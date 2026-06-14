Мы отправимся в Гомис Мта — высокогорный курорт, где облака плывут прямо под ногами. По пути будем делать остановки у горных родников и живописных смотровых площадок, поговорим о жизни и традициях региона, а наверху устроим пикник. Ближе к вечеру встретим один из самых красивых закатов в горах Грузии — в атмосфере тишины и свободы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся в Батуми. По дороге в сторону Озургети — столицы региона Гурия — вы увидите, как меняются пейзажи от побережья к зелёным горным хребтам. По пути будем делать остановки у природных родников и небольших водопадов, спускающихся прямо с горных склонов. Здесь можно набрать чистой горной воды, отдохнуть и сделать красивые фотографии.

Далее нас ждёт подъём в Гомис Мта — один из самых живописных высокогорных курортов Грузии, расположенный на высоте около 2100 метров над уровнем моря. Дорога к вершине проходит через густые леса, альпийские луга и панорамные смотровые площадки с невероятными видами на горы и море облаков.

На вершине устроим пикник на природе: в меню — шашлык из курицы и говяжьи колбаски на гриле, свежие овощи и фрукты, овощи гриль, горячий хлеб, салат из свежих овощей, грузинское вино и лимонады. Здесь можно расслабиться, насладиться атмосферой гор, сделать фото и видео, потанцевать и провести вечер под музыку среди облаков.

Главным моментом путешествия станет встреча заката в Гомис Мта — когда солнце медленно скрывается за горами, а облака окрашиваются в золотые и розовые оттенки.

Темы

Во время путешествия вы узнаете о жизни и традициях региона Гурия — одного из самых колоритных уголков Грузии. Наши гиды расскажут, чем отличается гурийский характер, как живут люди в горных деревнях и почему Гомис Мта долгое время оставался местом, известным в основном местным жителям.

Поговорим о природе и климате высокогорной Аджарии и Гурии, о том, как в этих местах появляется знаменитое «море облаков» и почему закаты в Гомис Мта считаются одними из самых красивых в Грузии. По пути обсудим грузинские традиции гостеприимства, застолья и отдыха на природе, а также местную кухню и особенности жизни в горах.

Организационные детали