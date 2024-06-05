1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми
Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии
«В конце экскурсии вы побываете у хозяина марани (винодельни), который покажет виноградники и погреб, где созревает вино»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
«На обед мы отправимся в гости к местной душевной семье: вас ждут радушная атмосфера грузинского застолья, вкуснейшие аджарские блюда из экопродуктов, домашнее вино и медовая чача»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
«В завершение вы продегустируете прекрасное вино в Аджарском винном доме и узнаете много интересного о сортах и методах приготовления алкоголя в разных регионах Грузии»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
«Компанию им составит понравившееся вам вино»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
47€38 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
«Как устроен винный погреб «марани», как вино проходит долгий путь от цветка на лозе до вашего бокала, как вино вплетается в разные сферы человеческой жизни — от религии до медицины»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«посетите Аджарский винный дом, где продегустируете три вида местного вина и познакомитесь с историей традиционного грузинского виноделия»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Полакомиться мандаринами, полюбоваться морем и пройти по извилистым старым улочкам
Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори
«Вино будет у меня с собой, как и динамик, с помощью которого я транслирую аджарскую музыку во время привалов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Откройте для себя уникальный винный тур по Батуми! Узнайте о культуре грузинского виноделия, посетите три заведения и попробуйте семь образцов вина
Начало: В Старом Батуми, около Драматического театра
«Прогуляемся же вместе и посетим три «правильных» места, где наливают «правильное» вино»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
«А также посетите винный дом Шервашидзе, где позже у вас будет дегустация»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Вино и семейный погреб в Батуми: история, культура и дегустация
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по семейному винному погребу в Батуми, где вы познакомитесь с историей и традициями грузинского виноделия
Начало: УЛ.Ш. Руставели, № 1 (театр драмы), Батуми
«Например, почему вино пьётся только с тостами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$28 за человека
Индивидуальная
6 часов
Водопады. Мост. Вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: у вашего отеля
«как правильно дегустировать вино и вести дневник дегустации»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
150€113 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
- ММария5 июня 2024Заказали экскурсию на месте с выездом на следующий день. С нами сразу связались, уточнили все детали, согласовали подачу авто. Машина была
- ССтепан1 июня 2024Замечательный гид, очень интересно рассказал и показал нам Грузию! Очень рекомендую!
- РРуслана1 июня 2024Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
- HHeidmets30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!
- ДДарья29 мая 2024Алексей провел нам прекрасную экскурсию по непростым горным дорогам и аутентичным местам. Также хочу отметить, что нам очень понравилось и
- ННаталья20 мая 2024Это был очень интересный опыт. Я ожидала, что нас привезут на мини-завод по производству вин. А мы приехали… в гости
- ВВиктория30 апреля 2024Искренне благодарю Гиорги за столь чудесную экскурсию! Высокий профессионализм в сочетании с приветственным и внимательным отношением к гостям сделал этот день незабываемым. Сложно вкратце описать,сколько всего узнала и увидела! Буду рекомендовать только вас😇
- ААлександра28 апреля 2024Нашим гидом был Мамука. Поездка была замечательной. Знания и любовь к родине нашего гида впечатляют. Мамука отвечает на все вопросы,
- MMICHAEL26 апреля 2024Гиоргий отличный экскурсовод. Прекрасное владение материалом, знание истории, слушать было очень интересно. Ну а пейзажи и дегустации - выше всяких похвал.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Винные туры»
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