Приглашаем вас открыть для себя удивительные виды Батуми и его окрестностей с обзорной площадки в женском монастыре Самеба. Здесь, среди облаков и субтропической зелени, вы насладитесь панорамой города и его
окрестностей. После мы отправимся к одному из кулинарных символов Батуми — на рыбный рынок. Тут, в ресторанчике у моря, мы забронировали для вас уютное место. Вы сможете попробовать грузинские вина и чачу во время дегустации.

Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Обзорная площадка монастыря Самеба

Приглашаем вас насладиться великолепными видами Батуми и его окрестностей с уникальной обзорной площадки, расположенной на территории женского монастыря Самеба. Этот храм, словно парящий среди облаков и субтропической растительности, откроет перед вами новые горизонты!

Гастрономические удовольствия

Одной из главных гастрономических достопримечательностей Батуми является знаменитый рыбный рынок. Мы заранее забронировали лучший столик в уютном ресторанчике у моря, где вы сможете выбрать из обширного меню свежие дары моря и насладиться бокалом отменного грузинского вина.

Путешествие к храму Святой Троицы

Наш водитель встретит вас у колоннады парка 6 мая и отвезет за город. По дороге вы сможете насладиться живописными пейзажами, окруженными буйной субтропической растительностью и местными домами. Поднимаясь на высоту 400 метров над уровнем моря, вы достигнете храма Святой Троицы и действующего монастыря, который является местом силы и восстановления энергетического баланса.

Непередаваемые виды и сувениры

На этой обзорной площадке вам откроются потрясающие виды на Батуми и его окрестности. Вы сможете увидеть не только соседние курорты, но и Турцию. Здесь у вас будет возможность прогуляться, посетить церковь и приобрести уникальные сувениры для своих близких в местной лавке, где можно найти множество оригинальных вещиц.

Возвращение к гастрономическим наслаждениям

После того как вы спуститесь с "небес на землю", вас ждет знаменитый Батумский рыбный рынок. Ужин с местными морепродуктами станет настоящим кулинарным приключением. Вы сможете выбрать блюда по своему вкусу из меню ресторана у моря, наслаждаясь шумом прибоя и свежими морепродуктами, закусками и салатами, а также прекрасным грузинским вином. Обратите внимание, что блюда и напитки в ресторане оплачиваются отдельно, согласно меню.

Важно знать

Обратите внимание, что поездка проходит в сопровождении водителя без гида, что позволяет вам насладиться личным временем и атмосферой этого прекрасного места.

по средам 15.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Самеба и батумский Рыбный рынок, Спустившись с «небес на землю» идем на знаменитый Батумский рыбный рынок - еще одну популярную достопримечательность города. Здесь Вас ждет дегустация свежайших черноморских деликатесов - барабулька, мидии, ставридка, дополненные ароматным соусом, свежим хлебом и хрустящим салатом. А бокал сухого белого вина подчеркнет изысканный вкус морепродуктов
  • 🍷 Грузинское гостеприимство в бокале. Вино как искусство
  • Завершаем вечер в традиционном винном погребе - марани, где раскроем для Вас настоящую Грузию через дегустацию авторских вин и аутентичной чачи
  • Дегустация раскроет перед вами богатство и разнообразие грузинских напитков, пропитанных теплом грузинского солнца. Мягкие, терпкие, насыщенные, сладковатые, горьковатые - вы почувствуете вкус Грузии в каждом глотке
  • 💛 Эта поездка - не просто экскурсия, а яркая палитра вкусов, видов и эмоций
  • Откройте для себя Батуми с новой, удивительной стороны! Поехали с нами 😊
Что включено
  • Транспортное обслуживание (авто с водителем)
  • Сет местных морепродуктов с бокалом вина/пива
  • Дегустация грузинских вин и чачи
Место начала и завершения?
Двор отеля Tsereteli Palace, ул Горгиладзе 33
Когда и сколько длится?
Когда: по средам 15.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Благодарим за ваше бронирование. Наши экскурсии гарантированы к проведению от 2х человек, поэтому просьба дождаться подтверждения от гида
  • Если Вы не получили подтверждение в течение 8 часов, просим связаться с нами с помощью вайбер, ватсап, телеграм +995557605394
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Elena
29 окт 2024

Входит в следующие категории Батуми

