Описание экскурсии
Обзорная площадка монастыря Самеба
Приглашаем вас насладиться великолепными видами Батуми и его окрестностей с уникальной обзорной площадки, расположенной на территории женского монастыря Самеба. Этот храм, словно парящий среди облаков и субтропической растительности, откроет перед вами новые горизонты!
Гастрономические удовольствия
Одной из главных гастрономических достопримечательностей Батуми является знаменитый рыбный рынок. Мы заранее забронировали лучший столик в уютном ресторанчике у моря, где вы сможете выбрать из обширного меню свежие дары моря и насладиться бокалом отменного грузинского вина.
Путешествие к храму Святой Троицы
Наш водитель встретит вас у колоннады парка 6 мая и отвезет за город. По дороге вы сможете насладиться живописными пейзажами, окруженными буйной субтропической растительностью и местными домами. Поднимаясь на высоту 400 метров над уровнем моря, вы достигнете храма Святой Троицы и действующего монастыря, который является местом силы и восстановления энергетического баланса.
Непередаваемые виды и сувениры
На этой обзорной площадке вам откроются потрясающие виды на Батуми и его окрестности. Вы сможете увидеть не только соседние курорты, но и Турцию. Здесь у вас будет возможность прогуляться, посетить церковь и приобрести уникальные сувениры для своих близких в местной лавке, где можно найти множество оригинальных вещиц.
Возвращение к гастрономическим наслаждениям
После того как вы спуститесь с "небес на землю", вас ждет знаменитый Батумский рыбный рынок. Ужин с местными морепродуктами станет настоящим кулинарным приключением. Вы сможете выбрать блюда по своему вкусу из меню ресторана у моря, наслаждаясь шумом прибоя и свежими морепродуктами, закусками и салатами, а также прекрасным грузинским вином. Обратите внимание, что блюда и напитки в ресторане оплачиваются отдельно, согласно меню.
Важно знать
Обратите внимание, что поездка проходит в сопровождении водителя без гида, что позволяет вам насладиться личным временем и атмосферой этого прекрасного места.
по средам 15.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Самеба и батумский Рыбный рынок, Спустившись с «небес на землю» идем на знаменитый Батумский рыбный рынок - еще одну популярную достопримечательность города. Здесь Вас ждет дегустация свежайших черноморских деликатесов - барабулька, мидии, ставридка, дополненные ароматным соусом, свежим хлебом и хрустящим салатом. А бокал сухого белого вина подчеркнет изысканный вкус морепродуктов
- 🍷 Грузинское гостеприимство в бокале. Вино как искусство
- Завершаем вечер в традиционном винном погребе - марани, где раскроем для Вас настоящую Грузию через дегустацию авторских вин и аутентичной чачи
- Дегустация раскроет перед вами богатство и разнообразие грузинских напитков, пропитанных теплом грузинского солнца. Мягкие, терпкие, насыщенные, сладковатые, горьковатые - вы почувствуете вкус Грузии в каждом глотке
- 💛 Эта поездка - не просто экскурсия, а яркая палитра вкусов, видов и эмоций
- Откройте для себя Батуми с новой, удивительной стороны! Поехали с нами 😊
Что включено
- Транспортное обслуживание (авто с водителем)
- Сет местных морепродуктов с бокалом вина/пива
- Дегустация грузинских вин и чачи
Важная информация
- Благодарим за ваше бронирование. Наши экскурсии гарантированы к проведению от 2х человек, поэтому просьба дождаться подтверждения от гида
- Если Вы не получили подтверждение в течение 8 часов, просим связаться с нами с помощью вайбер, ватсап, телеграм +995557605394