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Винные дегустации – экскурсии в Батуми

Найдено 5 экскурсий в категории «Винные дегустации» в Батуми, цены от €33. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
На машине
6 часов
91 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
от €150 за всё до 7 чел.
Винные бары Батуми
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
3 июл в 10:30
5 июл в 13:00
от €60 за всё до 6 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
50 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
4 июл в 10:00
7 июл в 10:00
€40 за человека
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
3.5 часа
14 отзывов
Водная прогулка
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Познакомьтесь с природными и историческими достопримечательностями горной Аджарии. Водопад, мост царицы Тамары, рафтинг и дегустация вин ждут вас
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
6 июл в 10:00
10 июл в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
6 часов
23 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Почувствуйте себя частью грузинской культуры, научившись готовить хинкали и хачапури. Дегустация вина и традиционные тосты завершат ваш день
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: в воскресенье в 11:00
6 июл в 11:00
13 июл в 11:00
от €33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2025
    Винные бары Батуми
    Замечательная экскурсия! Галина рассказывает все подробно и с интересом. Узнали многое о винах Грузии и про дегустировали. Нам очень понравилось и хотелось бы сходить на другие экскурсии Галины. Спасибо!
  • О
    Ольга
    28 апреля 2025
    Винные бары Батуми
    Получилось очень живое общение. Узнала намного больше того, что хотела узнать. Нашла свое вино! И теперь точно знаю как формулировать запросы на любые винные поиски в любом баре💛 И конечно атмосферные фото - Галина умеет ловить шикарные кадры!
  • И
    Ирина
    13 сентября 2024
    Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
    Леван, спасибо большое! Поездка получилась очень интересной. История, традиции страны, природа- Вы нам обо всем отлично рассказали и показали. Рекомендую всем.
  • А
    Анна
    1 сентября 2024
    Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
    Очень хорошая экскурсия и приятный гид! Комфортно и удобно, интересный рассказ и красивые места
  • E
    Elena
    31 августа 2024
    Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
    Очень интересная экскурсия по горной Аджарии. Экскурсовод так интересно нам рассказал об истории Грузии, о грузинском способе виноделия! Все было сказочно.
    Очень интересная экскурсия по горной Аджарии. Экскурсовод так интересно нам рассказал об истории Грузии, о грузинском
  • А
    Андрей
    16 августа 2024
    Винные бары Батуми
    Всё было потрясающе!) История Батуми, прекрасное вино, отличные места. Галина потрясающий экскурсовод!
  • Н
    Наталья
    27 июля 2024
    Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
    Замечательная экскурсия! Моя сеья оценила ее как самую аутентичную и лучшую в Батуми. Спасибо обаятельной Марине за интересный и познавательный мастер-класс!
  • Г
    Гайдук
    26 июля 2024
    Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
    Замечательный хозяин дома Гия, который любит свое дело- виноделие! Гостеприимный и радушный! Прекрасный, уютный дом! Хинкали и хачапури мы скорее ели, чем
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    лепили (тесто-самое сложное, было уже готово и фарш тоже), так что мастер-класс скорее для любителей выпить и покушать. Надегустировались вина вдоволь, а еще выпили чачу и ароматный домашний коньяк. Уехали очень довольные, как в гостях у дедушки в деревне побывали.

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
    Это было завершающее мероприятие нашего 6-дневного путешествия по Аджарии. Все было идеально: необыкновенно вежливый интеллигентный гид Роберт, хозяева дома Гиа
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    и его супруга - все спокойно, необычайно интересно, вкусно, полезно, с погружением в культуру, в правила гостеприимства и гастрономические особенности аджарской кухни. Вначале я переживала, так как мы поехали вдвоем с дочкой, а место проведения не в городе, где-то в 30 км от Батуми. Но все прошло просто на одном дыхании: безопасная машина, безопасный маршрут, интересная беседа по дороге, вкусная еда, пение птиц и звуки природы. Рекомендую - без этого мастер-класса путешествие было бы незавершенным! Спасибо Роберту за него!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Винные дегустации»

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  1. Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
  2. Винные бары Батуми
  3. Великолепная горная Аджария в мини-группе
  4. Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
  5. Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Площадь Пьяцца
  4. Водопад Махунцети
  5. Старый город
  6. Набережная
  7. Парк Мачахела
  8. Мартвильский каньон
  9. Водопад и мост Махунцети
  10. Пещера Прометея
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2025
Сейчас в Батуми в категории "Винные дегустации" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 33 до 250. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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