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и его супруга - все спокойно, необычайно интересно, вкусно, полезно, с погружением в культуру, в правила гостеприимства и гастрономические особенности аджарской кухни. Вначале я переживала, так как мы поехали вдвоем с дочкой, а место проведения не в городе, где-то в 30 км от Батуми. Но все прошло просто на одном дыхании: безопасная машина, безопасный маршрут, интересная беседа по дороге, вкусная еда, пение птиц и звуки природы. Рекомендую - без этого мастер-класса путешествие было бы незавершенным! Спасибо Роберту за него!