Исследуйте секреты грузинского виноделия и кулинарии в уютном семейном винном доме, расположенном в живописной горной Аджарии
«Хозяин поместья, он же потомственный винодел, проведет дегустацию и расскажет об особенностях разных сортов винограда»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€290 за всё до 2 чел.
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены: трансфер, дегустации, ужин»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
47€38 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
«Я дам рекомендации по выбору вин и, пока вы наслаждаетесь напитками, расскажу, какие бывают дегустации, зачем они нужны и как получить от них максимальное удовольствие»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«Дополнительные расходы: ужин с шоу-программой (60 лари с человека) и дегустации трёх видов вина (15 лари с человека)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Откройте для себя уникальный винный тур по Батуми! Узнайте о культуре грузинского виноделия, посетите три заведения и попробуйте семь образцов вина
Начало: В Старом Батуми, около Драматического театра
«Во время дегустаций и прогулок между ними поговорим о вине с разных сторон, как о национальном достоянии и любви»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
«А также посетите винный дом Шервашидзе, где позже у вас будет дегустация»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Вкусная Аджария: научитесь готовить хинкали в уютной атмосфере
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей
Начало: в парке 6 мая
«В стоимость входит: транспортное обслуживание по маршруту, кулинарный мастер-класс, дегустация закусок»
Расписание: в четверг в 08:30
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€90 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: у вашего отеля
«как правильно дегустировать вино и вести дневник дегустации»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
150€113 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
- ММария5 июня 2024Заказали экскурсию на месте с выездом на следующий день. С нами сразу связались, уточнили все детали, согласовали подачу авто. Машина была
- РРуслана1 июня 2024Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
- HHeidmets30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!
- ВВиталий22 мая 2024За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущельеВместе с женой первый раз побывал в Грузии. И очень рады, что наше знакомство с этой удивительной страной началось именно
- ННаталья20 мая 2024Это был очень интересный опыт. Я ожидала, что нас привезут на мини-завод по производству вин. А мы приехали… в гости
- ССергей16 мая 2024Мы очень довольны этой поездкой! Коба и Ираклий прекрасные ребята, их интересно слушать, много знают, но в то же время не
- ААлександра28 апреля 2024Нашим гидом был Мамука. Поездка была замечательной. Знания и любовь к родине нашего гида впечатляют. Мамука отвечает на все вопросы,
- ААнастасия20 апреля 2024Замечательная экскурсия, прекрасные виды. Спасибо гиду Ириндию, всю дорогу очень интересно рассказывал об истории Грузии. Кажется, знает ответы на все вопросы)) Рафтинг весной оказался слегка экстримальным, но было супер!
- SSvetlana15 апреля 2024Все прошло прекрасно, очень душевный подход со стороны Тамаза. Тамаз делает реально качественное вино и все с душой. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Дегустационные туры»
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