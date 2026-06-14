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Гомис Мта - путешествие к горам над облаками (всё включено)

Открыть атмосферную и нетуристическую Грузию вдали от шумных маршрутов - из Батуми
Мы отправимся в Гомис Мта — высокогорный курорт, где облака плывут прямо под ногами.

По пути будем делать остановки у горных родников и живописных смотровых площадок, поговорим о жизни и традициях региона, а наверху устроим пикник.

Ближе к вечеру встретим один из самых красивых закатов в горах Грузии — в атмосфере тишины и свободы.
5
1 отзыв
Гомис Мта - путешествие к горам над облаками (всё включено)
Гомис Мта - путешествие к горам над облаками (всё включено)
Гомис Мта - путешествие к горам над облаками (всё включено)

Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся в Батуми. По дороге в сторону Озургети — столицы региона Гурия — вы увидите, как меняются пейзажи от побережья к зелёным горным хребтам. По пути будем делать остановки у природных родников и небольших водопадов, спускающихся прямо с горных склонов. Здесь можно набрать чистой горной воды, отдохнуть и сделать красивые фотографии.

Далее нас ждёт подъём в Гомис Мта — один из самых живописных высокогорных курортов Грузии, расположенный на высоте около 2100 метров над уровнем моря. Дорога к вершине проходит через густые леса, альпийские луга и панорамные смотровые площадки с невероятными видами на горы и море облаков.

На вершине устроим пикник на природе: в меню — шашлык из курицы и говяжьи колбаски на гриле, свежие овощи и фрукты, овощи гриль, горячий хлеб, салат из свежих овощей, грузинское вино и лимонады. Здесь можно расслабиться, насладиться атмосферой гор, сделать фото и видео, потанцевать и провести вечер под музыку среди облаков.

Главным моментом путешествия станет встреча заката в Гомис Мта — когда солнце медленно скрывается за горами, а облака окрашиваются в золотые и розовые оттенки.

Темы

Во время путешествия вы узнаете о жизни и традициях региона Гурия — одного из самых колоритных уголков Грузии. Наши гиды расскажут, чем отличается гурийский характер, как живут люди в горных деревнях и почему Гомис Мта долгое время оставался местом, известным в основном местным жителям.

Поговорим о природе и климате высокогорной Аджарии и Гурии, о том, как в этих местах появляется знаменитое «море облаков» и почему закаты в Гомис Мта считаются одними из самых красивых в Грузии. По пути обсудим грузинские традиции гостеприимства, застолья и отдыха на природе, а также местную кухню и особенности жизни в горах.

Организационные детали

  • Наличие знаменитого моря облаков напрямую зависит от погодных условий: иногда облака появляются внезапно и создают невероятные виды, а иногда погода может быть совершенно другой. При неблагоприятных погодных условиях поездка может быть отменена
  • Включено: трансфер на Mercedes Sprinter, Mercedes Miniven и пикник (шашлык, колбаски гриль, овощи и овощи гриль, свежие фрукты, салаты, горячий хлеб, грузинское вино и лимонады)
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 11:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дома юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динара
Динара — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 44 туристов
Я турагент и автор путешествий по Грузии. Большую часть своей жизни я провожу в Грузии и знаю эту страну не по рассказам, а изнутри — через людей, традиции и настоящую атмосферу.
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С 2021 года я создаю авторские туры и путешествия, в которых важны не только локации, но и эмоции. Я работаю с разными форматами: от индивидуальных поездок до туров для компаний и групп. Мои маршруты — это не стандартные экскурсии, а продуманные путешествия с душой, где есть место спонтанности, красивым видам, вкусной кухне и живому общению. Со мной едут не просто «посмотреть», а прочувствовать Грузию — её характер, гостеприимство и настроение.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
Нина
очень все понравилось это не совсем экскурсия, это скорее дружеская поездка на пикник в очень-очень красивое место.
совпало все - прекрасная компания, душевные организаторы, отличная погода и невероятные облака.
это именно тот
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день, который вы будете вспоминать еще много лет - как вы пили вино высоко в горах, как вы танцевали среди облаков и какой невероятный закат вы проводили.
рекомендую от души и благодарю тех, кто организовал эту поездку - вы супер!
с собой берите теплею одежду (нам не пригодилась, но пусть лучше будет), повербанк для телефона (потому что вы его разрядите, снимая эту красоту, не один раз) и хорошее настроение (потому что все зависит только от вас самих).
выехали мы чужими людьми из разных стран, а спустились с гор добрыми друзьями.
это идеальный день в идеальной стране.

Динара
Динара
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш тёплый отзыв! Нам очень приятно, что экскурсия оставила у вас хорошие впечатления. Мы были рады провести это время вместе с вами и познакомить вас с нашими любимыми местами. Будем счастливы увидеть вас снова в новых путешествиях!
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