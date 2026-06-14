По пути будем делать остановки у горных родников и живописных смотровых площадок, поговорим о жизни и традициях региона, а наверху устроим пикник.
Ближе к вечеру встретим один из самых красивых закатов в горах Грузии — в атмосфере тишины и свободы.
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся в Батуми. По дороге в сторону Озургети — столицы региона Гурия — вы увидите, как меняются пейзажи от побережья к зелёным горным хребтам. По пути будем делать остановки у природных родников и небольших водопадов, спускающихся прямо с горных склонов. Здесь можно набрать чистой горной воды, отдохнуть и сделать красивые фотографии.
Далее нас ждёт подъём в Гомис Мта — один из самых живописных высокогорных курортов Грузии, расположенный на высоте около 2100 метров над уровнем моря. Дорога к вершине проходит через густые леса, альпийские луга и панорамные смотровые площадки с невероятными видами на горы и море облаков.
На вершине устроим пикник на природе: в меню — шашлык из курицы и говяжьи колбаски на гриле, свежие овощи и фрукты, овощи гриль, горячий хлеб, салат из свежих овощей, грузинское вино и лимонады. Здесь можно расслабиться, насладиться атмосферой гор, сделать фото и видео, потанцевать и провести вечер под музыку среди облаков.
Главным моментом путешествия станет встреча заката в Гомис Мта — когда солнце медленно скрывается за горами, а облака окрашиваются в золотые и розовые оттенки.
Темы
Во время путешествия вы узнаете о жизни и традициях региона Гурия — одного из самых колоритных уголков Грузии. Наши гиды расскажут, чем отличается гурийский характер, как живут люди в горных деревнях и почему Гомис Мта долгое время оставался местом, известным в основном местным жителям.
Поговорим о природе и климате высокогорной Аджарии и Гурии, о том, как в этих местах появляется знаменитое «море облаков» и почему закаты в Гомис Мта считаются одними из самых красивых в Грузии. По пути обсудим грузинские традиции гостеприимства, застолья и отдыха на природе, а также местную кухню и особенности жизни в горах.
Организационные детали
- Наличие знаменитого моря облаков напрямую зависит от погодных условий: иногда облака появляются внезапно и создают невероятные виды, а иногда погода может быть совершенно другой. При неблагоприятных погодных условиях поездка может быть отменена
- Включено: трансфер на Mercedes Sprinter, Mercedes Miniven и пикник (шашлык, колбаски гриль, овощи и овощи гриль, свежие фрукты, салаты, горячий хлеб, грузинское вино и лимонады)
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€50
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
совпало все - прекрасная компания, душевные организаторы, отличная погода и невероятные облака.
это именно тот