Мои заказы

Трансфер из аэропорта Батуми с обедом и экскурсией

Погрузитесь в атмосферу Батуми с трансфером из аэропорта. Обед в ресторане и прогулка по старинным улочкам подарят незабываемые впечатления
Батуми удивляет с первых минут.

Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель, обед в ресторане грузинской кухни и прогулка по городу - всё это сделает ваше путешествие комфортным и запоминающимся. Узнайте, почему кофе здесь пьют по-турецки, а главная сладость - пахлава. Посетите Батумский бульвар и раскройте тайны исчезнувшей Башни чачи. После экскурсии вы легко сможете продолжить знакомство с городом самостоятельно
5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный трансфер
  • 🍽️ Обед в грузинском ресторане
  • 🏛️ Экскурсия по Батуми
  • 👨‍🏫 Опытный гид-водитель
  • 🕒 Гибкий график
Трансфер из аэропорта Батуми с обедом и экскурсией© Катерина
Трансфер из аэропорта Батуми с обедом и экскурсией© Катерина
Трансфер из аэропорта Батуми с обедом и экскурсией© Катерина
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Батумский бульвар
  • Башня чачи

Описание трансфер

Радушный гид-водитель встретит вас в назначенное время в аэропорту Батуми с табличкой с вашим именем.

Отвезёт в отель, по необходимости поможет заселиться и подождёт, пока вы немного отдохнёте с дороги.

Далее — сытный обед и прогулка. Вы полакомитесь традиционными горячими блюдами и закусками, а потом пройдётесь по старинным улочкам и нарядному Батумскому бульвару. И узнаете:

  • Почему в грузинском Батуми кофе пьют по-турецки, а главная сладость — пахлава
  • Куда исчезла знаменитая Башня чачи
  • Почему центральный парк три раза менял своё название
  • Где вкусно поесть и куда сходить с детьми

После экскурсии, уже хорошо ориентируясь в городе, вы самостоятельно вернётесь в свой отель или отправитесь дальше исследовать Батуми.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mercedes Vito или аналогичном по комфортабельности
  • Меню обеда: харчо, оджахури со свининой (можно заменить на телятину или курицу), баклажаны с орехами, грузинский салат, мегрельский хачапури, грузинский лимонад и бокал белого или красного вина
  • Можно организовать прогулку на кораблике. Доплата — 20 лари за чел.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Билет для 1–2 путешественников€180
Билет для 3 путешественников€210
Билет для 4 путешественников€240
Билет для 5 путешественников€270
Билет для 6 путешественников€300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 44 туристов
Меня зовут Катерина, я профессионально занимаюсь туризмом с 2006 года. Отправила отдыхать более 5000 человек, создала более 1000 авторских программ туров в самые разные уголки мира, сама объездила более 20
читать дальше

стран и однажды попала в Грузию. В 2016 году я создала в Батуми собственную туристическую компанию и работаю гидом в дружной команде. Влюблённые в Грузию, мы восхищаемся её историей, культурой и народом и с радостью делимся своими знаниями, позитивом и добротой. Мы уверены, что познать Грузию можно через природу, воздух, воду, вино, вкуснейшую кухню, длинные застолья, улыбки местных жителей и бесконечные шутки, истории и разговоры с людьми, которые по-настоящему любят и ценят страну и её достояние. Для вас такими людьми будем мы, ведь мы знаем и любим своё дело. Приглашаем на наши экскурсии в компании профессионалов, создающих неповторимые путешествия по Грузии!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дмитрий
29 июн 2025
Интересная экскурсия, адаптированная под наши запросы. Очень продуктивно брать такую экскурсию-трансфер прямо в день прилета:
-выгодно обменяете рубли на лари;
-узнаете, где в городе вкусно кормят и где можно рано утром позавтракать;
-пройдете по самым красивым местам Батуми;
-будете ориентироваться в городе;
Екатерине можно задать любой вопрос, она с удовольствием на него ответит.
Спасибо за интересно проведенное время!

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии из Батуми

Многоликий Батуми
Пешая
3 часа
505 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€52 за всё до 4 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 5 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Открыть удивительные связи между городом и целым миром и собрать штампы в виртуальный паспорт Батуми
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
€30 за всё до 5 чел.
Очарованные странники в Батуми: истории знаменитых путешественников
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Очарованные странники в Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми, где великие писатели находили вдохновение. Узнайте истории Чехова, Булгакова и других на улицах города
Начало: На площади Европы
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми