Из Батуми к Гомисмта - туда, где облака под ногами

Настоящее погружение в душу Грузии - через пейзажи, вкусы и истории
Эта экскурсия для тех, кто хочет на день вырваться из городской суеты и раствориться в тишине, чистом воздухе и потрясающих видах. Здесь не нужно никуда спешить — только наслаждаться дорогой, горами и атмосферой.

Это не просто поездка, а настоящий отдых душой с шашлыком, вином и закатом, который запоминается навсегда.
5
61 отзыв
Описание экскурсии

  • Монастырь Шемокмеди. Мы посетим обитель среди зелёных холмов Гурии, которая была основана в Средние века. Время здесь будто замирает, и даже короткая остановка дарит ощущение покоя и сопричастности к истории
  • Купание в горной реке. Сделаем приятную передышку у кристально чистой реки, где вода бодрит, а пейзаж радует глаз
  • Серпантинный подъём в облака. Дорога к Гомисмта — отдельное приключение. За каждым поворотом открываются всё более впечатляющие панорамы
  • Прогулка по деревушке Гомисмта. Поселение раскинулось на высоте около 2000 метров. Деревянные домики, туманы и аромат горных трав — здесь хочется просто идти, молчать и дышать каждой клеткой
  • Атмосферный пикник. Сочный шашлык, домашнее вино, свежий хлеб и тёплая компания — всё, чтобы почувствовать вкус жизни в горах
  • Встреча заката на вершине. Закат над Гомисмта — это не просто вид. Это чувство, когда мир замирает, а ты стоишь наверху и понимаешь, как мало нужно для счастья

В поездке я расскажу:

  • Об истории и культуре Гурии
  • Жизни в высокогорных деревнях
  • Природе и уникальном животном мире Гомисмта
  • Серпантинных дорогах Грузии
  • Секретах местного шашлыка
  • Традициях виноделия и культуре застолья

Тайминг маршрута:

13:00 — начало экскурсии (время меняется в зависимости от времени заката)
14:30 — посещение монастыря Шемокмеди
15:00 — остановка у горной реки, купание (по желанию)
16:30 — прибытие в Гомисмта, прогулка по деревне, пикник
20:00 — встреча заката на вершине
21:00 — выезд в Батуми
23:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Starex, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
  • В стоимость включён пикник с шашлыком, овощами и фруктами, сыром, свежим хлебом, закусками, вином, чачей, чаем и лимонадами
  • Экскурсия подойдёт всем: ограничений по возрасту и физической подготовке нет
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Участник€45
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Orbi City
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1180 туристов
Уже много лет наша команда изучает Грузию — её места, людей и культуру. Со временем это стало основой авторских маршрутов, где важны атмосфера, лёгкость и впечатления. С вами будут работать внимательные и профессиональные гиды, которые умеют делиться страной не по шаблону, а через живые истории и детали.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
1
3
1
2
1
Марина
Выбирала это путешествие по отзывам и по маршруту, для меня важно,чтобы экскурсию проводил Иван, для меня подача материала важна как по истории так и по слуховому восприятию, и самое важное
вчера на горе мы просто замерзли, не смотря на куртки и пледы, под ногами мокрый снег с землей, сильный ветер, находится в таких условиях да еще найти силы,, отведать шашлыки,, у многих желания не было, не сезон, рано, замерзли,устали. По организации все прекрасно, ребята старались, стол и шашлыки все вкусно, вино, чача, лепешки,сыры, спасибо.

Ответ организатора:
Марина, спасибо большое за ваш подробный отзыв и за добрые слова об организации, угощении и работе нашей команды. Нам очень
приятно, что вы это отметили!

Что касается погоды на вершине, к сожалению, горы всегда остаются немного непредсказуемыми. Это был один из первых выездов сезона, и, несмотря на прогнозы, которые обещали более комфортную температуру, на месте оказалось значительно холоднее. Именно поэтому мы всегда заранее рекомендуем брать с собой тёплую одежду даже в те дни, когда внизу кажется уже совсем летняя погода.
Очень жаль, что из-за погодных условий часть впечатлений оказалась смазана.

Приносим свои извинения за доставленный дискомфорт. Мы всегда стараемся предусмотреть возможные сложности и сделать путешествие максимально комфортным для наших гостей, а подобные замечания помогают нам становиться лучше и ещё внимательнее относиться к деталям.

Е
Поездка на гору Гомисмта с гидом Иваном и водителем Зазой оставила незабываемые впечатления!

По пути на гору мы заехали в пару обещанных программой экскурсии мест, весь путь сопровождался увлекательными фактами и
информацией от Ивана. Время в пути пролетело очень быстро и интересно!

А на долгожданной высоте 2100 метров нам открылись потрясающие виды: величественные горы, бескрайнее море и завораживающий закат, который мы встретили в полной тишине, наслаждаясь моментом. Эти виды невозможно описать словами — их нужно увидеть своими глазами.

Иван организовал незабываемый пикник: сочный шашлык, приготовленный Зазой, грузинское вино и дружеская атмосфера сделали этот день особенным. А фотографии с флагом Грузии стали настоящим украшением нашей поездки.

Обратный путь по серпантину был не менее увлекательным: под дружные песни с представителями разных стран дорога казалась короткой и совсем не страшной.

Эта экскурсия — идеальный способ почувствовать дух Грузии и насладиться её красотой. Рекомендую всем, кто хочет получить яркие эмоции и незабываемые впечатления!

Ивану огромное спасибо и респект за такую экскурсию, процветания, мира, любви, добра!

М
Если будете в Батуми совершенно точно рекомендую обратиться за экскурсией к Ивану.
Отличное знает историю, легенды и житейские особенности этого края. Во время экскурсии вся инфа поддается максимально доступно и харизматично. Иван проявляет личный подход к каждому гостю. Поездка совершенно не чувствуется долгой т. к. думать об этом времени нет. И главное это невероятной красоты виды в деревушке на такой высоте.
О
За нашу поездку в Грузию успели побывать на нескольких экскурсиях, но именно эта запала в душу, и воспоминания об этом дне всё ещё греют душу! Однозначно рекомендую, всё прошло на
высшем уровне, даже превзошло ожидания!

Иван — великолепный экскурсовод, слушать его — одно удовольствие. Маршрут составлен совершенно логично: мы видели красивейшие места Гурии, посетили монастырь Шемокмеди, купались в горной реке и, конечно же, поднялись на 2100 метров, чтобы встретить закат в деревне Гомис Мта. Вся поездка сопровождалась интереснейшими рассказами о географических и экономических особенностях этого региона Грузии. Стоит отметить глубину знаний и подачу Ивана. Пожалуй, лучший экскурсовод, с которым мне доводилось исследовать мир.

Эта экскурсия не только про созерцание красивейших пейзажей, но и про чувство единства, тепла, доброты. Умение создать такую атмосферу, а не просто рассказать об истории и географии дорогого стоит! Иван потрясающий человек с доброй душой! Очень радостно было смотреть за тем, как он бережно относится к животным: кормит котенка и пса, живущих у монастыря, гладит бездомных собак у заправки, всячески им помогает, лечит. Просто до слез… Всё время экскурсии было ощущение невероятного тепла, искренности, простоты, хотелось сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно»!

А ещё стоит отметить шикарный ужин, который приготовил Иван. У нас был пикник с самым красивым видом, потому что Иван знает особое место)) Мы ели самые вкусные овощи и фрукты (таких сладких арбузов и дынь я не пробовала никогда в жизни), пили вино, Заза, наш водитель, просто прекрасно приготовил шашлык, который можно было попробовать с грузинскими соусами. А по дороге мы ещё заезжали за самыми ароматными лепешками! Во время пикника Иван продолжал обо всех заботиться, предлагал положить ещё еды или налить вина.

Возвращались домой уже за полночь. Иван любезно помог нам вызвать такси, за что ему большое спасибо! Вообще самые добрые слова Ивану и Зазе, который тоже заряжал харизмой!

Рекомендую эту экскурсию каждому! Многие возят в деревню Гомис Мта, но я бы снова вернулась к Ивану. Специалист, мастер своего дела, все же учитель географии по образованию (коротенькие истории из личной жизни тоже были супер!). Эмоции от поездки невероятные! Столько красоты увидела, столько добра почувствовала! В десятибалльную шкалу моя оценка не уместится))

А
Волшебное место! А Иван - идеальный экскурсовод! Решайтесь, не пожалеете! 😍
Мария
Огромное спасибо Ивану за прекрасную экскурсию! Мы получили просто незабываемые впечатления и эмоции: тихий, безмятежный монастырь Шемокмеди, бодрящее купание в горной реке и, конечно, пикник над облаками. Вино, фрукты и
овощи, сыры, свежеиспечённый грузинский шоти, сочный шашлык — всё было высочайшего качества.

Иван позаботился о том, чтобы у всех был плед и подстилка, проявлял индивидуальный подход к каждому и следил за нашим водным балансом — бокал никогда не пустел;)

