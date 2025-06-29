Батуми удивляет с первых минут. Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель, обед в ресторане грузинской кухни и прогулка по городу - всё это сделает ваше путешествие комфортным и запоминающимся. Узнайте, почему кофе здесь пьют по-турецки, а главная сладость - пахлава. Посетите Батумский бульвар и раскройте тайны исчезнувшей Башни чачи. После экскурсии вы легко сможете продолжить знакомство с городом самостоятельно

Описание трансфер

Радушный гид-водитель встретит вас в назначенное время в аэропорту Батуми с табличкой с вашим именем.

Отвезёт в отель, по необходимости поможет заселиться и подождёт, пока вы немного отдохнёте с дороги.

Далее — сытный обед и прогулка. Вы полакомитесь традиционными горячими блюдами и закусками, а потом пройдётесь по старинным улочкам и нарядному Батумскому бульвару. И узнаете:

Почему в грузинском Батуми кофе пьют по-турецки, а главная сладость — пахлава

Куда исчезла знаменитая Башня чачи

Почему центральный парк три раза менял своё название

Где вкусно поесть и куда сходить с детьми

После экскурсии, уже хорошо ориентируясь в городе, вы самостоятельно вернётесь в свой отель или отправитесь дальше исследовать Батуми.

Организационные детали