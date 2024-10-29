Приглашаем вас открыть для себя удивительные виды Батуми и его окрестностей с обзорной площадки в женском монастыре Самеба. Здесь, среди облаков и субтропической зелени, вы насладитесь панорамой города и его

окрестностей. После мы отправимся к одному из кулинарных символов Батуми — на рыбный рынок. Тут, в ресторанчике у моря, мы забронировали для вас уютное место. Вы сможете попробовать грузинские вина и чачу во время дегустации.

Описание экскурсии

Обзорная площадка монастыря Самеба

Приглашаем вас насладиться великолепными видами Батуми и его окрестностей с уникальной обзорной площадки, расположенной на территории женского монастыря Самеба. Этот храм, словно парящий среди облаков и субтропической растительности, откроет перед вами новые горизонты!

Гастрономические удовольствия

Одной из главных гастрономических достопримечательностей Батуми является знаменитый рыбный рынок. Мы заранее забронировали лучший столик в уютном ресторанчике у моря, где вы сможете выбрать из обширного меню свежие дары моря и насладиться бокалом отменного грузинского вина.

Путешествие к храму Святой Троицы

Наш водитель встретит вас у колоннады парка 6 мая и отвезет за город. По дороге вы сможете насладиться живописными пейзажами, окруженными буйной субтропической растительностью и местными домами. Поднимаясь на высоту 400 метров над уровнем моря, вы достигнете храма Святой Троицы и действующего монастыря, который является местом силы и восстановления энергетического баланса.

Непередаваемые виды и сувениры

На этой обзорной площадке вам откроются потрясающие виды на Батуми и его окрестности. Вы сможете увидеть не только соседние курорты, но и Турцию. Здесь у вас будет возможность прогуляться, посетить церковь и приобрести уникальные сувениры для своих близких в местной лавке, где можно найти множество оригинальных вещиц.

Возвращение к гастрономическим наслаждениям

После того как вы спуститесь с "небес на землю", вас ждет знаменитый Батумский рыбный рынок. Ужин с местными морепродуктами станет настоящим кулинарным приключением. Вы сможете выбрать блюда по своему вкусу из меню ресторана у моря, наслаждаясь шумом прибоя и свежими морепродуктами, закусками и салатами, а также прекрасным грузинским вином. Обратите внимание, что блюда и напитки в ресторане оплачиваются отдельно, согласно меню.

Важно знать

Обратите внимание, что поездка проходит в сопровождении водителя без гида, что позволяет вам насладиться личным временем и атмосферой этого прекрасного места.