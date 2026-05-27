Групповой трансфер Батуми – Ереван Удобный и доступный трансфер между Батуми и Ереваном на комфортабельных автобусах с профессиональными водителями. Забронируйте поездку легко и без лишних забот!
Описание трансферМесто встречи: Gogoli Street, 11, Batumi - Пожалуйста, прибывайте на место встречи за 20 минут до указанного времени. Мы предлагаем групповой трансфер из Батуми в Ереван по самым доступным ценам. Вас ждёт комфортабельный транспорт, опытные водители и путешествие без стресса. Расслабьтесь в современных автобусах и наслаждайтесь плавной и приятной поездкой через живописные пейзажи, соединяющие Батуми и Ереван. Обратите внимание: все наши автобусы — некурящие. Место прибытия: улица Автовокзал Киликия. Пусть наш трансфер станет ярким началом вашего межкультурного путешествия между Грузией и Арменией. Забронируйте свою поездку уже сегодня — и отправляйтесь в путь без забот!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер
- Услуги водителя
- Багаж
- Кондиционер
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Николая Гоголя, 11
Завершение: Автовокзал Киликия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
$79 за человека