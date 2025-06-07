Индивидуальная
до 7 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
от €150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
3 июл в 10:30
5 июл в 13:00
от €60 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
4 июл в 10:00
7 июл в 10:00
€40 за человека
Водная прогулка
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Познакомьтесь с природными и историческими достопримечательностями горной Аджарии. Водопад, мост царицы Тамары, рафтинг и дегустация вин ждут вас
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
6 июл в 10:00
10 июл в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.
Групповая
до 19 чел.
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Почувствуйте себя частью грузинской культуры, научившись готовить хинкали и хачапури. Дегустация вина и традиционные тосты завершат ваш день
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: в воскресенье в 11:00
6 июл в 11:00
13 июл в 11:00
от €33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2025Замечательная экскурсия! Галина рассказывает все подробно и с интересом. Узнали многое о винах Грузии и про дегустировали. Нам очень понравилось и хотелось бы сходить на другие экскурсии Галины. Спасибо!
- ООльга28 апреля 2025Получилось очень живое общение. Узнала намного больше того, что хотела узнать. Нашла свое вино! И теперь точно знаю как формулировать запросы на любые винные поиски в любом баре💛 И конечно атмосферные фото - Галина умеет ловить шикарные кадры!
- ИИрина13 сентября 2024Леван, спасибо большое! Поездка получилась очень интересной. История, традиции страны, природа- Вы нам обо всем отлично рассказали и показали. Рекомендую всем.
- ААнна1 сентября 2024Очень хорошая экскурсия и приятный гид! Комфортно и удобно, интересный рассказ и красивые места
- EElena31 августа 2024Очень интересная экскурсия по горной Аджарии. Экскурсовод так интересно нам рассказал об истории Грузии, о грузинском способе виноделия! Все было сказочно.
- ААндрей16 августа 2024Всё было потрясающе!) История Батуми, прекрасное вино, отличные места. Галина потрясающий экскурсовод!
- ННаталья27 июля 2024Замечательная экскурсия! Моя сеья оценила ее как самую аутентичную и лучшую в Батуми. Спасибо обаятельной Марине за интересный и познавательный мастер-класс!
- ГГайдук26 июля 2024Замечательный хозяин дома Гия, который любит свое дело- виноделие! Гостеприимный и радушный! Прекрасный, уютный дом! Хинкали и хачапури мы скорее ели, чем
- ННаталья27 мая 2024Это было завершающее мероприятие нашего 6-дневного путешествия по Аджарии. Все было идеально: необыкновенно вежливый интеллигентный гид Роберт, хозяева дома Гиа
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Винные дегустации»
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