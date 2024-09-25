Храм Самеба – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Самеба» в Батуми, цены от €55. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Путешествие в грузинские тропики
На машине
129 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
Завтра в 11:00
25 окт в 11:00
от 120 за всё до 2 чел.
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
На машине
12 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
28 окт в 10:00
31 окт в 10:00
103 за всё до 4 чел.
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
Пешая
На машине
6 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Расписание: перед заказом пожалуйста уточняйте информацию по расписанию экскурсии у гида
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Спасибо большое Ириндию за такую интересную экскурсию! Мы не заметили как пролетели эти 2 часа. Несмотря на то, что много ходили это не показалось долго. Все было познавательно, с юмором, обошли все основные места прекрасного Батуми
  • Н
    Наталья
    23 сентября 2024
    Путешествие в грузинские тропики
    Спасибо большое Фёдору за прекрасную экскурсию! Маршрут был отлично спланирован. Переживали, что 6-летний сын заскучает, но и он осилил приключение
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    и, думаю, много чего запомнил. Прошло все легко и непренужденно. Брали в Батуми потом еще и другие экскурсии, но Фёдор однозначно понравился больше всего!

  • N
    Nikita
    20 сентября 2024
    Путешествие в грузинские тропики
    Отличный поход недалеко от Батуми, возможность взглянуть на сам город и виды вокруг с высоты птичьего полёта (в прямом смысле)
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    и весьма уютный ужин с вкусной едой - всё это превзошло наши ожидания! Спасибо большое Фёдору за круто проведённое время, активный отдых и познавательную информацию!

  • М
    Мари
    19 августа 2024
    Путешествие в грузинские тропики
    Я очень благодарна Федору за грамотно составленный маршрут и чуткое отношение к клиентам. Мы с дочерью (мне 50, дочери 9) получили массу удовольствия и впечатлений. Большое спасибо экскурсоводу и "трипстеру" за наш чудесный день!
    Я очень благодарна Федору за грамотно составленный маршрут и чуткое отношение к клиентам. Мы с дочерьюЯ очень благодарна Федору за грамотно составленный маршрут и чуткое отношение к клиентам. Мы с дочерьюЯ очень благодарна Федору за грамотно составленный маршрут и чуткое отношение к клиентам. Мы с дочерью
  • А
    Анастасия
    11 августа 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Хороший маршрут, приятный человек, но очень поверхностный рассказ для экскурсовода. Скорее нас возил приятный человек и показал визуально, что есть, но без глубокой экскурсии
  • Д
    Диана
    14 июля 2024
    Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
    Хочу выразить огромную благодарность Кате за эту экскурсию. Всё прошло просто шикарно. Получила не только порцию новой, полезной информации, но
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    и заряд положительных эмоций. Пещера Прометея очень впечатлила. Очень понравился обед в ресторане с Грузинской кухней. Благодаря гиду, экскурсия прошла очень весело, увлекательно и насыщенно. Все расставались добрыми друзьями! Рекомендую!

  • O
    Olesya
    9 июля 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Ириндий замечательный и очень грамотный гид! Рекомендую на все 100% Мадлоба, Ириндий! Сакартвело навсегда в моем сердце! ❤️
  • К
    Костя
    1 июля 2024
    Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
    Прекрасная организация и интересный маршрут. Пещера Прометея впечатлила масштабами и красотой, Сатаплия – своими уникальными находками. Радовался там как ребенок)) День получился прекрасный, всем спасибо.
  • А
    Александр
    25 июня 2024
    Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
    Экскурсия была замечательной. Пещера Прометея и Сатаплия – это must-see в Грузии. Все было организовано на высшем уровне, гид был очень интеллектуально образованным, знающим историю города. Обедали в грузинском кафе с лучшими хачапури, которые я пробовал!))

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Храм Самеба»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
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  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Площадь Пьяцца
  5. Парк Мачахела
  6. Старый город
  7. Набережная
  8. Пещера Прометея
  9. Водопад и мост Махунцети
  10. Мартвильский каньон
Сколько стоит экскурсия по Батуми в октябре 2024
Сейчас в Батуми в категории "Храм Самеба" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 120. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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