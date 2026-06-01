читать дальше уменьшить

высшем уровне, даже превзошло ожидания!



Иван — великолепный экскурсовод, слушать его — одно удовольствие. Маршрут составлен совершенно логично: мы видели красивейшие места Гурии, посетили монастырь Шемокмеди, купались в горной реке и, конечно же, поднялись на 2100 метров, чтобы встретить закат в деревне Гомис Мта. Вся поездка сопровождалась интереснейшими рассказами о географических и экономических особенностях этого региона Грузии. Стоит отметить глубину знаний и подачу Ивана. Пожалуй, лучший экскурсовод, с которым мне доводилось исследовать мир.



Эта экскурсия не только про созерцание красивейших пейзажей, но и про чувство единства, тепла, доброты. Умение создать такую атмосферу, а не просто рассказать об истории и географии дорогого стоит! Иван потрясающий человек с доброй душой! Очень радостно было смотреть за тем, как он бережно относится к животным: кормит котенка и пса, живущих у монастыря, гладит бездомных собак у заправки, всячески им помогает, лечит. Просто до слез… Всё время экскурсии было ощущение невероятного тепла, искренности, простоты, хотелось сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно»!



А ещё стоит отметить шикарный ужин, который приготовил Иван. У нас был пикник с самым красивым видом, потому что Иван знает особое место)) Мы ели самые вкусные овощи и фрукты (таких сладких арбузов и дынь я не пробовала никогда в жизни), пили вино, Заза, наш водитель, просто прекрасно приготовил шашлык, который можно было попробовать с грузинскими соусами. А по дороге мы ещё заезжали за самыми ароматными лепешками! Во время пикника Иван продолжал обо всех заботиться, предлагал положить ещё еды или налить вина.



Возвращались домой уже за полночь. Иван любезно помог нам вызвать такси, за что ему большое спасибо! Вообще самые добрые слова Ивану и Зазе, который тоже заряжал харизмой!



Рекомендую эту экскурсию каждому! Многие возят в деревню Гомис Мта, но я бы снова вернулась к Ивану. Специалист, мастер своего дела, все же учитель географии по образованию (коротенькие истории из личной жизни тоже были супер!). Эмоции от поездки невероятные! Столько красоты увидела, столько добра почувствовала! В десятибалльную шкалу моя оценка не уместится))