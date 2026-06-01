Эта экскурсия для тех, кто хочет на день вырваться из городской суеты и раствориться в тишине, чистом воздухе и потрясающих видах. Здесь не нужно никуда спешить — только наслаждаться дорогой, горами и атмосферой.
Это не просто поездка, а настоящий отдых душой с шашлыком, вином и закатом, который запоминается навсегда.
Описание экскурсии
- Монастырь Шемокмеди. Мы посетим обитель среди зелёных холмов Гурии, которая была основана в Средние века. Время здесь будто замирает, и даже короткая остановка дарит ощущение покоя и сопричастности к истории
- Купание в горной реке. Сделаем приятную передышку у кристально чистой реки, где вода бодрит, а пейзаж радует глаз
- Серпантинный подъём в облака. Дорога к Гомисмта — отдельное приключение. За каждым поворотом открываются всё более впечатляющие панорамы
- Прогулка по деревушке Гомисмта. Поселение раскинулось на высоте около 2000 метров. Деревянные домики, туманы и аромат горных трав — здесь хочется просто идти, молчать и дышать каждой клеткой
- Атмосферный пикник. Сочный шашлык, домашнее вино, свежий хлеб и тёплая компания — всё, чтобы почувствовать вкус жизни в горах
- Встреча заката на вершине. Закат над Гомисмта — это не просто вид. Это чувство, когда мир замирает, а ты стоишь наверху и понимаешь, как мало нужно для счастья
В поездке я расскажу:
- Об истории и культуре Гурии
- Жизни в высокогорных деревнях
- Природе и уникальном животном мире Гомисмта
- Серпантинных дорогах Грузии
- Секретах местного шашлыка
- Традициях виноделия и культуре застолья
Тайминг маршрута:
13:00 — начало экскурсии (время меняется в зависимости от времени заката)
14:30 — посещение монастыря Шемокмеди
15:00 — остановка у горной реки, купание (по желанию)
16:30 — прибытие в Гомисмта, прогулка по деревне, пикник
20:00 — встреча заката на вершине
21:00 — выезд в Батуми
23:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Starex, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
- В стоимость включён пикник с шашлыком, овощами и фруктами, сыром, свежим хлебом, закусками, вином, чачей, чаем и лимонадами
- Экскурсия подойдёт всем: ограничений по возрасту и физической подготовке нет
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Её забронировали более 100 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Orbi City
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1180 туристов
Уже много лет наша команда изучает Грузию — её места, людей и культуру. Со временем это стало основой авторских маршрутов, где важны атмосфера, лёгкость и впечатления. С вами будут работать внимательные и профессиональные гиды, которые умеют делиться страной не по шаблону, а через живые истории и детали.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выбирала это путешествие по отзывам и по маршруту, для меня важно,чтобы экскурсию проводил Иван, для меня подача материала важна как по истории так и по слуховому восприятию, и самое важное
Иван
Ответ организатора:
Марина, спасибо большое за ваш подробный отзыв и за добрые слова об организации, угощении и работе нашей команды. Нам очень
Е
Поездка на гору Гомисмта с гидом Иваном и водителем Зазой оставила незабываемые впечатления!
По пути на гору мы заехали в пару обещанных программой экскурсии мест, весь путь сопровождался увлекательными фактами и
+2
М
Если будете в Батуми совершенно точно рекомендую обратиться за экскурсией к Ивану.
Отличное знает историю, легенды и житейские особенности этого края. Во время экскурсии вся инфа поддается максимально доступно и харизматично. Иван проявляет личный подход к каждому гостю. Поездка совершенно не чувствуется долгой т. к. думать об этом времени нет. И главное это невероятной красоты виды в деревушке на такой высоте.
О
За нашу поездку в Грузию успели побывать на нескольких экскурсиях, но именно эта запала в душу, и воспоминания об этом дне всё ещё греют душу! Однозначно рекомендую, всё прошло на
+2
А
Волшебное место! А Иван - идеальный экскурсовод! Решайтесь, не пожалеете! 😍
+2
Огромное спасибо Ивану за прекрасную экскурсию! Мы получили просто незабываемые впечатления и эмоции: тихий, безмятежный монастырь Шемокмеди, бодрящее купание в горной реке и, конечно, пикник над облаками. Вино, фрукты и
+2
