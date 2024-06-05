Винные экскурсии в Батуми

Найдено 12 экскурсий в категории «Винные туры» в Батуми, цены от €28, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучше гор только горы и вино
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми
Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии
«В конце экскурсии вы побываете у хозяина марани (винодельни), который покажет виноградники и погреб, где созревает вино»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
35 отзывов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
«На обед мы отправимся в гости к местной душевной семье: вас ждут радушная атмосфера грузинского застолья, вкуснейшие аджарские блюда из экопродуктов, домашнее вино и медовая чача»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
«В завершение вы продегустируете прекрасное вино в Аджарском винном доме и узнаете много интересного о сортах и методах приготовления алкоголя в разных регионах Грузии»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 130 за всё до 7 чел.
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
21 отзыв
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
«Компанию им составит понравившееся вам вино»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4738 за человека
Винные бары Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
«Как устроен винный погреб «марани», как вино проходит долгий путь от цветка на лозе до вашего бокала, как вино вплетается в разные сферы человеческой жизни — от религии до медицины»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 6 чел.
Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«посетите Аджарский винный дом, где продегустируете три вида местного вина и познакомитесь с историей традиционного грузинского виноделия»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за всё до 3 чел.
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Полакомиться мандаринами, полюбоваться морем и пройти по извилистым старым улочкам
Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори
«Вино будет у меня с собой, как и динамик, с помощью которого я транслирую аджарскую музыку во время привалов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
70 за всё до 5 чел.
Путь гедониста: винный тур по Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Откройте для себя уникальный винный тур по Батуми! Узнайте о культуре грузинского виноделия, посетите три заведения и попробуйте семь образцов вина
Начало: В Старом Батуми, около Драматического театра
«Прогуляемся же вместе и посетим три «правильных» места, где наливают «правильное» вино»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
94 за всё до 5 чел.
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
«А также посетите винный дом Шервашидзе, где позже у вас будет дегустация»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 125 за всё до 5 чел.
Вино и семейный погреб
Групповая
4 часа
3 отзыва
Вино и семейный погреб в Батуми: история, культура и дегустация
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по семейному винному погребу в Батуми, где вы познакомитесь с историей и традициями грузинского виноделия
Начало: УЛ.Ш. Руставели, № 1 (театр драмы), Батуми
«Например, почему вино пьётся только с тостами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$28 за человека
Водопады. Мост. Вино
Индивидуальная
6 часов
Водопады. Мост. Вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: у вашего отеля
«как правильно дегустировать вино и вести дневник дегустации»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
150113 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Заказали экскурсию на месте с выездом на следующий день. С нами сразу связались, уточнили все детали, согласовали подачу авто. Машина была
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    подана точно в срок на локацию. винодельня расположена недалеко от города, на ее территории расположен интереснейший археологический объект, про который нам подробно и увлекательно рассказал хозяин участка Томаз. Осмотрели еоо винодельню, продегустировали прекрасное вино, после чего отобедали в его компании национальными блюдами, любезно приготовленными супругой хозяина Ингой. Провели чудесные 4 часа, получили массу удовольствия, окунулись в атмосферу прекрасной Абхазии и знаменитого грузинского гостеприимства. Всем рекомендуем!!!

  • С
    Степан
    1 июня 2024
    Лучше гор только горы и вино
    Замечательный гид, очень интересно рассказал и показал нам Грузию! Очень рекомендую!
    Замечательный гид, очень интересно рассказал и показал нам Грузию! Очень рекомендую!
  • Р
    Руслана
    1 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
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    с мужем провели экскурсию для двоих. Места очень красивые, Аджария потрясающая. Много интересных мелких деталей, о которых рассказал Малзах, составили полную картину этого региона и вызвали ещё большее уважение и любовь к Грузии. Финальное застолье в грузинской семье - выше всех похвал: душевно, вкусно и в меру пьяно)) Большое спасибо!)

  • H
    Heidmets
    30 мая 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Лучше гор только горы и вино
    Алексей провел нам прекрасную экскурсию по непростым горным дорогам и аутентичным местам. Также хочу отметить, что нам очень понравилось и
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    запомнилось семейное застолье с традиционными танцами, где мы даже приняли участие. Отмечу профессионализм, организованность и живую подачу материала экскурсионной программы гида! Большое спасибо за экскурсию!

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Это был очень интересный опыт. Я ожидала, что нас привезут на мини-завод по производству вин. А мы приехали… в гости
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    - к очень приятному, вежливому, интересному рассказчику, который производит вина у себя дома по старинной технологии. Рассказ о виноделии сопровождался историческими деталями, подробностями о культурных традициях грузинского застолья, тематическими песнями. Нас очень вкусно накормили домашней грузинской едой. Но больше всего лично меня впечатлили бережно реконструированные основы церкви 5 века, которую хозяин-мусульманин вместе с государственными археологами восстановил из руин на территории своего дома! Это настоящая духовность, которой стоит поучиться всем нам в современном мире. Если вы хотите ощутить традиции грузинского гостеприимства, выпить хорошего домашнего вина и почувствовать себя желанным гостем - вам на эту экскурсию!

  • В
    Виктория
    30 апреля 2024
    Вино и семейный погреб
    Искренне благодарю Гиорги за столь чудесную экскурсию! Высокий профессионализм в сочетании с приветственным и внимательным отношением к гостям сделал этот день незабываемым. Сложно вкратце описать,сколько всего узнала и увидела! Буду рекомендовать только вас😇
  • А
    Александра
    28 апреля 2024
    Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
    Нашим гидом был Мамука. Поездка была замечательной. Знания и любовь к родине нашего гида впечатляют. Мамука отвечает на все вопросы,
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    всегда готов помочь с фото и очень много рассказывает о Грузии. 🙂 Нам всё очень понравилось. Прекрасные и красивые места. Ужин в аджарской семье понравился. Местные песни, танцы и кухня не оставляют равнодушными. Эмоций море. ❤️ Обязательно вернёмся снова и порекомендуем друзьям 🙂

  • M
    MICHAEL
    26 апреля 2024
    Вино и семейный погреб
    Гиоргий отличный экскурсовод. Прекрасное владение материалом, знание истории, слушать было очень интересно. Ну а пейзажи и дегустации - выше всяких похвал.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Винные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Лучше гор только горы и вино
  2. Великолепная горная Аджария в мини-группе
  3. Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
  4. Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
  5. Винные бары Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
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