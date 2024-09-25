Ю Юлия Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба Спасибо большое Ириндию за такую интересную экскурсию! Мы не заметили как пролетели эти 2 часа. Несмотря на то, что много ходили это не показалось долго. Все было познавательно, с юмором, обошли все основные места прекрасного Батуми

Н Наталья Путешествие в грузинские тропики читать дальше и, думаю, много чего запомнил. Прошло все легко и непренужденно. Брали в Батуми потом еще и другие экскурсии, но Фёдор однозначно понравился больше всего! Спасибо большое Фёдору за прекрасную экскурсию! Маршрут был отлично спланирован. Переживали, что 6-летний сын заскучает, но и он осилил приключение

N Nikita Путешествие в грузинские тропики читать дальше и весьма уютный ужин с вкусной едой - всё это превзошло наши ожидания! Спасибо большое Фёдору за круто проведённое время, активный отдых и познавательную информацию! Отличный поход недалеко от Батуми, возможность взглянуть на сам город и виды вокруг с высоты птичьего полёта (в прямом смысле)

М Мари Путешествие в грузинские тропики Я очень благодарна Федору за грамотно составленный маршрут и чуткое отношение к клиентам. Мы с дочерью (мне 50, дочери 9) получили массу удовольствия и впечатлений. Большое спасибо экскурсоводу и "трипстеру" за наш чудесный день!

А Анастасия Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба Хороший маршрут, приятный человек, но очень поверхностный рассказ для экскурсовода. Скорее нас возил приятный человек и показал визуально, что есть, но без глубокой экскурсии

Д Диана Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур) читать дальше и заряд положительных эмоций. Пещера Прометея очень впечатлила. Очень понравился обед в ресторане с Грузинской кухней. Благодаря гиду, экскурсия прошла очень весело, увлекательно и насыщенно. Все расставались добрыми друзьями! Рекомендую! Хочу выразить огромную благодарность Кате за эту экскурсию. Всё прошло просто шикарно. Получила не только порцию новой, полезной информации, но

O Olesya Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба Ириндий замечательный и очень грамотный гид! Рекомендую на все 100% Мадлоба, Ириндий! Сакартвело навсегда в моем сердце! ❤️

К Костя Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур) Прекрасная организация и интересный маршрут. Пещера Прометея впечатлила масштабами и красотой, Сатаплия – своими уникальными находками. Радовался там как ребенок)) День получился прекрасный, всем спасибо.