Батуми удивляет с первых минут.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель, обед в ресторане грузинской кухни и прогулка по городу - всё это сделает ваше путешествие комфортным и запоминающимся. Узнайте, почему кофе здесь пьют по-турецки, а главная сладость - пахлава. Посетите Батумский бульвар и раскройте тайны исчезнувшей Башни чачи. После экскурсии вы легко сможете продолжить знакомство с городом самостоятельно
Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель, обед в ресторане грузинской кухни и прогулка по городу - всё это сделает ваше путешествие комфортным и запоминающимся. Узнайте, почему кофе здесь пьют по-турецки, а главная сладость - пахлава. Посетите Батумский бульвар и раскройте тайны исчезнувшей Башни чачи. После экскурсии вы легко сможете продолжить знакомство с городом самостоятельно
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🍽️ Обед в грузинском ресторане
- 🏛️ Экскурсия по Батуми
- 👨🏫 Опытный гид-водитель
- 🕒 Гибкий график
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Батумский бульвар
- Башня чачи
Описание трансфер
Радушный гид-водитель встретит вас в назначенное время в аэропорту Батуми с табличкой с вашим именем.
Отвезёт в отель, по необходимости поможет заселиться и подождёт, пока вы немного отдохнёте с дороги.
Далее — сытный обед и прогулка. Вы полакомитесь традиционными горячими блюдами и закусками, а потом пройдётесь по старинным улочкам и нарядному Батумскому бульвару. И узнаете:
- Почему в грузинском Батуми кофе пьют по-турецки, а главная сладость — пахлава
- Куда исчезла знаменитая Башня чачи
- Почему центральный парк три раза менял своё название
- Где вкусно поесть и куда сходить с детьми
После экскурсии, уже хорошо ориентируясь в городе, вы самостоятельно вернётесь в свой отель или отправитесь дальше исследовать Батуми.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mercedes Vito или аналогичном по комфортабельности
- Меню обеда: харчо, оджахури со свининой (можно заменить на телятину или курицу), баклажаны с орехами, грузинский салат, мегрельский хачапури, грузинский лимонад и бокал белого или красного вина
- Можно организовать прогулку на кораблике. Доплата — 20 лари за чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Билет для 1–2 путешественников
|€180
|Билет для 3 путешественников
|€210
|Билет для 4 путешественников
|€240
|Билет для 5 путешественников
|€270
|Билет для 6 путешественников
|€300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 44 туристов
Меня зовут Катерина, я профессионально занимаюсь туризмом с 2006 года. Отправила отдыхать более 5000 человек, создала более 1000 авторских программ туров в самые разные уголки мира, сама объездила более 20Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
29 июн 2025
Интересная экскурсия, адаптированная под наши запросы. Очень продуктивно брать такую экскурсию-трансфер прямо в день прилета:
-выгодно обменяете рубли на лари;
-узнаете, где в городе вкусно кормят и где можно рано утром позавтракать;
-пройдете по самым красивым местам Батуми;
-будете ориентироваться в городе;
Екатерине можно задать любой вопрос, она с удовольствием на него ответит.
Спасибо за интересно проведенное время!
-выгодно обменяете рубли на лари;
-узнаете, где в городе вкусно кормят и где можно рано утром позавтракать;
-пройдете по самым красивым местам Батуми;
-будете ориентироваться в городе;
Екатерине можно задать любой вопрос, она с удовольствием на него ответит.
Спасибо за интересно проведенное время!
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€52 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Открыть удивительные связи между городом и целым миром и собрать штампы в виртуальный паспорт Батуми
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
€30 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Очарованные странники в Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми, где великие писатели находили вдохновение. Узнайте истории Чехова, Булгакова и других на улицах города
Начало: На площади Европы
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 15 чел.