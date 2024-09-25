8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
Завтра в 11:00
25 окт в 11:00
от €120 за всё до 2 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
28 окт в 10:00
31 окт в 10:00
€103 за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Расписание: перед заказом пожалуйста уточняйте информацию по расписанию экскурсии у гида
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 сентября 2024Спасибо большое Ириндию за такую интересную экскурсию! Мы не заметили как пролетели эти 2 часа. Несмотря на то, что много ходили это не показалось долго. Все было познавательно, с юмором, обошли все основные места прекрасного Батуми
- ННаталья23 сентября 2024Спасибо большое Фёдору за прекрасную экскурсию! Маршрут был отлично спланирован. Переживали, что 6-летний сын заскучает, но и он осилил приключение
- NNikita20 сентября 2024Отличный поход недалеко от Батуми, возможность взглянуть на сам город и виды вокруг с высоты птичьего полёта (в прямом смысле)
- ММари19 августа 2024Я очень благодарна Федору за грамотно составленный маршрут и чуткое отношение к клиентам. Мы с дочерью (мне 50, дочери 9) получили массу удовольствия и впечатлений. Большое спасибо экскурсоводу и "трипстеру" за наш чудесный день!
- ААнастасия11 августа 2024Хороший маршрут, приятный человек, но очень поверхностный рассказ для экскурсовода. Скорее нас возил приятный человек и показал визуально, что есть, но без глубокой экскурсии
- ДДиана14 июля 2024Хочу выразить огромную благодарность Кате за эту экскурсию. Всё прошло просто шикарно. Получила не только порцию новой, полезной информации, но
- OOlesya9 июля 2024Ириндий замечательный и очень грамотный гид! Рекомендую на все 100% Мадлоба, Ириндий! Сакартвело навсегда в моем сердце! ❤️
- ККостя1 июля 2024Прекрасная организация и интересный маршрут. Пещера Прометея впечатлила масштабами и красотой, Сатаплия – своими уникальными находками. Радовался там как ребенок)) День получился прекрасный, всем спасибо.
- ААлександр25 июня 2024Экскурсия была замечательной. Пещера Прометея и Сатаплия – это must-see в Грузии. Все было организовано на высшем уровне, гид был очень интеллектуально образованным, знающим историю города. Обедали в грузинском кафе с лучшими хачапури, которые я пробовал!))
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Храм Самеба»
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