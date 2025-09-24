Побывать в горной деревушке, которая «лежит» среди облаков, пожарить отменный шашлык, угоститься бокалом ароматного вина, забыть о суете и трудностях повседневности.
Описание экскурсии
Гомис Мта — горная деревня, которая расположена на высоте 2 100 метров над уровнем моря. В селе отсутствуют блага цивилизации. Здесь нет электричества, туалет на улице, умывальник тоже на улице, водопровода и газа нет. Сотовая связь ловит в отдельных точках. По дороге нас ждут живописные ландшафты, реки, самобытные поселки. Вокруг только девственная природа, чистейший воздух, вершины гор и облака, до которых можно дотронуться рукой. Ваше сердце наполнится любовью, душа — спокойствием, а разум — светлыми мыслями. Вы отдохнете от суеты большого города, отвлечетесь от ежедневных забот и весело проведете время. Важно знать • после бронирования экскурсии с вами свяжется водитель, чтобы договориться о месте встречи;
поездку лучше планировать в ясную погоду, иначе вы ничего не увидите в горах из-за густого тумана;
• в путешествии пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии входит:
• трансфер в обе стороны, Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы • пикник рассчитывается в зависимости от размера группы(по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны,
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Это была лучшая из лучших экскурсий из Батуми! Большое спасибо Давиду и Гураму за прекрасную экскурсию и шикарный день!!! Супер-пикник, вкуснейший шашлык, арбуз, плюс общение, позитив, забота и неповторимые виды на горы и Гомис мта!!! Желаю вам процветания, достатка и хороших гостей!! Теперь уже дорогие друзья!!! Пусть у вас все будет хорошо!!! 🫶
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень классная экскурсия. Организовано всё на пять с плюсом. Очень комфортно доехали до Гомис Мта, с "зелеными стоянками". Очень душевный гид Давид. Огромное вам спасибо за душевность, теплоту, гостеприимство и организацию этого приключения. Виды шикарные, дух захватывает. Вкуснейшие шашлыки! На обратном пути пели всей компанией песни.
Вам был полезен этот отзыв?
V
Организаторы были очень душевные и отдельное спасибо Амиру! Не было проблем со связью, повезло с погодой и пикник на вершине удался, никто не остался голодным. Незабываемый опыт, считаю одно из самых красивых мест в Грузии!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Жаль, что с погодой не повезло и ничего толком не увидели. Организация экскурсии хорошая.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии на «Гомис Мта: прогулка над облаками в мини-группе за 1 день»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучше гор только горы и вино
Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Лучше гор только горы и вино! Групповая экскурсия из Батуми
Горные пейзажи с водопадами, развалины древней крепости и настоящее грузинское застолье с вином
Начало: По договорённости
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
31 мая в 09:00
3 июн в 09:00
€58 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Облака под ногами - в деревню Гомисмта из Батуми
Побывать в одном из самых живописных уголков Горной Аджарии и узнать, что такое покой
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€85 за человека
$41 за человека